Главное за ночь 15 августа
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
В Нью-Йорке идут ожесточенные бои в районе фенольного завода.
На Торецком направлении российские войска полностью зачистили Железное, расположенное на восточной окраине Торецка. В самом Торецке боевые действия продолжаются в городской черте.
На Покровском направлении начались столкновения в жилых кварталах Гродовки.
На Купянском участке наши силы продвигаются от Песчаного в сторону реки Оскол. Российские войска также замечены в районах Глушковки и Кругляковки.
На Запорожском фронте активизировались боевые действия в районе Пятихаток.
Ночью велась традиционная ракетно-дроновая атака по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях.
Группировка войск "Север" продолжила выполнять задачи по защите приграничных районов Курской области — подробнее об этом через несколько минут.
Бывший главком ВСУ Залужный виноват в подрыве "Северных потоков", пишет газета The Wall Street Journal.
Британские министры пытаются убедить союзников позволить ВСУ использовать ракеты Storm Shadow внутри РФ.
Британские министры пытаются убедить союзников позволить ВСУ использовать ракеты Storm Shadow внутри РФ.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28".