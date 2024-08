https://ukraina.ru/20240812/1056810852.html

Западная Украина за минувшую неделю: "Пособник Лукашенко" из Львова и лавина уклонистов в Закарпатье

Западная Украина за минувшую неделю: "Пособник Лукашенко" из Львова и лавина уклонистов в Закарпатье - 12.08.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: "Пособник Лукашенко" из Львова и лавина уклонистов в Закарпатье

Закарпатье стало полигоном, где отрабатываются методы насильственной мобилизации. Поэтому следует ожидать распространения применяемых там практик на другие области Западной Украины, граничащие с ЕС.

2024-08-12T06:28

2024-08-12T06:28

2024-08-12T06:28

западная украина за неделю

украина

львов

россия

александр лукашенко

виктор янукович

владимир путин

радио свобода

сбу

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg

Львовянина объявили организатором схемы обхода санкций против России и БелоруссииВ начале мая 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации масштабной схемы нелегальных поставок в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. По данным СБУ, бизнесмен из Львова с августа 2022 по март 2023 года нелегально переправил в РФ 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро. Он покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах, оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры, после чего по поддельным документам переправлял транзитом через территорию Евросоюза в Белоруссию, а оттуда в Россию.Причем попался бизнесмен из-за чрезмерной жадности: он подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 миллионов гривен, ведь автомобили формально шли на экспорт в ЕС. Поскольку подобные заявления находятся под особым контролем, деятельность фирмы вызвала интерес СБУ, которая и заблокировала схему.Правоохранители тогда не назвали фамилию организатора этой сделки. Но 8 августа украинская редакция Радио Свобода* сообщила, что упомянутый львовский бизнесмен – это Виталий Бобырь. В качестве организатора он фигурирует и в материалах судебного дела. При этом в мае 2023 года Бобырь спокойно уехал за границу, и только после этого украинские правоохранители объявили его в розыск.Нынешний интерес украинских пропагандистов, финансируемых из бюджета США, к личности Виталия Бобыря вызван "сливом" материалов его дела. Теперь львовянина обвиняют в том, что он помогал обходить санкции уже против Белоруссии, за что якобы получил около 70 миллионов долларов.Киевские журналисты сообщили, что во время обысков у Бобыря в 2023 году была изъята, в частности, печать кипрской компании Dimicandum Invest Holding LTD, являющейся деловым партнером подсанкционного белорусского предприятия "Беларуськалий". Из неназванных источников (судя по всему, от СБУ) журналисты получили копии контрактов, по которым Dimicandum Invest Holding LTD обязалась в 2023 году осуществить перевалку около 3,5 миллионов тонн калийных удобрений в одном из портов Санкт-Петербурга.Такой объем – это треть годового экспорта "Беларуськалия" до введения в отношении компании западных санкций в 2021 году. В документах, полученных журналистами, говорится, что за прошлый год Dimicandum Invest Holding LTD должна была получить за свои услуги от "Беларуськалия" более 68,6 миллиона долларов США. При этом они утверждают, что на самом деле за соглашением стоял один из ближайших соратников Александра Лукашенко – Виктор Шейман, которого Виталий Бобырь будто бы называл своим кумом.В одном из изъятых у Бобыря телефонов, скриншот с которого обнародовали украинские правоохранители, есть сообщение следующего содержания: "Насчёт политического вопроса они не знают, что мой кум – второй человек в Белоруссии и может прогарантировать за меня. Он в своё время Януковичу звонил за меня".Во время разговора с журналистами "Радио Свобода"* Виталий Бобырь заявил, что переписка сфальсифицирована. "Они не знали, как меня "за одно место взять". Хорошо, что не написали, что мой кум Путин или Лукашенко. Понимаете? Или бен Ладен, я не знаю, кого там ещё могли написать. Это вообще не мой телефон", – сказал он.Бобырь отметил, что обыски проводились у него, но относительно обнародованной правоохранителями информации заявил: "Все доказательства, что они там принесли, я вам говорю, что они сфабрикованы". Бизнесмен подтвердил, что у него обнаружили печать Dimicandum Invest Holding LTD, но сказал, что не знает реальных владельцев кипрской фирмы."Если вы посмотрите по реестрам, то по этой компании есть миллион разных контрактов. Они в Казахстане покупают нефтепродукты какие-то, знаю, что в Киргизии покупают металл… Печать у нас была этой компании, потому что мы металлолом отгружали. Они занимаются металлоломом... Ну и где-то, наверное, чтобы эти документы не пересылать, ещё что-то, печать у нас какая-то там была", – отметил бизнесмен, который сейчас находится за границей.Львовские комментаторы отмечают, что Виталий Бобырь связан с известными в области политиками и бизнесменами. Так, в 2013 году он был региональным куратором "Молодых регионов" во Львовской области и тесно сотрудничал с руководителем областной организации Партии регионов Петром Писарчуком.А в 2020 году Бобырь баллотировался во Львовский областной совет от партии "Наш край", которая стала одним из политических наследников "регионалов". Кстати, именно Восьмой апелляционный административный суд во Львове недавно принял решение о ликвидации партии "Наш край" как "оправдывающей, признающей правомерной или отрицающей вооруженную агрессию против Украины".При этом Петр Писарчук остается одним из самых уважаемых бизнесменов Львовской области, хотя формально он только владелец рынка "Южный" во Львове. Обвинения в адрес своего бывшего соратника Писарчук, в последнее время позиционирующий себя исключительно как мецената, не комментировал.Закарпатье остается главным "окном" для уклонистовЧерез Закарпатскую область в Словакию с начала 2024 года бежали более 700 украинских мужчин. Об этом 7 августа сообщил министр внутренних дел Словацкой Республики Матуш Шутай Эшток на пресс-конференции в пункте пропуска "Вышне Немецке" на границе с Украиной (напротив украинского пункта пропуска "Ужгород").Словацкий министр отметил, что его ведомство "располагает информацией о закарпатских чиновниках, причастных к переправке людей через границу". Как отметили СМИ Словакии, речь может идти о руководстве Чопского пограничного отряда и силовых структурах, которые должны присматривать за законностью работы пограничников, прежде всего, СБУ.Словакия дополняет эту информацию, чтобы передать её в соответствующие структуры ЕС, отметил начальник Управления пограничной полиции и полиции по делам иностранцев Ян Дудаш. По его словам, большинство беглецов с Украины – мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, уклоняющиеся от мобилизации.При этом сообщения СМИ Закарпатья подтверждают, что область остается главным "окном", через которое украинские уклонисты попадают в Европу. Так, 8 августа пограничники Чопского отряда задержали сразу семерых граждан Украины мобилизационного возраста, которые намеревались незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Их обнаружили в окрестностях приграничного населенного пункта Соль по информации оперативных сотрудников отряда.Задержанные имели при себе паспорта граждан Украины и оказались местными жителями. Большинство из них были родственниками и долгое время планировали незаконное пересечение границы. Они хорошо знали участок приграничья, поэтому обсудили все детали, составили оптимальный, по их мнению, маршрут, надеясь не наткнуться в горах на пограничников."Когда же их остановил пограничный наряд, двое мужчин стали сопротивляться правоохранителям и попытались совершить насильственные действия в отношении оперативного сотрудника. Пограничникам пришлось применить меры физического воздействия, чтобы унять нарушителей", – сообщила пресс-служба отряда.Задержанных доставили в пограничное подразделение, где в отношении них составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Двум задержанным также придется отвечать перед судом за злостное неповиновение пограничникам.А 9 августа прокурор Раховского отдела Тячевской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего местного жителя по факту содействия незаконной переправке военнообязанных через границу за денежное вознаграждение.Следствием установлено, что закарпатец за 4500 долларов США должен помочь военнообязанному пересечь границу – правда, не со Словакией, а с Румынией, которая остается самым популярным направлением бегства с Украины. Маршрут начинался с поселка Великий Бычков, где и проживал переправщик. До линии границы он с "клиентом" добрался до велосипедов, дальше путь последнего должен был пролегать через реку Тиса.Однако, как сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры, после получения денежного вознаграждения житель Раховщины был разоблачен и задержан в 30 метрах от линии государственной границы. Поскольку о его "клиенте" ничего не сказано, судя по всему, мужчине удалось уплыть за границу.При этом, охотясь на беглецов от мобилизации, власти пытаются создать ещё и дополнительные пропагандистские информповоды. Так, 7 августа депутат Ужгородского горсовета, близкий к СБУ "активист" Виталий Глагола сообщил о задержании священника Хустской епархии УПЦ МП, настоятеля Введенской церкви в селе Торунь Федора Голодняка, якобы перевозившего уклонистов."Протоиерея Федора Голодняка задержали на блокпосте на микроавтобусе Volkswagen Transporter вместе с 6 гражданами, а именно 4 жителями Закарпатской области, одним жителем Киевской области и одним жителем Донецкой области", – написал Глагола в своём Телеграмм-канале.В Мукачевском пограничном отряде отметили, что ночью 6 августа пограничники остановили автомобиль Volkswagen Transporter, в котором находились несколько мужчин. "Задержали одного переправщика и шесть мужчин призывного возраста. Они все намеревались незаконно пересечь границу. На них всех составили соответствующие акты", – рассказала СМИ пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.То есть само пребывание мужчины мобилизационного возраста на автомобильной дороге в Закарпатской области для пограничников является свидетельством его попытки покинуть Украину. Учитывая тот факт, что Закарпатье – своеобразный полигон, где отрабатывают методы насильственной мобилизации, в ближайшее время следует ожидать распространения подобной практики на другие области Западной Украины, граничащие со странами ЕС.* - СМИ - иностранный агентЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: Поиски убийцы Фарион и отказ Черновцов бороться с коррупцией

https://ukraina.ru/20240804/1056658074.html

https://ukraina.ru/20240704/1056032322.html

украина

львов

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

украина, львов, россия, александр лукашенко, виктор янукович, владимир путин, радио свобода, сбу, ес, эксклюзив, олег хавич