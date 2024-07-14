Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg - 14.07.2024 Украина.ру
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Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg
Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg - 14.07.2024 Украина.ру
Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg
Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал деньги комитету по политической активности America PAC, который поддерживает избрание в президенты бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники
2024-07-14T14:50
2024-07-14T14:50
новости
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дональд трамп
джо байден
илон маск
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Сколько именно бизнесмен пожертвовал, неизвестно, но собеседники агентства охарактеризовали внесенную сумму как значительную.В материале отметили, что комитет должен раскрыть список своих источников финансирования 15 июля.Публично Маск еще не поддерживал ни одного из кандидатов. Ранее в этом году он заявлял, что не собирается финансировать предвыборную кампанию Трампа или Байдена. Однако он открыто выступал против Байдена.В конце июня состоялись дебаты Байдена и Трампа, которые вызвали "панику" среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не "90 минут на сцене", а сделанное им за последние 3,5 года.Подробнее о предвыборной гонке в США - в материале Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, джо байден, илон маск
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск

Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg

14:50 14.07.2024
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал деньги комитету по политической активности America PAC, который поддерживает избрание в президенты бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники
Сколько именно бизнесмен пожертвовал, неизвестно, но собеседники агентства охарактеризовали внесенную сумму как значительную.
В материале отметили, что комитет должен раскрыть список своих источников финансирования 15 июля.
Публично Маск еще не поддерживал ни одного из кандидатов. Ранее в этом году он заявлял, что не собирается финансировать предвыборную кампанию Трампа или Байдена. Однако он открыто выступал против Байдена.
В конце июня состоялись дебаты Байдена и Трампа, которые вызвали "панику" среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не "90 минут на сцене", а сделанное им за последние 3,5 года.
Подробнее о предвыборной гонке в США - в материале Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNN на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДональд ТрампДжо БайденИлон Маск
 
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13:13Иван Лошкарев: Президентская кампания Трампа была хаотичной, но стрелок-фанатик дал ему шанс
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