https://ukraina.ru/20240813/1056827958.html

"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском

"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском - 13.08.2024 Украина.ру

"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском

На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Учитывая наряд сил группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук

2024-08-13T06:00

2024-08-13T06:00

2024-08-13T06:00

новости

курская область

киев

стамбул

александр полищук

наступление

всу

турция

переговоры

сво

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На самом деле то, что происходит в Курской области, можно сравнить с операцией по высадке десанта Антанты в Галлиполи 1915 года — смерть ради призрачной цели. Тогда британцы хотели показать активность в войне и путем кавалерийского наскока захватить Стамбул, рассказал эксперт.Так же и сейчас противник мобильными отрядами ввиду внезапности захватил определенную местность, чтобы получить медийную картинку и иметь "сильную позицию на переговорах". Но в итоге-то все они там умрут, констатировал историк.На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область якобы "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки, отметил Полищук."Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотками и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде — тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056825955.html

курская область

киев

стамбул

турция

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новости, курская область, киев, стамбул, александр полищук, наступление, всу, турция, переговоры, сво, авиация