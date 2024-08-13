"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Учитывая наряд сил группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
На самом деле то, что происходит в Курской области, можно сравнить с операцией по высадке десанта Антанты в Галлиполи 1915 года — смерть ради призрачной цели. Тогда британцы хотели показать активность в войне и путем кавалерийского наскока захватить Стамбул, рассказал эксперт.
Так же и сейчас противник мобильными отрядами ввиду внезапности захватил определенную местность, чтобы получить медийную картинку и иметь "сильную позицию на переговорах". Но в итоге-то все они там умрут, констатировал историк.
На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область якобы "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки, отметил Полищук.
"Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотками и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде — тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру