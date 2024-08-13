https://ukraina.ru/20240813/1056823570.html

Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины

Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины - 13.08.2024 Украина.ру

Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины

Падение Покровска (Красноармейска) станет для Украины, по сути дела, катастрофой. Причем не только военной, но и политической. Потому что в таком случае будут быстро потеряны огромные территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-13T05:45

2024-08-13T05:45

2024-08-13T05:45

новости

украина

киев

ростислав ищенко

харьков

запорожье

полтава

отступление

отставка

потери всу

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После падения Покровска (Красноармейска) украинской армии придется уходить примерно на линию Запорожье-Полтава-Харьков. Это означает потеря половины левобережья. И причем на этой линии ВСУ еще нужно попытаться закрепиться, сообщил эксперт.Ничего с этим поделать украинские власти не могут. Они не могут прикрыть свою отступающую армию с воздуха. Падение Покровска станет для Украины, по сути дела, катастрофой. Причем не только военной, но и политической. Потому что в таком случае будут очень быстро утрачены огромные территории, добавил он.Далеко не факт, что на линии Харьков-Полтава-Запорожье ВСУ удастся задержаться. Отступающим войскам очень сложно остановиться, если в бой не вводятся серьезные резервы. А есть ли у Киева такие резервы - большой вопрос, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056798170.html

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новости, украина, киев, ростислав ищенко, харьков, запорожье, полтава, отступление, отставка, потери всу, территория, сво