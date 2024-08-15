Главное за ночь 15 августа - 15.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 15 августа
Главное за ночь 15 августа - 15.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 15 августа
В Нью-Йорке идут ожесточенные бои в районе фенольного завода. Украина.ру, 15.08.2024
2024-08-15T08:07
2024-08-15T08:07
новости
валерий залужный
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
нью-йорк
северный поток
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В Нью-Йорке идут ожесточенные бои в районе фенольного завода.На Торецком направлении российские войска полностью зачистили Железное, расположенное на восточной окраине Торецка. В самом Торецке боевые действия продолжаются в городской черте.На Покровском направлении начались столкновения в жилых кварталах Гродовки.На Купянском участке наши силы продвигаются от Песчаного в сторону реки Оскол. Российские войска также замечены в районах Глушковки и Кругляковки.На Запорожском фронте активизировались боевые действия в районе Пятихаток.Ночью велась традиционная ракетно-дроновая атака по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях.Группировка войск "Север" продолжила выполнять задачи по защите приграничных районов Курской области — подробнее об этом через несколько минут.Бывший главком ВСУ Залужный виноват в подрыве "Северных потоков", пишет газета The Wall Street Journal.Британские министры пытаются убедить союзников позволить ВСУ использовать ракеты Storm Shadow внутри РФ.Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28".
запорожская область
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, валерий залужный, вооруженные силы украины, запорожская область, украина, нью-йорк, северный поток
Новости, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Украина, Нью-Йорк, Северный поток

Главное за ночь 15 августа

08:07 15.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Читать в
В Нью-Йорке идут ожесточенные бои в районе фенольного завода.
На Торецком направлении российские войска полностью зачистили Железное, расположенное на восточной окраине Торецка. В самом Торецке боевые действия продолжаются в городской черте.
На Покровском направлении начались столкновения в жилых кварталах Гродовки.
На Купянском участке наши силы продвигаются от Песчаного в сторону реки Оскол. Российские войска также замечены в районах Глушковки и Кругляковки.
На Запорожском фронте активизировались боевые действия в районе Пятихаток.
Ночью велась традиционная ракетно-дроновая атака по целям ВСУ на Украине. Взрывы звучали в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях.
Группировка войск "Север" продолжила выполнять задачи по защите приграничных районов Курской области — подробнее об этом через несколько минут.
Бывший главком ВСУ Залужный виноват в подрыве "Северных потоков", пишет газета The Wall Street Journal.

Британские министры пытаются убедить союзников позволить ВСУ использовать ракеты Storm Shadow внутри РФ.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28".
 
НовостиВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьУкраинаНью-ЙоркСеверный поток
 
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