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Главное за ночь 15 августа

Главное за ночь 15 августа - 15.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 15 августа

В Нью-Йорке идут ожесточенные бои в районе фенольного завода. Украина.ру, 15.08.2024

2024-08-15T08:07

2024-08-15T08:07

2024-08-15T08:07

новости

валерий залужный

вооруженные силы украины

запорожская область

украина

нью-йорк

северный поток

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В Нью-Йорке идут ожесточенные бои в районе фенольного завода.На Торецком направлении российские войска полностью зачистили Железное, расположенное на восточной окраине Торецка. В самом Торецке боевые действия продолжаются в городской черте.На Покровском направлении начались столкновения в жилых кварталах Гродовки.На Купянском участке наши силы продвигаются от Песчаного в сторону реки Оскол. Российские войска также замечены в районах Глушковки и Кругляковки.На Запорожском фронте активизировались боевые действия в районе Пятихаток.Ночью велась традиционная ракетно-дроновая атака по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях.Группировка войск "Север" продолжила выполнять задачи по защите приграничных районов Курской области — подробнее об этом через несколько минут.Бывший главком ВСУ Залужный виноват в подрыве "Северных потоков", пишет газета The Wall Street Journal.Британские министры пытаются убедить союзников позволить ВСУ использовать ракеты Storm Shadow внутри РФ.Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28".

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новости, валерий залужный, вооруженные силы украины, запорожская область, украина, нью-йорк, северный поток