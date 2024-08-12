Второй конец курской палки. Украина проиграет "вторжение" по всем параметрам
16:30 12.08.2024 (обновлено: 18:32 12.08.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Спустя неделю после вторжения ВСУ в Курскую область "материковой" России весь мир ожидает, чем же закончится этот эпизод СВО. Она все больше обретает все признаки полноценной войны, о которой министр обороны России Андрей Белоусов уже сказал: это "вооруженное противостояние России и коллективного Запада"
По его мнению, оно "вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка". И с этим трудно спорить даже Западу, чье показное первоначальное недоумение по поводу вторжения украинцев на российскую территорию сменилось сначала ехидным злорадством, а теперь переросло в тревожное ожидание уже сокрушительного фиаско кровопролитной украинской авантюры.
Ведь многим уже очевидно, что начальный бесспорный тактический успех Украины и стоящего за ее спиной коллективного Запада с вторжением в Россию обернется не только полным разгромом вторгшихся частей ВСУ, но и общим стратегическим поражением кровавых компаньонов — авантюристов и провокаторов, прибегших к откровенному террору. Главным образом потому, что ни одна из задач, поставленных перед вторжением, не будет выполнена до конца.
Даже самая легкая и очевидная — информационно-медийная и психологическая, создающая видимость украинских побед и украинской военной дееспособности — обернется тяжелым похмельем. Ибо конечное поражение всегда тяжелее, чем первые победы. Головокружение от успехов сменятся нескончаемой и сокрушительной депрессией, вызванной окончательным поражением и его последствиями для проигравшего. Такова, увы, логика событий и правда жизни.
Сегодня действительно все продолжают гадать, что же толкнуло неонацистский режим и его спонсоров-вдохновителей на авантюру-провокацию с вторжением и каковы были его задачи. Таких задач называют до десятка, а то и больше. Что-то выглядит логичным и вытекающим из логики СВО, что-то — высосанным из пальца или порожденным конспирологическими фантазиями и горячечным бредом жаждущих быстрых побед.
Но все эти преследуемые задачи, повторяю, ВСЕ (!!!) ударят по Украине, которая нанесла удар, но не просчитала, что у любой палки два конца. И что один из них может обязательно долбануть по лбу того, в чьих руках эта палка, — по Киеву и его неонацистам. А может, у неонацистов просроченного фюрера Владимира Зеленского просто не было другого выхода и выбора: ему приказали — он и бросил войска выполнять западные хотелки.
Проанализируем же то, чего хотели ВСУ и их закулисные толкатели. Одной из очевидных задач вторжения сразу же назвали попытку оттянуть российские войска с других фронтов СВО, где Россия медленно, но уверенно одерживает победы, вдавливая ВСУ с территории ЛДНР или создавая санитарную зону в Харьковской области.
Ничего из этого не вышло. Россия ничего существенного ниоткуда с других фронтов СВО не перебрасывала, а купирует вторжение силами резервных частей, авиации и механизировано-танковых подразделений. А давление на ВСУ на всех других фронтах не только не ослабло, но даже усилилось. Как поется в известной песенке, все идет по плану. И не киевскому, а московскому.
И как уже было сказано выше, ничего не получилось и с отвлечением внимания общественности от поражений ВСУ созданием видимости победой с вторжением на Курщину. Нет, кратковременный эффект эйфории пару первых дней был, но где он сейчас, когда атаки ВСУ купированы и продолжения не имеют? Ничего нет, а эйфория сменяется привычным унынием, щедро сдобренным кровью украинских солдат.
Украинцы, ясно дело, своим вторжением и первоначальными успехами стремились подтвердить или, если хотите, оправдать выделение Западом оружия и денег на войну. Дескать, вы нам все дали, и корм оказался в украинского коня: мы атакуем и побеждаем Россию. Следовательно, дайте нам еще что-то, и мы скоро промаршируем победно по Красной площади в Москве.
Выпросить кровавую "добавку" у Запада — это еще одна задача. Логичная задумка, которая тоже ничем существенным для Киева не закончилась. Запад, может быть, все необходимое и дал бы, если бы оно, это необходимое, у него было. А так помощь Украине оказывается не существенными объемами, а небольшими траншами, которые вряд ли могут помочь ВСУ серьезно нарастить свою мощность и разбить Россию на поле брани.
Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что задержки с поставками западного оружия привели к резкому увеличению дефицита бюджета. И призвал ускорить предоставление кредита в 50 млрд долларов. "У нас по-прежнему не хватает необходимого оружия, боеприпасов и снарядов", — заявил он.
А британская Financial Times добавила: "В этом году Украина может зафиксировать дефицит, который, по оценкам других правительственных чиновников, составит чуть менее четверти ВВП, или 43,5 млрд долларов".
Вызвано это проблемами, которые продолжают терзать сам коллективный Запад. Выборы в США, которые оттягивают ресурсы и внимание, раскол в Евросоюзе, неготовность стран НАТО стремительно наращивать мощности своего ВПК, а значит, и неготовность к полномасштабной войне с Россией. А вот Россия продолжает успешно наращивать свой ВПК и военный потенциал и вполне может нанести разовый сокрушительный удар. По всем, кто представляет угрозу ее безопасности.
Почему она этого не делает – это совсем другой вопрос. Вполне возможно, что все дело в сдержанности и нежелании эскалации. А может быть, Запад еще не до конца напросился, допек и допросился. Но сейчас, после вторжения, все ожидают сильной ответки. И это ожидание бросает в дрожь и Киев, и его западных хозяев, заставляя их холодно потеть от непонятного предвкушения.
Все идет как всегда: русская тройка медленно запрягается. Однако растет понимание, что если российской ответки не будет и на этот раз, то провокации типа "вторжения" со стороны Украины продолжатся. Потому что безнаказанность порождает вседозволенность, что очень опасно на войне. Поэтому Киев, похоже, напросился, и его авантюра ударит по нему же.
Говорят также о том, что вторжение на Курщину преследовало еще две цели: то ли вообще сорвать мирные переговоры между Украиной и Россией, то ли успехами в Курской области усилить переговорные позиции Украины и ослабить российскую решимость, диктуя Москве свои условия с позиции силы.
03:00"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской областиПодготовка к операции в Курской области ВСУ велась не один месяц. При этом были задействованы все разведывательные ресурсы Запада, начиная от космической, орбитальной составляющей и заканчивая разведывательными БпЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
Тут вообще полное фиаско. И потому, что президент России Владимир Путин никогда не соглашается на переговоры под давлением перед лицом ультиматумов или шантажа. Но главным образом потому, что никаких успехов Украины в ходе вторжения нет. Нет, и все тут.
А скоро и украинские части будут выброшены к себе домой, и даже дальше. А где закончится российская зачистка — это тоже очень интересный и болезненный для Киева вопрос.
Но вот мирные переговоры Киев будет вести по-любому, если ему это прикажет Запад, не готовый сегодня (смотрите по тексту выше) к продолжению полноценной войны или перерастанию ее (не дай бог, конечно) в Третью мировую с обменами ядерными ударами. И зачем тогда нужно было вторжение?
Говорят и о том, что нападение на Курскую область преследовало захват российских и территорий, и военнопленных, чтобы потом менять их на земли, занятые российскими войсками или уже присоединенные к России, или создать обменный человеческий фонд. Зеленский даже лично что-то говорил об этом. Как всегда, трусливо и невнятно.
Но, как вы уже видите, это действительно бред, потому что захваченных территорий нет, а те земли, где сегодня есть части ВСУ, вскоре будут зачищены. Более того, напоминаю: на других фронтах СВО российские войска продолжают вытеснять украинцев с земель, уже ставших неотъемлемо российскими. И вместо приобретения территориального обменного фонда Украина продолжает терять свои земли. А если Россия возьмет курс на окончательное создание санитарной зоны безопасности на украинской территории, то это и будет сделано. За счет украинских земель, тех, которые Киев считает своими.
В полной мере это касается еще одной предполагаемой задачи — захвата Курской АЭС, чтобы потом обменять ее за АЭС Запорожскую. До Курской АЭС еще дойти нужно, а с этим в ВСУ ой какие проблемы.
И как ни прискорбно это Киеву признавать, но даже свой приграничный позор на границе Курской области Россия может обернуть в свои же достижения. Вторжение ВСУ как скальпелем безжалостно вскрыло все недочеты и недостатки российской обороны (это если не нагнетать и сказать мягко) и готовности ее войск защищать свои границы. Главный вопрос "Как могло такое случиться, что прошляпили вторжение украинцев и пребывание на своей территории вражеских войск впервые с 1944 года?" стоит и перед генералитетом, и перед российским Генштабом, и перед Минобороны, и перед войсками, и, в конце концов, перед всем народом и обществом.
И есть надежда, что Верховный главнокомандующий по фамилии Путин заставит всех найти и обосновать ответы. А главное — сделать так, чтобы подобные вопросы больше не возникали. Потому что речь идет не только о безопасности страны, но и о ее выживании. В войне с коварными и безжалостными, готовыми на все врагами, среди которых украинцы и их несчастные ВСУ – далеко не главные. И привычное российское шапкозакидательство, ложь самим себе и начальству, трусливое очковтирательство отдельных генералов и местных властей – это главные причины провалов, сравнимых с предательством. Да что там – с государственной изменой.
13:47У Байдена боятся ответа РФ на действия ВСУ в Курской области – WSJРискованная операция Киева, связанная с наступлением украинской армии на Курскую область, может спровоцировать "жестокое возмездие" со стороны России, чем обеспокоены в администрации американского президента Джо Байдена. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме
Была, кажется, еще одна негласная задача – вторжением в Курскую область создать для России "эффект Вьетнама". По типу того, что случилось в этой стране у США. Северный Вьетнам, конечно же, не мог победить США. Как и сейчас Украина -- Россию. Но вьетконговские войска Хо Ши Мина наступали на США и вызвали внутри этой страны такое волнение и такие мощные антивоенные настроения, что Вашингтон решил выйти из войны в Индокитае по политическим соображениям.
На что-то подобное, не исключено, был и расчет Киева – подорвать доверие россиян к властям, вызвать их антиправительственные выступления и вынудить Кремль к переговорам с Киевом и Западом. На любых условиях.
Однако и здесь Киев и Запад ждут суровые разочарования. В российском обществе зреют совсем другие настроения: россияне требуют не мира и соглашательства, а интересуются у российских властей и генералов, почему они не отвечают ВСУ и украинским неонацистам адекватно? То есть ведут себя сдержанно и бьют по Украине выборочно, стараясь сохранить объекты социнфраструктуры и жилые кварталы, а не стирают с лица земли так называемые центры принятия решений, расположенные в украинских городах. Россияне хотят знать, почему еще существуют объекты украинской энергетики и транспортной инфраструктуры, логистики и прочего жизнеобеспечения в то время, как украинцы все это безжалостно уничтожают?
Это страшные вопросы, но вполне закономерные в условиях войны. И украинские неонацисты могут поплатиться за свою жестокость и антигуманное поведение, за нарушения правил войны и бесчеловечные удары по мирным людям. Россия может начать уничтожать все, чем и с чем воюет Украина, невзирая на то, что могут пострадать и обязательно пострадают ни в чем не повинные люди, которые должны, в принципе, не тупо "Слава Украине!" орать, а молиться на российскую сдержанность и гуманность.
Но что самое главное – если после вторжения в Курскую область СВО и война перейдут в такую фазу, то первыми пострадают опять же Украина и украинцы. И неонацистам, конечно, достанется – не все они, условно говоря, смогут добежать до канадской границы к своим "хатынкам за бугром" и счетам в офшорах. Но больше пострадают люди, простые люди. И это будет крайне нежелательная кровавая сдача войны.
И Киев вместе с Западом это все прекрасно понимают. А западные СМИ там готовят своих людей к провалу Украины. Посудите сами:
- издание Breitbart в материале о вторжении ВСУ в Курскую "Наблюдая за Третьей Мировой" цитирует украинского военного, который признает: рано и поздно вторжение захлебнется и Украине придется столкнуться с мощным возмездием, как минимум, в виде ракетных ударов по "центрам принятия решений" и Сумской области, и такие удары уже начались;
- британская The Times утверждает: Россия готовит мощный ответ на атаку в Курской области и может направить удары по ряду объектов Киева, включая парламент и другие правительственные здания;
12:09Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области Киевский режим в очередной раз отдал приказ атаковать Запорожскую АЭС, чтобы обратить внимание мировой общественности на Украину, о которой на Западе уже почти забыли. С другой стороны, таким образом ВСУ демонстрируют союзникам способность атаковать по нескольким фронтам: в Курской и Запорожской области
- американское агентство Associated Press с ссылкой на военных аналитиков пишет, что ВСУ оказались в плачевном положении: атака на Курщину может привести к истощению некоторых наиболее боеспособных подразделений Украины и оставить войска в Донбассе без жизненно важного подкрепления;
- The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что Киев не может набрать и новых солдат, так как желающих идти в войска добровольно по призыву почти не осталось;
- "ястребиный" военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке уже написал: "Несмотря на всю эйфорию, я до сих пор не понимаю украинской стратегии. Если у вас действительно есть 5000 свежих солдат плюс техника, почему бы не прорвать российский фронт в Харькове, Луганске, Донецке или Запорожье? …Давайте не будем обманывать себя. Конечно, Украине придется отступить из России. Может быть, не сразу, но точно в контексте мирных переговоров и под международным давлением. В этом отношении стратегия завоевания российского региона остается крайне рискованной";
- британский журнал The Spectator утверждает, что ВСУ ухудшили свое положение из-за атаки на Курскую область, ибо для удержания территории нужен личный состав, а у России резервов больше. При этом на фоне событий в Курской области российская армия продолжает добиваться успехов в военных действиях в Донбассе.
Вот, собственно, и все – выбор поведения, как всегда, за Россией. А это и есть первейшие признак поражения Украины. И Запада.
О том, что происходит в Курской области, читайте в материале "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения"