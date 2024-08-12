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В Курской области эвакуируют жителей еще одного района — власти

В Курской области эвакуируют жителей еще одного района — власти - 12.08.2024 Украина.ру

В Курской области эвакуируют жителей еще одного района — власти

Региональный оперштаб Курской области принял решение вывозить жителей Беловского района. Об этом сообщил 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале

2024-08-12T13:24

2024-08-12T13:24

2024-08-12T13:24

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курская область

украина

алексей смирнов (губернатор)

россия

вооруженные силы украины

эвакуация

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"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное - оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", - написал он.Смирнов рассказал, что помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники курского центра "Патриот".Он также призвал граждан доверять только официальным источникам информации.Добровольный выезд жителей объявлен также в приграничных Глушковском, Кореневском, Суджанском районах — к востоку от него расположен Беловский. С Украиной также граничат Рыльский и Хомутовский районы области.В то же время в понедельник Минобороны России опубликовало в телеграм-канале кадры подготовки экипажей группировки войск "Север" к выполнению боевых задач. "Экипажи танков после занятия огневых позиций на танкоопасных направлениях продолжают уничтожать мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области", - сообщило ведомство.Танкисты замаскировали боевые машины и заняли огневые позиции. Каждая такая точка позволяет экипажам оперативно выехать на уничтожение мобильных бронированных групп ВСУ. Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ и экипировкой.На прошлой неделе ВСУ прорвали границу с Россией в Суджанском районе.В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в городе прозвучала серия взрывов. Одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома.В Курской области, а также Брянской и Белгородской ввели режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Украина несет большие потери под Курском – The Economist на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, украина, алексей смирнов (губернатор), россия, вооруженные силы украины, эвакуация