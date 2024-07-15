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Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи

Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи - 15.07.2024 Украина.ру

Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи

Покушения на экс-президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо являются звеньями одной цепи. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-07-15T09:17

2024-07-15T09:17

2024-07-15T09:27

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"Мы видим попытки глобалистов устранить политиков, выступающих и отстаивающих национальные интересы своих народов и делающих ставку на развитие экономик своих государств", - пояснил Рогов.По его словам, вызывает вопросы то, что стрелка устранили, когда Трамп уже находился в безопасности, а также отсутствие реакции силовиков на сообщения очевидцев о неизвестном, который лезет на крышу с оружием.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.

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новости, сша, словакия, россия, дональд трамп, владимир рогов, роберт фицо