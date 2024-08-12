Трамп даст Маску "интервью века" - штаб - 12.08.2024 Украина.ру
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Трамп даст Маску "интервью века" - штаб
Трамп даст Маску "интервью века" - штаб - 12.08.2024 Украина.ру
Трамп даст Маску "интервью века" - штаб
Интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа миллиардеру Илону Маску станет "беседой столетия", пообещал предвыборный штаб Трампа
2024-08-12T10:00
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"Президент Трамп даст интервью Илону Маску в понедельник, 20 часов. Это будет интервью века! Сделаем Америку снова великой!" - говорится в заявлении штаба. В июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября.Подробнее об отношениях бизнесмена и бывшего президента - в материале Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg на сайте Украина.ру.
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новости, сша, америка, дональд трамп, илон маск
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск

Трамп даст Маску "интервью века" - штаб

10:00 12.08.2024 (обновлено: 10:13 12.08.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа миллиардеру Илону Маску станет "беседой столетия", пообещал предвыборный штаб Трампа
"Президент Трамп даст интервью Илону Маску в понедельник, 20 часов. Это будет интервью века! Сделаем Америку снова великой!" - говорится в заявлении штаба.
В июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.
Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Подробнее об отношениях бизнесмена и бывшего президента - в материале Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШААмерикаДональд ТрампИлон Маск
 
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