https://ukraina.ru/20240814/1056868515.html
Порошенко обогатился на пожертвованиях для ВСУ и вошёл в тройку самых влиятельных олигархов Украины
Порошенко обогатился на пожертвованиях для ВСУ и вошёл в тройку самых влиятельных олигархов Украины - 14.08.2024 Украина.ру
Порошенко обогатился на пожертвованиях для ВСУ и вошёл в тройку самых влиятельных олигархов Украины
Украинский долларовый миллиардер Пётр Порошенко вошёл в тройку самых влиятельных олигархов страны, обогатившись на пожертвованиях граждан для ВСУ. Об этом сообщают украинские издания, изучившие его декларации о доходах, опубликованные на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)
2024-08-14T17:57
2024-08-14T17:57
2024-08-14T17:57
украина
петр порошенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
северный поток
сво
всу
коррупция
олигарх
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До того как стать пятым президентом Украины Порошенко скупал различные активы, особо преуспев в торговле кондитерскими изделиями. В президентском кресле его сменил Владимир Зеленский, также вскоре вошедший в пул богатейших людей Украины.Покинув президентский кабинет, Порошенко продолжил вести бизнес одновременно с политической деятельностью. Согласно публикации в украинском Едином государственном реестре деклараций, за первые два месяца лета Порошенко обогатился ещё на более чем 38,2 млн гривен (почти $1 млн).Пожертвования граждан сначала ушли в фонд Порошенко, а затем через банк Порошенко инвестированы в государственные ценные бумаги. В итоге олигарх получил не облагаемую налогами прибыль в размере 50 млн гривен (более $1,2 млн по нынешнему курсу).С начала СВО доходы Порошенко выросли в десятки раз. Способствовал этому многопрофильный бизнес олигарха. Одновременно обогащалась и его политическая партия "Европейская солидарность", имеющая небольшую фракцию в Верховной Раде.Схема с покупкой гособлигаций неоднократно использовалась Порошенко для личного обогащения, пишут украинские журналисты. Через свой благотворительный фонд олигарх осуществляет закупки для ВСУ, преподнося поставки списанной западной техники и многого другого как свой личный вклад, как бескорыстную деятельность своей партии. Через этот же фонд и аффилированные с ним структуры олигарх вносит залоги, освобождая из-под стражи подозреваемых по громким уголовным делам.Подробнее об этом в публикации Украина.ру Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках"
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, северный поток, сво, всу, коррупция, олигарх, европейская солидарность, новости
Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Северный поток, СВО, ВСУ, коррупция, олигарх, Европейская солидарность, Новости
Порошенко обогатился на пожертвованиях для ВСУ и вошёл в тройку самых влиятельных олигархов Украины
Украинский долларовый миллиардер Пётр Порошенко вошёл в тройку самых влиятельных олигархов страны, обогатившись на пожертвованиях граждан для ВСУ. Об этом сообщают украинские издания, изучившие его декларации о доходах, опубликованные на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)
До того как стать пятым президентом Украины Порошенко скупал различные активы, особо преуспев в торговле кондитерскими изделиями. В президентском кресле его сменил Владимир Зеленский, также вскоре вошедший в пул богатейших людей Украины.
Покинув президентский кабинет, Порошенко продолжил вести бизнес одновременно с политической деятельностью. Согласно публикации
в украинском Едином государственном реестре деклараций, за первые два месяца лета Порошенко обогатился ещё на более чем 38,2 млн гривен (почти $1 млн).
Пожертвования граждан сначала ушли в фонд Порошенко, а затем через банк Порошенко инвестированы в государственные ценные бумаги. В итоге олигарх получил не облагаемую налогами прибыль в размере 50 млн гривен (более $1,2 млн по нынешнему курсу).
С начала СВО доходы Порошенко выросли в десятки раз. Способствовал этому многопрофильный бизнес олигарха. Одновременно обогащалась и его политическая партия "Европейская солидарность", имеющая небольшую фракцию в Верховной Раде.
Схема с покупкой гособлигаций неоднократно использовалась Порошенко для личного обогащения, пишут украинские журналисты.
Через свой благотворительный фонд олигарх осуществляет закупки для ВСУ, преподнося поставки списанной западной техники и многого другого как свой личный вклад, как бескорыстную деятельность своей партии. Через этот же фонд и аффилированные с ним структуры олигарх вносит залоги, освобождая из-под стражи подозреваемых по громким уголовным делам.