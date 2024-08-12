Вице-премьер Сербии предупредил Вучича об опасности после покушений на Фицо и Трампа - 12.08.2024 Украина.ру
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Вице-премьер Сербии предупредил Вучича об опасности после покушений на Фицо и Трампа
Вице-премьер Сербии предупредил Вучича об опасности после покушений на Фицо и Трампа - 12.08.2024 Украина.ру
Вице-премьер Сербии предупредил Вучича об опасности после покушений на Фицо и Трампа
После покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич также находится в опасности. Таким мнением поделился вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости
2024-08-12T08:54
2024-08-12T08:54
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"Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич. Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет", - сказал Вулин, который ранее возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии.По его словам, на Вучича будут охотиться те, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, поэтому призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у него сообщники.На предвыборном выступлении кандидата в президенты от республиканцев Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс.Подробнее об опасности для политиков, отстаивающих национальные интересы своих народов - в материале Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи на сайте Украина.ру.
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новости, сербия, украина, сша, роберт фицо, александр вучич, дональд трамп, опг, мвд, нато
Новости, Сербия, Украина, США, Роберт Фицо, Александр Вучич, Дональд Трамп, ОПГ, МВД, НАТО

Вице-премьер Сербии предупредил Вучича об опасности после покушений на Фицо и Трампа

08:54 12.08.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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После покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич также находится в опасности. Таким мнением поделился вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости
"Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич. Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет", - сказал Вулин, который ранее возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии.
По его словам, на Вучича будут охотиться те, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

"Таких (угрожающих – ред.) немало, но ни одного из них нет на Востоке. Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах", - заявил Вулин.

Он подчеркнул, что такие большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, поэтому призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у него сообщники.
На предвыборном выступлении кандидата в президенты от республиканцев Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Подробнее об опасности для политиков, отстаивающих национальные интересы своих народов - в материале Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи на сайте Украина.ру.
 
НовостиСербияУкраинаСШАРоберт ФицоАлександр ВучичДональд ТрампОПГМВДНАТО
 
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