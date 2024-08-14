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В 2024 году ранения от украинских БПЛА получили 723 человека, убито более 120 - МИД РФ

В 2024 году ранения от украинских БПЛА получили 723 человека, убито более 120 - МИД РФ - 14.08.2024 Украина.ру

В 2024 году ранения от украинских БПЛА получили 723 человека, убито более 120 - МИД РФ

Атаки украинских БПЛА в 2024 году привели к многочисленным человеческим жертвам. О скорбной статистике рассказал на брифинге 14 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

2024-08-14T12:39

2024-08-14T12:39

2024-08-14T12:39

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"С начала 2024 года от ударов украинских БПЛА ранения получили как минимум 723 мирных жителя, убито, по нашим данным, 124 человека. Только в июле на счету операторов украинских дронов не менее 186 жертв среди мирного населения - 170 раненных, 16 убитых. В августе уже пострадали 73 человека и 10 мирных жителей погибло", - цитирует РИА "новости" выступление российского дипломата.Также сегодня Минобороны России проинформировало об отражении очередных атак украинских беспилотников. Дежурными средствами российских ПВО 14 августа над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.По информации Минобороны РФ от 14 августа, за прошедшую ночь "при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БпЛА самолетного типа". При этом 37 БПЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, ещё 37 беспилотников уничтожено над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11– над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.По мере активизации атак ВСУ на российские города МИД РФ становится категоричнее в своих характеристиках происходящего. Подробнее об этом в публикации Украина.ру Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области

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новости, россия, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, мид рф, военные преступления, сво, бпла, дроны, беспилотники, дипломаты, публичная дипломатия, мирные жители, терроризм