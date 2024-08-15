https://ukraina.ru/20240815/1024626223.html

Прогрессоры Ватикана. Взлет и падение проекта Русской католической церкви

Прогрессоры Ватикана. Взлет и падение проекта Русской католической церкви - 15.08.2024 Украина.ру

Прогрессоры Ватикана. Взлет и падение проекта Русской католической церкви

15 августа 1929 года назад Папа Римский Пий XI своей буллой "Quam curam" основал коллегию Руссикум – школу чародейства и волшебства, выпускники которой должны были воспользоваться борьбой большевиков против Православной церкви и заместить её Престолом Святого Петра

2024-08-15T16:05

2024-08-15T16:05

2024-08-15T16:05

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Всероссийский Поместный собор, который открылся в Москве, 15 августа 1917 года восстановил патриаршество, упраздненное при Петре Великом. Сперва внешне ничего не изменилось. Первые несколько месяцев после Октября большевики также не вмешивались в дела патриарха Тихона.Но это была революция. Декрет о земле конфисковал земельную собственность церкви, выбивая из-под неё экономический базис. А отделение церкви от государства, школы от церкви лишило РПЦ её главной идеологической роли в России. Это была катастрофа, потому что церковь ограбили, лишив статуса юридического лица, собственности и прихожан, которым отныне посещать церковь было не обязательно.С 1918 года на территории, контролируемой большевиками, прекратилось финансирование духовенства и религиозного образования из казны.Все это было крушением не только института РПЦ, но и привычного уклада жизни миллионов русских. Очень быстро церковь стала убежищем для несогласных, а пастыри ощутили призыв к активному служению и проповеди против безбожной власти.Власть немедленно ответила, начав финансирование оппозиции — "обновленцев", "григорианцев", украинских "автокефалов" и других раскольников, желавших делить наследство РПЦ. После смерти владыки Тихона в 1925 году власти вторично упразднили институт патриаршества. Новый патриарх появится только в далеком 1971-м.В 1927 году митрополит Сергий издал послание, в котором признал Советский Союз гражданской родиной, призвал членов Церкви к лояльности советской власти, а также потребовал от заграничного духовенства полной политической лояльности к советскому правительству. Большинство русских епископов в эмиграции прекратили отношения с Москвой. Россия из Святой Руси превратилась в страну пустого неба.Этот самый момент и был сочтен шансом в Риме.Крушение РПЦ, которая, по мнению Святого Престола, прекратила свое существование, было воспринято как сигнал для начала осуществления самого грандиозного с момента Брестской унии проекта по окатоличиванию гигантских пространств России-СССР. "Ледоколом" стали вожди этого государства, совершенно далекие от религии. Атеисты зачистили для католической церкви 1/6 планеты, уничтожив институт государственной религии, исторического конкурента католиков.Не использовать этот шанс было глупо. Тем более, что события в СССР совпали с рождением города-государства Ватикан.Латеранские соглашения, заключённые 11 февраля 1929 года между Святым Престолом и Муссолини, сделали католичество единственной государственной религией Италии, а за Ватиканом признавались права суверенного государства.Так что учреждение 15 августа 1929 года Папской коллегии Руссикум — одно из первых, принятых уже независимым папой Пием XI. Этот римский епископ ранее вел тайные переговоры с большевиками, но они зашли в тупик и были прекращены в 1927 году. И папа, дипломатия которого повисла в воздухе, срочно нуждался в каких-то принципиально новых стратегиях. Они пришли, родившись, как все папские авантюры на Руси, из очередной польской интриги.Учреждение, появившееся в Риме в 1929 году в здании XVIII века на Via Carlo Cattaneo, было странным. Там стали готовить русских католических священников.Никакого отношения к униатам и униатской церкви Руссикум не имел. Ни одного русского в руководстве школы не было. Это были поляки и литовцы, которые в Российской империи были традиционной внутренней оппозицией, мечтавшей о реванше за раздел Польши, давшей много рекрутов для революции, большевистского движения и руководства СССР.Это заведение не могло не привлечь внимания ОГПУ. Выяснилось, что обучающиеся там мужчины, знают, что однажды их пошлют выполнять опасные задания в СССР. Обучение только по-русски, включая диалекты. Изучали не только Закон Божий, но и политэкономию, культуру, обществоведение, актуальные политические проблемы.Чекисты не ошибались. Это была спецшкола с иезуитской дисциплиной. Но не диверсантов и разведчиков. Выпускникам подошло бы определение из фантастической литературы — прогрессоры.Пий XI считал, что падение СССР и большевизма — дело ближайшего будущего, которое ускорит мировой кризис. Судьбы России окончательно свершатся, и в этот момент Ватикан отправит туда армию прогрессоров, которые придут на ставшее диким русское поле и засеют его новыми зернами для нового урожая. Выпускников готовили к заброске в СССР, так что ОГПУ-НКВД ни разу не лгало.В ожидании вторжения студенты Руссикум забрасывались в Советский Союз, где "шли в народ", селились в глубинке и жили на нелегальном положении. Их ловили и сажали.Самые известные "сидельцы" — Уолтер Чишек, Виктор Новиков, Пьетро Леони. Всё это были невероятно смелые, сильные, а главное — высочайше мотивированные люди. Религиозные фанатики. Духовно они не ломались. В тех частях России, где инфильтрация удавалась, найти управу на ватиканского прогрессора было почти невозможно. Так что там, где не смогли согнуть — уничтожали, как русина Теодора Ромжа, беатифицированного Святым Престолом в 2001 году.Безусловно, такие доктрины и практики были возможны только в межвоенный период, когда границы были ещё относительно прозрачны, а возможности для рыцарей плаща и кинжала все ещё безграничны. Глобализация ещё не накрыла мир куполами корпораций, глобальных институтов, разведок и спецслужб. А главное — Запад ещё не нашёл общий язык с большевиками, они ещё не были нужны для глобальных проектов.Недооценили в Ватикане и силу русского духа. Несмотря на все гонения, в ходе переписи населения СССР в самом демонизированном историками 1937 году 55% граждан Советского Союза открыто заявило о принадлежности к религии, в частности к Русской православной церкви. Корни народа подрубить не удалось, а это не оставляло надежд на будущее проекта Руссикум.Потом началась война. Сотрудничество с Гитлером и Муссолини сделало Ватикан "токсичным". А после вторжения Рейха в СССР РПЦ была реабилитирована, священников стали освобождать, разрешили ставить на служение, с высшим клиром встретился под объективами Сталин.С упразднением униатской церкви Ватикан утратил абсолютно все рычаги влияния на территории СССР, а советская пропаганда неустанно и, главное, обоснованно разоблачала все хитрые планы пап в прессе, литературе, кино. Пий XI этого не увидел, он скончался в 1939 году.От роспуска Руссикум спасла холодная война, хотя в 1965 году коллегию окончательно перековали из миссионерского учреждения в дискуссионное. В 2016-м ходили слухи о его закрытии, но оно до сих пор существует и служит теперь площадкой для экуменического общения.Впрочем, Ватикан никогда не говорит никогда.

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https://ukraina.ru/20240307/1044146895.html

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Максим Максимов

история, православие, католическая церковь, 1920-е, история ссср, ссср, ватикан, россия, рпц