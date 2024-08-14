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Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область - 14.08.2024 Украина.ру
Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
Как только в медийном пространстве возникает тема переговоров с подачи Венгрии, Китая или отдельных сил на Западе, сразу же происходит что-то такое, когда этот вопрос становится психологически неактуальным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-08-14T04:00
2024-08-14T04:00
2024-08-14T04:00
новости
британия
венгрия
курская область
атака
сво
спецслужба
сми
всу
украина
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Эксперт обратил внимание, что как только в медийном пространстве возникает тема переговоров с подачи Венгрии, Китая или отдельных сил на Западе, сразу же происходит что-то такое, когда этот вопрос становится психологически неактуальным. При этом Британия с самого начала была глубоко вовлечена в украинский конфликт. Британские спецслужбы судя по всему, не поставили в известность другие органы британской власти, отметил он.То, что началось в Курской области, стало для британских СМИ сюрпризом, причем на прямые вопросы их эксперты отвечали что-то вроде "мы сами не понимаем, зачем это нужно, это ошибка, это срыв", сообщил политолог."Было непонимание тактики Киева, сейчас они уже выровнялись и появилась более понятная палитра мнений. А тогда был некий информационный шок. Так что, если британские спецслужбы причастны, то они действовали автономно от тех ветвей власти, которые отвечают за медийку", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, что происходит в Курской области - в авторской статье Павла Котова: "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240813/1056843585.html
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Украина.ру
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новости, британия, венгрия, курская область, атака, сво, спецслужба, сми, всу, украина, война
Новости, Британия, Венгрия, Курская область, атака, СВО, спецслужба, СМИ, ВСУ, Украина, война
Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
Как только в медийном пространстве возникает тема переговоров с подачи Венгрии, Китая или отдельных сил на Западе, сразу же происходит что-то такое, когда этот вопрос становится психологически неактуальным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин