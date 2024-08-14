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Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области

Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру

Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя события в Курской области в эфире радио Sputnik, подчеркнула террористический характер действий Вооруженных сил Украины (ВСУ)

2024-08-14T09:56

2024-08-14T09:56

2024-08-14T09:57

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"Я категорически против любых других оценок, кроме как тех, которые имеют в своем составе определение "террористический". <...> Я читаю, например, вторжение, пожалуйста, будьте добры добавьте террористическое, я читаю, например, нападение, добавьте, пожалуйста, террористов, это не фигура речи и не просто сухая юридическая формулировка, это правда жизни", - пояснила Захарова.Она назвала напавших на регион "отребьем", которое "формировалось долгие годы на западные деньги, преимущественно американские и британские, и потом скапливалось... как говорил Запад? Для нанесения стратегического поражения России".Она добавила, что Запад 10-15 лет назад делал упор на светлое будущее Украины, потом от этого тезиса перешел к сдерживанию России, а теперь - к нанесению РФ стратегического поражения.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Накануне Минобороны РФ указало, что украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Про выводы из вторжения - в материале Александра Чаленко Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область? на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, курская область, вооруженные силы украины, терроризм, мария захарова