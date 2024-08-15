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США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy
США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy - 15.08.2024 Украина.ру
США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy
Попытка нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение. Об этом сообщает журнал Foreign Policy
2024-08-15T09:38
2024-08-15T09:38
2024-08-15T09:38
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"Они (бои - ред.) поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев, несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата", - говорится в материале со ссылкой на бывших американских чиновников.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.На днях агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Про обстановку в регионе - в материале "У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, сша, россия, джо байден, вооруженные силы украины, генштаб, ес
Новости, Курская область, США, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ЕС
США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy
Попытка нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение. Об этом сообщает журнал Foreign Policy
"Они (бои - ред.) поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев, несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата", - говорится в материале со ссылкой на бывших американских чиновников.
На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
На днях агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.