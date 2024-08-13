Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Падение Покровска (Красноармейска) станет для Украины, по сути дела, катастрофой. Причем не только военной, но и политической. Потому что в таком случае будут быстро потеряны огромные территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
После падения Покровска (Красноармейска) украинской армии придется уходить примерно на линию Запорожье-Полтава-Харьков. Это означает потеря половины левобережья. И причем на этой линии ВСУ еще нужно попытаться закрепиться, сообщил эксперт.
"Это потеря в быстром отступлении. Потеря значительного количества техники, которая будет брошена. Потеря накопленных боеприпасов, которые не все смогут вывести с фронта. Потеря значительной части солдат. Часть попадет в плен, часть будет убита", - отметил Ищенко.
Ничего с этим поделать украинские власти не могут. Они не могут прикрыть свою отступающую армию с воздуха. Падение Покровска станет для Украины, по сути дела, катастрофой. Причем не только военной, но и политической. Потому что в таком случае будут очень быстро утрачены огромные территории, добавил он.
Далеко не факт, что на линии Харьков-Полтава-Запорожье ВСУ удастся задержаться. Отступающим войскам очень сложно остановиться, если в бой не вводятся серьезные резервы. А есть ли у Киева такие резервы - большой вопрос, резюмировал собеседник издания.
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