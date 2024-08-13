"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском - 13.08.2024 Украина.ру
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"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском
"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском - 13.08.2024 Украина.ру
"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском
На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Учитывая наряд сил группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
2024-08-13T06:00
2024-08-13T06:00
новости
курская область
киев
стамбул
александр полищук
наступление
всу
турция
переговоры
сво
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На самом деле то, что происходит в Курской области, можно сравнить с операцией по высадке десанта Антанты в Галлиполи 1915 года — смерть ради призрачной цели. Тогда британцы хотели показать активность в войне и путем кавалерийского наскока захватить Стамбул, рассказал эксперт.Так же и сейчас противник мобильными отрядами ввиду внезапности захватил определенную местность, чтобы получить медийную картинку и иметь "сильную позицию на переговорах". Но в итоге-то все они там умрут, констатировал историк.На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область якобы "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки, отметил Полищук."Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотками и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде — тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
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курская область
киев
стамбул
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, киев, стамбул, александр полищук, наступление, всу, турция, переговоры, сво, авиация
Новости, Курская область, Киев, Стамбул, Александр Полищук, наступление, ВСУ, Турция, переговоры, СВО, авиация

"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском

06:00 13.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Учитывая наряд сил группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
На самом деле то, что происходит в Курской области, можно сравнить с операцией по высадке десанта Антанты в Галлиполи 1915 года — смерть ради призрачной цели. Тогда британцы хотели показать активность в войне и путем кавалерийского наскока захватить Стамбул, рассказал эксперт.
Так же и сейчас противник мобильными отрядами ввиду внезапности захватил определенную местность, чтобы получить медийную картинку и иметь "сильную позицию на переговорах". Но в итоге-то все они там умрут, констатировал историк.
На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область якобы "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки, отметил Полищук.
"Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотками и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде — тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
Зеленский
Вчера, 17:02
Зеленский объявил Церкви войнуЗеленский анонсировал "духовное очищение Украины". Речь идет о запрете Украинской православной церкви. Голосование по вопросу принятия этого закона намечено на 20 августа, накануне Дня независимости.
 
НовостиКурская областьКиевСтамбулАлександр ПолищукнаступлениеВСУТурцияпереговорыСВОавиация
 
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