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Порошенко обогатился на пожертвованиях для ВСУ и вошёл в тройку самых влиятельных олигархов Украины

Порошенко обогатился на пожертвованиях для ВСУ и вошёл в тройку самых влиятельных олигархов Украины - 14.08.2024 Украина.ру

Порошенко обогатился на пожертвованиях для ВСУ и вошёл в тройку самых влиятельных олигархов Украины

Украинский долларовый миллиардер Пётр Порошенко вошёл в тройку самых влиятельных олигархов страны, обогатившись на пожертвованиях граждан для ВСУ. Об этом сообщают украинские издания, изучившие его декларации о доходах, опубликованные на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)

2024-08-14T17:57

2024-08-14T17:57

2024-08-14T17:57

украина

петр порошенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

северный поток

сво

всу

коррупция

олигарх

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До того как стать пятым президентом Украины Порошенко скупал различные активы, особо преуспев в торговле кондитерскими изделиями. В президентском кресле его сменил Владимир Зеленский, также вскоре вошедший в пул богатейших людей Украины.Покинув президентский кабинет, Порошенко продолжил вести бизнес одновременно с политической деятельностью. Согласно публикации в украинском Едином государственном реестре деклараций, за первые два месяца лета Порошенко обогатился ещё на более чем 38,2 млн гривен (почти $1 млн).Пожертвования граждан сначала ушли в фонд Порошенко, а затем через банк Порошенко инвестированы в государственные ценные бумаги. В итоге олигарх получил не облагаемую налогами прибыль в размере 50 млн гривен (более $1,2 млн по нынешнему курсу).С начала СВО доходы Порошенко выросли в десятки раз. Способствовал этому многопрофильный бизнес олигарха. Одновременно обогащалась и его политическая партия "Европейская солидарность", имеющая небольшую фракцию в Верховной Раде.Схема с покупкой гособлигаций неоднократно использовалась Порошенко для личного обогащения, пишут украинские журналисты. Через свой благотворительный фонд олигарх осуществляет закупки для ВСУ, преподнося поставки списанной западной техники и многого другого как свой личный вклад, как бескорыстную деятельность своей партии. Через этот же фонд и аффилированные с ним структуры олигарх вносит залоги, освобождая из-под стражи подозреваемых по громким уголовным делам.Подробнее об этом в публикации Украина.ру Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках"

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украина, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, северный поток, сво, всу, коррупция, олигарх, европейская солидарность, новости