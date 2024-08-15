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США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy

США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy - 15.08.2024 Украина.ру

США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy

Попытка нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение. Об этом сообщает журнал Foreign Policy

2024-08-15T09:38

2024-08-15T09:38

2024-08-15T09:38

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"Они (бои - ред.) поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев, несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата", - говорится в материале со ссылкой на бывших американских чиновников.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.На днях агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Про обстановку в регионе - в материале "У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, сша, россия, джо байден, вооруженные силы украины, генштаб, ес