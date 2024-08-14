Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
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Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области
Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя события в Курской области в эфире радио Sputnik, подчеркнула террористический характер действий Вооруженных сил Украины (ВСУ)
2024-08-14T09:56
2024-08-14T09:57
новости
россия
запад
курская область
вооруженные силы украины
терроризм
мария захарова
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"Я категорически против любых других оценок, кроме как тех, которые имеют в своем составе определение "террористический". &lt;...&gt; Я читаю, например, вторжение, пожалуйста, будьте добры добавьте террористическое, я читаю, например, нападение, добавьте, пожалуйста, террористов, это не фигура речи и не просто сухая юридическая формулировка, это правда жизни", - пояснила Захарова.Она назвала напавших на регион "отребьем", которое "формировалось долгие годы на западные деньги, преимущественно американские и британские, и потом скапливалось... как говорил Запад? Для нанесения стратегического поражения России".Она добавила, что Запад 10-15 лет назад делал упор на светлое будущее Украины, потом от этого тезиса перешел к сдерживанию России, а теперь - к нанесению РФ стратегического поражения.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Накануне Минобороны РФ указало, что украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Про выводы из вторжения - в материале Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, курская область, вооруженные силы украины, терроризм, мария захарова
Новости, Россия, Запад, Курская область, Вооруженные силы Украины, терроризм, Мария Захарова

Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области

09:56 14.08.2024 (обновлено: 09:57 14.08.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя события в Курской области в эфире радио Sputnik, подчеркнула террористический характер действий Вооруженных сил Украины (ВСУ)
"Я категорически против любых других оценок, кроме как тех, которые имеют в своем составе определение "террористический". <...> Я читаю, например, вторжение, пожалуйста, будьте добры добавьте террористическое, я читаю, например, нападение, добавьте, пожалуйста, террористов, это не фигура речи и не просто сухая юридическая формулировка, это правда жизни", - пояснила Захарова.
Она назвала напавших на регион "отребьем", которое "формировалось долгие годы на западные деньги, преимущественно американские и британские, и потом скапливалось... как говорил Запад? Для нанесения стратегического поражения России".
Она добавила, что Запад 10-15 лет назад делал упор на светлое будущее Украины, потом от этого тезиса перешел к сдерживанию России, а теперь - к нанесению РФ стратегического поражения.
"Вот это те бандформирования, формирования экстремистов, группировки экстремистов, те ячейки, которые холились и лелеялись Западом на территории Украины для реализации их западных планов", - заключила Захарова.
На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Накануне Минобороны РФ указало, что украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Про выводы из вторжения - в материале Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЗападКурская областьВооруженные силы УкраинытерроризмМария Захарова
 
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