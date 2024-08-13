Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины - 13.08.2024 Украина.ру
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Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины - 13.08.2024 Украина.ру
Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
Падение Покровска (Красноармейска) станет для Украины, по сути дела, катастрофой. Причем не только военной, но и политической. Потому что в таком случае будут быстро потеряны огромные территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-13T05:45
2024-08-13T05:45
новости
украина
киев
ростислав ищенко
харьков
запорожье
полтава
отступление
отставка
потери всу
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После падения Покровска (Красноармейска) украинской армии придется уходить примерно на линию Запорожье-Полтава-Харьков. Это означает потеря половины левобережья. И причем на этой линии ВСУ еще нужно попытаться закрепиться, сообщил эксперт.Ничего с этим поделать украинские власти не могут. Они не могут прикрыть свою отступающую армию с воздуха. Падение Покровска станет для Украины, по сути дела, катастрофой. Причем не только военной, но и политической. Потому что в таком случае будут очень быстро утрачены огромные территории, добавил он.Далеко не факт, что на линии Харьков-Полтава-Запорожье ВСУ удастся задержаться. Отступающим войскам очень сложно остановиться, если в бой не вводятся серьезные резервы. А есть ли у Киева такие резервы - большой вопрос, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
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харьков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, ростислав ищенко, харьков, запорожье, полтава, отступление, отставка, потери всу, территория, сво
Новости, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, Харьков, Запорожье, Полтава, отступление, отставка, потери ВСУ, территория, СВО

Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины

05:45 13.08.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP / Alex Babenko
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Падение Покровска (Красноармейска) станет для Украины, по сути дела, катастрофой. Причем не только военной, но и политической. Потому что в таком случае будут быстро потеряны огромные территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
После падения Покровска (Красноармейска) украинской армии придется уходить примерно на линию Запорожье-Полтава-Харьков. Это означает потеря половины левобережья. И причем на этой линии ВСУ еще нужно попытаться закрепиться, сообщил эксперт.

"Это потеря в быстром отступлении. Потеря значительного количества техники, которая будет брошена. Потеря накопленных боеприпасов, которые не все смогут вывести с фронта. Потеря значительной части солдат. Часть попадет в плен, часть будет убита", - отметил Ищенко.

Ничего с этим поделать украинские власти не могут. Они не могут прикрыть свою отступающую армию с воздуха. Падение Покровска станет для Украины, по сути дела, катастрофой. Причем не только военной, но и политической. Потому что в таком случае будут очень быстро утрачены огромные территории, добавил он.
Далеко не факт, что на линии Харьков-Полтава-Запорожье ВСУ удастся задержаться. Отступающим войскам очень сложно остановиться, если в бой не вводятся серьезные резервы. А есть ли у Киева такие резервы - большой вопрос, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
На что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в ГрузииЕсли бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв отношений со странами Африки стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько ей месяцев осталось существовать, то для нее это все равно, что объявление Аргентиной войны Германии в 1945 году
 
НовостиУкраинаКиевРостислав ИщенкоХарьковЗапорожьеПолтаваотступлениеотставкапотери ВСУтерриторияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
05:30Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
05:15"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
05:00"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
04:45Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
04:30Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
04:15Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
04:00"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
03:45Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
03:30Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
03:15"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев
03:00"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области
19:29"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто
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