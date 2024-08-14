Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область - 14.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240814/1056853447.html
Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область - 14.08.2024 Украина.ру
Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
Как только в медийном пространстве возникает тема переговоров с подачи Венгрии, Китая или отдельных сил на Западе, сразу же происходит что-то такое, когда этот вопрос становится психологически неактуальным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-08-14T04:00
2024-08-14T04:00
новости
британия
венгрия
курская область
атака
сво
спецслужба
сми
всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e1fa83d22f52f1f5e399c841fd5d6d1c.jpg
Эксперт обратил внимание, что как только в медийном пространстве возникает тема переговоров с подачи Венгрии, Китая или отдельных сил на Западе, сразу же происходит что-то такое, когда этот вопрос становится психологически неактуальным. При этом Британия с самого начала была глубоко вовлечена в украинский конфликт. Британские спецслужбы судя по всему, не поставили в известность другие органы британской власти, отметил он.То, что началось в Курской области, стало для британских СМИ сюрпризом, причем на прямые вопросы их эксперты отвечали что-то вроде "мы сами не понимаем, зачем это нужно, это ошибка, это срыв", сообщил политолог."Было непонимание тактики Киева, сейчас они уже выровнялись и появилась более понятная палитра мнений. А тогда был некий информационный шок. Так что, если британские спецслужбы причастны, то они действовали автономно от тех ветвей власти, которые отвечают за медийку", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в Курской области - в авторской статье Павла Котова: "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240813/1056843585.html
британия
венгрия
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b1b9d0effd2b0707a61627e8ecf4351a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, венгрия, курская область, атака, сво, спецслужба, сми, всу, украина, война
Новости, Британия, Венгрия, Курская область, атака, СВО, спецслужба, СМИ, ВСУ, Украина, война

Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область

04:00 14.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Читать в
Как только в медийном пространстве возникает тема переговоров с подачи Венгрии, Китая или отдельных сил на Западе, сразу же происходит что-то такое, когда этот вопрос становится психологически неактуальным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
Эксперт обратил внимание, что как только в медийном пространстве возникает тема переговоров с подачи Венгрии, Китая или отдельных сил на Западе, сразу же происходит что-то такое, когда этот вопрос становится психологически неактуальным.
"Не призываю искать в этом заговор, но нахожу в этом определённую закономерность", - указал Бавырин.
При этом Британия с самого начала была глубоко вовлечена в украинский конфликт. Британские спецслужбы судя по всему, не поставили в известность другие органы британской власти, отметил он.
То, что началось в Курской области, стало для британских СМИ сюрпризом, причем на прямые вопросы их эксперты отвечали что-то вроде "мы сами не понимаем, зачем это нужно, это ошибка, это срыв", сообщил политолог.
"Было непонимание тактики Киева, сейчас они уже выровнялись и появилась более понятная палитра мнений. А тогда был некий информационный шок. Так что, если британские спецслужбы причастны, то они действовали автономно от тех ветвей власти, которые отвечают за медийку", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.ру
О том, что происходит в Курской области - в авторской статье Павла Котова: "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения" на сайте Украина.ру
реальная история бывшего бойца ЧВК Вагнер
Вчера, 14:00
Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив
 
НовостиБританияВенгрияКурская областьатакаСВОспецслужбаСМИВСУУкраинавойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
04:15"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
04:00Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
03:45"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
03:15"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
03:00Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
17:47В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
17:47Эвакуированных курян приютят в Запорожской области - губернатор
17:23Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия
17:20Российские специалисты уверены: "грязная бомба" уже в руках Украины
17:18ЕС выплатил Киеву 4,2 млрд евро для "покрытия текущих расходов"
17:04"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash
16:53ВСУ спешно покидают Донбасс село за селом - украинские военные источники
16:53О последствиях возможной аварии на Запорожской АЭС после атак ВСУ и техногенном терроризме - Юшков
16:42Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя
16:14"Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области
Лента новостейМолния