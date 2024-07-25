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Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках"

Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках" - 25.07.2024 Украина.ру

Миллионы за Червинского. Зачем Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках"

Петр Порошенко внес залог за полковника Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского, который сидел в СИЗО за превышение полномочий. Такая трата – не в характере бывшего украинского президента. А значит, на уме у экс-главы государства свои соображения. Что может затевать Порошенко – в материале издания Украина.ру

2024-07-25T15:26

2024-07-25T15:26

2024-07-25T15:26

эксклюзив

петр порошенко

роман червинский

украина

владимир зеленский

северный поток

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Взрыв в Балтийском мореРоман Червинский получил широкую известность после теракта на газопроводах "Северный поток", который произошел 26 сентября 2022 года. В тот день на глубине около 40 метров в районе трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошли взрывы.В результате ЧП повреждения получили обе нитки первого "Северного потока" и одна из двух веток недостроенного к тому моменту СП-2.Самая очевидная версия произошедшего практически сразу же нашла свое подтверждение — газопроводы были выведены из строя специально организованным взрывом.Официальное расследование, которые ведут несколько стран, пока ни к чему не привело, однако детали происшествия и возможные версии случившегося подробно освещались в прессе, в том числе западной.Картина в общих чертах предстает следующая.Осень 2022 года. На Украине продолжается российская военная спецоперация. К этому моменту на РФ уже наложено множество санкций, однако в США решили сделать ход конем — окончательно оторвать Россию от Европы, поставить последнюю в зависимость от своего сжиженного газа и избавиться от мешающих этому "Северных потоков".Проводить операцию, как это уже не раз бывало, американцы решили чужими руками, а именно украинскими, благо там имеется своя водолазная школа и найти исполнителей не являлось проблемой.По данным бывшего депутата Верховной Рады Андрея Деркача, от Соединенных Штатов организационные вопросы курировал Кристофер Смит — выходец из ЦРУ, на тот момент второй человек в американском посольстве на Украине, а ныне помощник госсекретаря по Европе и Азии.Именно Смит, утверждает экс-депутат Рады, привлек к организации теракта своего приятеля — генерал-полковника Василия Бурбу, который ранее возглавлял Главное управление разведки при Минобороны Украины.Подготовка диверсантов-подводников проходила как на Украине, так и в других странах. В Житомирской области им предоставили для тренировок Соколовский карьер. Когда-то там добывали камень, но позднее карьер затопили. Его глубина — более 100 метров.На следующем этапе группу перевезли в Румынию, где подготовка продолжилась вблизи базы НАТО. Для этого диверсантам изготовили румынские паспорта. Следующим пунктом на их маршруте к "Северным потокам" стала Польша. Там у группы появилось несколько яхт, на одной из которых ("Андромеда") они и вышли в тот день море для осуществления теракта.Неудавшийся угонО Романе Червинском известно, что он полковник (по некоторым источникам – бывший). В прошлом – командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ.На Червинского первыми вышли журналисты The Washington Post и Der Spiegel. Спустя более года с момента диверсии на СП, они со ссылкой на свои источники сообщили, что именно полковник украинской армии курировал операцию со стороны Украины. Он отвечал за логистику.Украинские власти и командование ВСУ никак не комментировали возможную причастность Червинского к теракту в Балтийском море.Какое-то время про Червинского не было ничего слышно, однако в апреле появилась новость, что полковника украинской армии задержали на родине. Что же произошло?Летом 2022 года, еще до диверсии на "Северных потоков", Червинский с санкции тогдашнего главкома Валерия Залужного организовал операцию по угону на Украину с территории РФ самолета Су-34. Это должно было нанести большой имиджевый ущерб России и было бы использовано Киевом в пропагандистских целях.Для этого украинские спецслужбы установили контакт с российским летчиком, чтобы тот перегнал истребитель на Украину. Российская контрразведка была поставлена летчиком в известность о данном предложении, после чего с украинской стороной началась оперативная игра, в ходе которой удалось узнать, когда на авиабазе в Канатово Кировоградской области будут ждать угнанный самолет.Двадцать третьего июля по ней был нанесен удар, где собрались к тому моменту несколько десятков украинских военных, которые собирались встречать российский истребитель.В СБУ позднее заявили, что в результате атаки погиб командир части, 17 военных получили ранения. Полностью уничтожены были также два истребителя ВСУ, значительные повреждения получила другая техника и взлетная полоса аэродрома.После такого провала на Украине начался поиск виноватых. В СБУ таковым назначили Червинского, который якобы все это затеял без санкции руководства и службы безопасности страны. Было возбуждено уголовное дело. В апреле 2023-го Червинского задержали. Официальная формулировка – превышение должностных полномочий.Исходя из показаний Червинского, которые стали достоянием СМИ, он якобы был всего лишь членом межведомственной группы по подготовке этой операции, куда входили военные и представители СБУ. По его словам, все их действия были согласованы на самом верху.Телеканал RT 24 июля этого года опубликовал выдержки из протокола допроса полковника, который оказался в распоряжении журналистов. Там сказано, что группа Червинского была создана приказом Залужного."Бывший полковник, по его словам, не только лично видел эти документы, но и хранил их у себя. Письмо Залужного Баканову он через курьера передал в приемную главы СБУ в Киеве. Распоряжение Залужного хранил в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира", - пишет RT.В СИЗО Червинский просидел до середины июля, ему несколько раз решением суда продлевали меру пресечения, после чего выпустили под залог."Вопрос нашего движения в Европу"С этого момента начинается новый виток в истории с Червинским. Залог за него был установлен в размере 9 млн гривен (18,6 млн рублей). Всю сумму выложил экс-президент Украины, а ныне депутат Рады Петр Порошенко, однако вскоре суд собрался на новое заседание и отправил бывшего военного под домашний арест по новым обвинениям.Экс-глава государства подключился к этой истории незадолго до освобождения Червинского. В соцсетях Порошенко стали появляться посты в поддержку опального полковника, где особый акцент делался на том, что они знают друг друга еще с 2014 года. Порошенко заявил, что Червинский якобы причастен ко многим громким терактам украинских спецслужб, которые лидер "Европейской солидарности" назвал "стратегическими задачами".Так, если верить Порошенко, Червинский участвовал в убийстве ополченцев Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви), похищении с территории ДНР военнослужащего Владимира Цемаха (позже вернулся в Россию по обмену) и "операции против вагнеровцев" (вероятно имеется ввиду провокация против бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 2020 году, на экстрадицию которых надеялся Киев).Порошенко лично посещал заседания суда по делу Червинского, устраивая из этого собственный пиар. Он подал ходатайство о взятии на поруки подсудимого, однако ему было отказано, суд счел, что Порошенко оказывает "политическое давление". Восемнадцатого июля экс-президент пришел в суд и стал кричать на сторону обвинения, требуя извинений. Скандал снимался на камеру, ролик об этом был опубликован в соцсетях Порошенко.Одними походами в суд политик не ограничился, он упоминал Червинского в своих выступлениях с трибуны парламента.В своей апологетике Червинского Порошенко вовсю критикует режим за преследование "патриота".Более того, суд над Червинским он прямо увязал с перспективами Украины вступить в Евросоюз."И то, что сейчас происходит, это не персональное дело Червинского. Это дело всех нас. Это вопрос нашего движения в Европу. Это вопрос верховенства права. Это вопрос независимого правосудия. Это вопрос свободы слова, демократии и парламентаризма. И дело Червинского – это тревожный звонок, который весь украинский народ требует нас услышать", - написал он у себя в телеграм-канале.Когда Червинского, как потом оказалось, ненадолго, выпустили на свободу, его привезли в офис "Евросолидарности", где его среди прочих партийцев у входа ждал Порошенко. Видео и фото с этой встречи также активно распространялись через ресурсы сторонников экс-президента.Скупой ТуфельКазалось бы, 9 млн гривен за свободу для давнего знакомого и "заслуженного" человека – не такая уж большая сумма для олигарха, коим остается Порошенко, однако в бескорыстие бывшего главы украинского государства верится с трудом.О жадности Порошенко буквально ходят легенды. Политолог, автор издания Украина.ру Дмитрий Выдрин вспоминал, как в свое время просил бизнесмена помочь детям-сиротам."Я тогда пришел к Петру и говорю: "Вот мы организовываем рыбалку для детей-сирот, и было бы неплохо подогнать какую-то кондитерку". А у него еще был фонд помощи детям. Я говорю, это, мол, как раз по профилю твоему. Он отвечает: "Конечно, поможем. Пусть твоя помощница приедет и все заберет". Я ее попросил нанять автобус, все-таки кондитерка на 18 человек, это много. Она съездила, вернулась и отдает мне маленькую коробочку. Мол, вот, Петр Алексеич передал", - рассказал Выдрин в 2019 году в интервью НТВ.По его словам, в коробке находились 18 просроченных шоколадных батончиков.В том же году похожую историю вспоминал бывший глава Харьковской областной госадминистрации Михаил Добкин. В 2002 году вместе с Порошенко они являлись членами бюджетного комитета Верховной Рады. Несмотря на свое богатство, отмечал Добкин, Порошенко ходил в изношенной обуви, за что получил от коллег прозвище Туфель.Еще один экс-депутат Рады – Александр Онищенко - также был очевидцем патологической скупости Порошенко. В 2021 году в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" он рассказал, как бывший украинский лидер покупал автомобиль "Мерседес", который ему по заказу пригнали из Германии.По словам Онищенко, Порошенко стал проверять комплектацию и выразил недовольство, что стоимость авто оказалась на 2,5 тысячи больше. Тот стал торговаться и пригрозил, что отменит покупку. Тогда в дело вступила его супруга Марина Порошенко, которая подошла к продавцам и тайком от мужа попросила их сделать вид, что они согласны на его условия, обещая, что потом лично донесет им эти 2,5 тысячи.Что хочет ПорошенкоПо поводу того, почему Порошенко решил вступиться за Червинского и зачем он оторвал от сердца 9 млн гривен, может быть несколько версий.Первая и самая простая: перехват "патриотической" повестки.В США близятся президентские выборы, победу на которых имеет шансы одержать кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он неоднократно обещал, что завершит боевые действия на Украине еще до официального вступления в должность.Вероятно, что Белый дом может потребовать от Владимира Зеленского отказаться от некоторых своих требований и уступить РФ часть территорий. В этой связи действующая украинская власть неизбежно попадет под огонь критики со стороны радикальных националистов и оппозиции, которые будут обвинять режим в предательстве.На этом фоне Порошенко своей активностью вокруг дела Червинского делает себе алиби и показывает, что давно критиковал Зеленского за преследование "патриотов", а также делает реверанс в сторону армейских кругов, показывая, что готов защищать их и представлять их интересы.В идеале он может попробовать примазаться к недовольству националистов и укрепить свои позиции, а то и попробовать оседлать этот протест или даже возглавить его, несмотря на то, что в радикальных кругах его фигура особых симпатий не вызывает.Вторая версия: Порошенко взял Червинского в оборот, так как тот может быть ему полезен как человек, который много знает про дела Зеленского и его команды.Если информация СМИ верна и Червинский действительно играл большую роль в терактах на "Северных потоках", то информация, которой он владеет, может быть "взрывоопасной" для тех, кто в действительности стоял за этим преступлением и чьи следы ведут за океан.В этой ситуации режим Зеленского и его кураторы кровно заинтересованы, чтобы эти секреты никогда не всплыли наружу. Червинский при таких раскладах вполне может опасаться за свою жизнь, тем более находясь в СИЗО.Порошенко в этом случае подсуетился весьма вовремя. Он привлек внимание к суду над Червинским, сделал его своеобразным знаменем украинских "рассерженных патриотов" и как минимум на какое-то время отсрочил его ликвидацию.Плюс ко всему, в его орбите теперь будет человек, который владеет многими секретами нынешней власти, что дает ему козырь для потенциального шантажа и переговоров с Банковой.Если Порошенко раскошелился на 9 млн, то овчинка наверняка стоит выделки. А даже если нет, то экс-президент Украины вполне мог собрать эту сумму и из других источников, например, из своих фондов помощи ВСУ, денег от западных спонсоров и т.д.

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Павел Котов

эксклюзив, петр порошенко, роман червинский, украина, владимир зеленский, северный поток