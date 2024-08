https://ukraina.ru/20240812/1056823901.html

Второй конец курской палки. Украина проиграет "вторжение" по всем параметрам

Спустя неделю после вторжения ВСУ в Курскую область "материковой" России весь мир ожидает, чем же закончится этот эпизод СВО. Она все больше обретает все признаки полноценной войны, о которой министр обороны России Андрей Белоусов уже сказал: это "вооруженное противостояние России и коллективного Запада"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056726767_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_7bd7de26b382c465ac57b7f6c6620ee2.jpg

По его мнению, оно "вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка". И с этим трудно спорить даже Западу, чье показное первоначальное недоумение по поводу вторжения украинцев на российскую территорию сменилось сначала ехидным злорадством, а теперь переросло в тревожное ожидание уже сокрушительного фиаско кровопролитной украинской авантюры.Ведь многим уже очевидно, что начальный бесспорный тактический успех Украины и стоящего за ее спиной коллективного Запада с вторжением в Россию обернется не только полным разгромом вторгшихся частей ВСУ, но и общим стратегическим поражением кровавых компаньонов — авантюристов и провокаторов, прибегших к откровенному террору. Главным образом потому, что ни одна из задач, поставленных перед вторжением, не будет выполнена до конца.Даже самая легкая и очевидная — информационно-медийная и психологическая, создающая видимость украинских побед и украинской военной дееспособности — обернется тяжелым похмельем. Ибо конечное поражение всегда тяжелее, чем первые победы. Головокружение от успехов сменятся нескончаемой и сокрушительной депрессией, вызванной окончательным поражением и его последствиями для проигравшего. Такова, увы, логика событий и правда жизни.Сегодня действительно все продолжают гадать, что же толкнуло неонацистский режим и его спонсоров-вдохновителей на авантюру-провокацию с вторжением и каковы были его задачи. Таких задач называют до десятка, а то и больше. Что-то выглядит логичным и вытекающим из логики СВО, что-то — высосанным из пальца или порожденным конспирологическими фантазиями и горячечным бредом жаждущих быстрых побед.Но все эти преследуемые задачи, повторяю, ВСЕ (!!!) ударят по Украине, которая нанесла удар, но не просчитала, что у любой палки два конца. И что один из них может обязательно долбануть по лбу того, в чьих руках эта палка, — по Киеву и его неонацистам. А может, у неонацистов просроченного фюрера Владимира Зеленского просто не было другого выхода и выбора: ему приказали — он и бросил войска выполнять западные хотелки.Проанализируем же то, чего хотели ВСУ и их закулисные толкатели. Одной из очевидных задач вторжения сразу же назвали попытку оттянуть российские войска с других фронтов СВО, где Россия медленно, но уверенно одерживает победы, вдавливая ВСУ с территории ЛДНР или создавая санитарную зону в Харьковской области. Ничего из этого не вышло. Россия ничего существенного ниоткуда с других фронтов СВО не перебрасывала, а купирует вторжение силами резервных частей, авиации и механизировано-танковых подразделений. А давление на ВСУ на всех других фронтах не только не ослабло, но даже усилилось. Как поется в известной песенке, все идет по плану. И не киевскому, а московскому.И как уже было сказано выше, ничего не получилось и с отвлечением внимания общественности от поражений ВСУ созданием видимости победой с вторжением на Курщину. Нет, кратковременный эффект эйфории пару первых дней был, но где он сейчас, когда атаки ВСУ купированы и продолжения не имеют? Ничего нет, а эйфория сменяется привычным унынием, щедро сдобренным кровью украинских солдат.Украинцы, ясно дело, своим вторжением и первоначальными успехами стремились подтвердить или, если хотите, оправдать выделение Западом оружия и денег на войну. Дескать, вы нам все дали, и корм оказался в украинского коня: мы атакуем и побеждаем Россию. Следовательно, дайте нам еще что-то, и мы скоро промаршируем победно по Красной площади в Москве.Выпросить кровавую "добавку" у Запада — это еще одна задача. Логичная задумка, которая тоже ничем существенным для Киева не закончилась. Запад, может быть, все необходимое и дал бы, если бы оно, это необходимое, у него было. А так помощь Украине оказывается не существенными объемами, а небольшими траншами, которые вряд ли могут помочь ВСУ серьезно нарастить свою мощность и разбить Россию на поле брани.Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что задержки с поставками западного оружия привели к резкому увеличению дефицита бюджета. И призвал ускорить предоставление кредита в 50 млрд долларов. "У нас по-прежнему не хватает необходимого оружия, боеприпасов и снарядов", — заявил он.А британская Financial Times добавила: "В этом году Украина может зафиксировать дефицит, который, по оценкам других правительственных чиновников, составит чуть менее четверти ВВП, или 43,5 млрд долларов".Вызвано это проблемами, которые продолжают терзать сам коллективный Запад. Выборы в США, которые оттягивают ресурсы и внимание, раскол в Евросоюзе, неготовность стран НАТО стремительно наращивать мощности своего ВПК, а значит, и неготовность к полномасштабной войне с Россией. А вот Россия продолжает успешно наращивать свой ВПК и военный потенциал и вполне может нанести разовый сокрушительный удар. По всем, кто представляет угрозу ее безопасности.Почему она этого не делает – это совсем другой вопрос. Вполне возможно, что все дело в сдержанности и нежелании эскалации. А может быть, Запад еще не до конца напросился, допек и допросился. Но сейчас, после вторжения, все ожидают сильной ответки. И это ожидание бросает в дрожь и Киев, и его западных хозяев, заставляя их холодно потеть от непонятного предвкушения.Все идет как всегда: русская тройка медленно запрягается. Однако растет понимание, что если российской ответки не будет и на этот раз, то провокации типа "вторжения" со стороны Украины продолжатся. Потому что безнаказанность порождает вседозволенность, что очень опасно на войне. Поэтому Киев, похоже, напросился, и его авантюра ударит по нему же.Говорят также о том, что вторжение на Курщину преследовало еще две цели: то ли вообще сорвать мирные переговоры между Украиной и Россией, то ли успехами в Курской области усилить переговорные позиции Украины и ослабить российскую решимость, диктуя Москве свои условия с позиции силы.Тут вообще полное фиаско. И потому, что президент России Владимир Путин никогда не соглашается на переговоры под давлением перед лицом ультиматумов или шантажа. Но главным образом потому, что никаких успехов Украины в ходе вторжения нет. Нет, и все тут.А скоро и украинские части будут выброшены к себе домой, и даже дальше. А где закончится российская зачистка — это тоже очень интересный и болезненный для Киева вопрос.Но вот мирные переговоры Киев будет вести по-любому, если ему это прикажет Запад, не готовый сегодня (смотрите по тексту выше) к продолжению полноценной войны или перерастанию ее (не дай бог, конечно) в Третью мировую с обменами ядерными ударами. И зачем тогда нужно было вторжение?Говорят и о том, что нападение на Курскую область преследовало захват российских и территорий, и военнопленных, чтобы потом менять их на земли, занятые российскими войсками или уже присоединенные к России, или создать обменный человеческий фонд. Зеленский даже лично что-то говорил об этом. Как всегда, трусливо и невнятно.Но, как вы уже видите, это действительно бред, потому что захваченных территорий нет, а те земли, где сегодня есть части ВСУ, вскоре будут зачищены. Более того, напоминаю: на других фронтах СВО российские войска продолжают вытеснять украинцев с земель, уже ставших неотъемлемо российскими. И вместо приобретения территориального обменного фонда Украина продолжает терять свои земли. А если Россия возьмет курс на окончательное создание санитарной зоны безопасности на украинской территории, то это и будет сделано. За счет украинских земель, тех, которые Киев считает своими.В полной мере это касается еще одной предполагаемой задачи — захвата Курской АЭС, чтобы потом обменять ее за АЭС Запорожскую. До Курской АЭС еще дойти нужно, а с этим в ВСУ ой какие проблемы.И как ни прискорбно это Киеву признавать, но даже свой приграничный позор на границе Курской области Россия может обернуть в свои же достижения. Вторжение ВСУ как скальпелем безжалостно вскрыло все недочеты и недостатки российской обороны (это если не нагнетать и сказать мягко) и готовности ее войск защищать свои границы. Главный вопрос "Как могло такое случиться, что прошляпили вторжение украинцев и пребывание на своей территории вражеских войск впервые с 1944 года?" стоит и перед генералитетом, и перед российским Генштабом, и перед Минобороны, и перед войсками, и, в конце концов, перед всем народом и обществом.И есть надежда, что Верховный главнокомандующий по фамилии Путин заставит всех найти и обосновать ответы. А главное — сделать так, чтобы подобные вопросы больше не возникали. Потому что речь идет не только о безопасности страны, но и о ее выживании. В войне с коварными и безжалостными, готовыми на все врагами, среди которых украинцы и их несчастные ВСУ – далеко не главные. И привычное российское шапкозакидательство, ложь самим себе и начальству, трусливое очковтирательство отдельных генералов и местных властей – это главные причины провалов, сравнимых с предательством. Да что там – с государственной изменой.Была, кажется, еще одна негласная задача – вторжением в Курскую область создать для России "эффект Вьетнама". По типу того, что случилось в этой стране у США. Северный Вьетнам, конечно же, не мог победить США. Как и сейчас Украина -- Россию. Но вьетконговские войска Хо Ши Мина наступали на США и вызвали внутри этой страны такое волнение и такие мощные антивоенные настроения, что Вашингтон решил выйти из войны в Индокитае по политическим соображениям.На что-то подобное, не исключено, был и расчет Киева – подорвать доверие россиян к властям, вызвать их антиправительственные выступления и вынудить Кремль к переговорам с Киевом и Западом. На любых условиях.Однако и здесь Киев и Запад ждут суровые разочарования. В российском обществе зреют совсем другие настроения: россияне требуют не мира и соглашательства, а интересуются у российских властей и генералов, почему они не отвечают ВСУ и украинским неонацистам адекватно? То есть ведут себя сдержанно и бьют по Украине выборочно, стараясь сохранить объекты социнфраструктуры и жилые кварталы, а не стирают с лица земли так называемые центры принятия решений, расположенные в украинских городах. Россияне хотят знать, почему еще существуют объекты украинской энергетики и транспортной инфраструктуры, логистики и прочего жизнеобеспечения в то время, как украинцы все это безжалостно уничтожают?Это страшные вопросы, но вполне закономерные в условиях войны. И украинские неонацисты могут поплатиться за свою жестокость и антигуманное поведение, за нарушения правил войны и бесчеловечные удары по мирным людям. Россия может начать уничтожать все, чем и с чем воюет Украина, невзирая на то, что могут пострадать и обязательно пострадают ни в чем не повинные люди, которые должны, в принципе, не тупо "Слава Украине!" орать, а молиться на российскую сдержанность и гуманность.Но что самое главное – если после вторжения в Курскую область СВО и война перейдут в такую фазу, то первыми пострадают опять же Украина и украинцы. И неонацистам, конечно, достанется – не все они, условно говоря, смогут добежать до канадской границы к своим "хатынкам за бугром" и счетам в офшорах. Но больше пострадают люди, простые люди. И это будет крайне нежелательная кровавая сдача войны.И Киев вместе с Западом это все прекрасно понимают. А западные СМИ там готовят своих людей к провалу Украины. Посудите сами:- издание Breitbart в материале о вторжении ВСУ в Курскую "Наблюдая за Третьей Мировой" цитирует украинского военного, который признает: рано и поздно вторжение захлебнется и Украине придется столкнуться с мощным возмездием, как минимум, в виде ракетных ударов по "центрам принятия решений" и Сумской области, и такие удары уже начались;- британская The Times утверждает: Россия готовит мощный ответ на атаку в Курской области и может направить удары по ряду объектов Киева, включая парламент и другие правительственные здания;- американское агентство Associated Press с ссылкой на военных аналитиков пишет, что ВСУ оказались в плачевном положении: атака на Курщину может привести к истощению некоторых наиболее боеспособных подразделений Украины и оставить войска в Донбассе без жизненно важного подкрепления;- The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что Киев не может набрать и новых солдат, так как желающих идти в войска добровольно по призыву почти не осталось;- "ястребиный" военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке уже написал: "Несмотря на всю эйфорию, я до сих пор не понимаю украинской стратегии. Если у вас действительно есть 5000 свежих солдат плюс техника, почему бы не прорвать российский фронт в Харькове, Луганске, Донецке или Запорожье? …Давайте не будем обманывать себя. Конечно, Украине придется отступить из России. Может быть, не сразу, но точно в контексте мирных переговоров и под международным давлением. В этом отношении стратегия завоевания российского региона остается крайне рискованной";- британский журнал The Spectator утверждает, что ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область, ибо для удержания территории нужен личный состав, а у России резервов больше. При этом на фоне событий в Курской области российская армия продолжает добиваться успехов в военных действиях в Донбассе.Вот, собственно, и все – выбор поведения, как всегда, за Россией. А это и есть первейшие признак поражения Украины. И Запада.О том, что происходит в Курской области, читайте в материале "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения"

2024

россия, украина, курская область, вторжение, владимир путин, запад, мирные жители, мнения, киев, владимир зеленский, андрей белоусов, financial times, впк, вооруженные силы украины