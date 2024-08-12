https://ukraina.ru/20240812/1056820804.html
В Курской области эвакуируют жителей еще одного района — власти
В Курской области эвакуируют жителей еще одного района — власти - 12.08.2024 Украина.ру
В Курской области эвакуируют жителей еще одного района — власти
Региональный оперштаб Курской области принял решение вывозить жителей Беловского района. Об этом сообщил 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
2024-08-12T13:24
2024-08-12T13:24
2024-08-12T13:24
новости
курская область
украина
алексей смирнов (губернатор)
россия
вооруженные силы украины
эвакуация
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"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное - оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", - написал он.Смирнов рассказал, что помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники курского центра "Патриот".Он также призвал граждан доверять только официальным источникам информации.Добровольный выезд жителей объявлен также в приграничных Глушковском, Кореневском, Суджанском районах — к востоку от него расположен Беловский. С Украиной также граничат Рыльский и Хомутовский районы области.В то же время в понедельник Минобороны России опубликовало в телеграм-канале кадры подготовки экипажей группировки войск "Север" к выполнению боевых задач. "Экипажи танков после занятия огневых позиций на танкоопасных направлениях продолжают уничтожать мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области", - сообщило ведомство.Танкисты замаскировали боевые машины и заняли огневые позиции. Каждая такая точка позволяет экипажам оперативно выехать на уничтожение мобильных бронированных групп ВСУ. Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ и экипировкой.На прошлой неделе ВСУ прорвали границу с Россией в Суджанском районе.В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в городе прозвучала серия взрывов. Одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома.В Курской области, а также Брянской и Белгородской ввели режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Украина несет большие потери под Курском – The Economist на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), россия, вооруженные силы украины, эвакуация
Новости, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины, эвакуация
В Курской области эвакуируют жителей еще одного района — власти
Региональный оперштаб Курской области принял решение вывозить жителей Беловского района. Об этом сообщил 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное - оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", - написал он.
Смирнов рассказал, что помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники курского центра "Патриот".
"Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана. Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур", - подчеркнул врио губернатора.
Он также призвал граждан доверять только официальным источникам информации.
Добровольный выезд жителей объявлен также в приграничных Глушковском, Кореневском, Суджанском районах — к востоку от него расположен Беловский. С Украиной также граничат Рыльский и Хомутовский районы области.
В то же время в понедельник Минобороны России опубликовало в телеграм-канале кадры подготовки экипажей группировки войск "Север" к выполнению боевых задач.
"Экипажи танков после занятия огневых позиций на танкоопасных направлениях продолжают уничтожать мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области", - сообщило ведомство.
Танкисты замаскировали боевые машины и заняли огневые позиции. Каждая такая точка позволяет экипажам оперативно выехать на уничтожение мобильных бронированных групп ВСУ. Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ и экипировкой.
На прошлой неделе ВСУ прорвали границу с Россией в Суджанском районе.
В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в городе прозвучала серия взрывов. Одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома.
В Курской области, а также Брянской и Белгородской ввели режим контртеррористической операции.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Украина несет большие потери под Курском – The Economist на сайте Украина.ру.