Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи - 15.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240715/1056257769.html
Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи
Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи - 15.07.2024 Украина.ру
Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи
Покушения на экс-президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо являются звеньями одной цепи. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-07-15T09:17
2024-07-15T09:27
новости
сша
словакия
россия
дональд трамп
владимир рогов
роберт фицо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_8ed7c21f0c51e4d8ae1a78f53eff8c08.jpg
"Мы видим попытки глобалистов устранить политиков, выступающих и отстаивающих национальные интересы своих народов и делающих ставку на развитие экономик своих государств", - пояснил Рогов.По его словам, вызывает вопросы то, что стрелка устранили, когда Трамп уже находился в безопасности, а также отсутствие реакции силовиков на сообщения очевидцев о неизвестном, который лезет на крышу с оружием.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.
сша
словакия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_2511f74f7f01501da641a22c06a6ed69.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, словакия, россия, дональд трамп, владимир рогов, роберт фицо
Новости, США, Словакия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Роберт Фицо

Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи

09:17 15.07.2024 (обновлено: 09:27 15.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Покушения на экс-президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо являются звеньями одной цепи. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Мы видим попытки глобалистов устранить политиков, выступающих и отстаивающих национальные интересы своих народов и делающих ставку на развитие экономик своих государств", - пояснил Рогов.
По его словам, вызывает вопросы то, что стрелка устранили, когда Трамп уже находился в безопасности, а также отсутствие реакции силовиков на сообщения очевидцев о неизвестном, который лезет на крышу с оружием.
"Я очень сильно сомневаюсь, что покушение - это была инициатива одиночки", - добавил Рогов.
В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.
Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАСловакияРоссияДональд ТрампВладимир РоговРоберт Фицо
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:03Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату
09:38СМИ: в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, один человек застрелен
09:23Налёт на Брянщину и проблемы борьбы с украинскими дронами. Главное на Украине на утро 15 июля
09:17Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи
09:10В Минобороны сообщили о ликвидации 6 дронов в Брянской, Курской и Орловской областях
08:54Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине
08:21В Одессе звучат взрывы, объявлена тревога — СМИ
08:06Грюндвальд: победа над немцами, обернувшаяся поражение от поляков
08:05Главное за ночь 15 июля
07:46ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны
07:33Медведев считает, что после покушения Трамп "уже победил", но с оговоркой
07:14Генсек НАТО ответил на предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
07:10Пространство без поворотов. Украинские эксперты с безнадежностью о том, куда катится их страна
06:15Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
06:00ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"
05:50"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе
05:44Прифронтовые заметки: примите войну!
05:40Штурмы от заката до рассвета: Рогозин о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах
05:33Ветеран ополчения Донбасса: В первую очередь, хочется быть полезным для общества
05:30"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем
Лента новостейМолния