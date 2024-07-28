https://ukraina.ru/20240728/1056524674.html

Западная Украина за минувшую неделю: Поиски убийцы Фарион и отказ Черновцов бороться с коррупцией

Западная Украина за минувшую неделю: Поиски убийцы Фарион и отказ Черновцов бороться с коррупцией - 28.07.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Поиски убийцы Фарион и отказ Черновцов бороться с коррупцией

Число "антикоррупционных" органов в Киеве давно перешло разумные границы. Антикоррупционная вакханалия продолжается и на муниципальном уровне, но иногда в этом процессе случаются сбои, как в Черновцах.

2024-07-28T11:16

2024-07-28T11:16

2024-07-28T11:20

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Во Львове неделя прошла под знаком убийства ФарионМинувшая политическая неделя во Львове началась с похорон экс-депутата Верховной Рады, филолога Ирины Фарион, убитой 19 июля, а завершилась судом, избравшим меру пресечения 18-летнему жителя города Днепр, подозреваемого в этом убийстве.В понедельник, 22 июля, в Гарнизонном храме Львова и вокруг собрались тысячи людей, чтобы проститься с Ириной Фарион. После отпевания в храме процессия во главе со священниками отправилась к Лычаковскому кладбищу под звуки военного оркестра. На катафалке с телом Ирины Фарион был установлен государственный флаг Украины, однако над процессией сине-желтых знамен не было – только красно-черные бандеровские и партийные флаги партии "Свобода", по списку которой Фарион была депутатом парламента.Сначала из процессии звучали разные лозунги, однако со временем почти беспрестанно стали выкрикивать: "Язык – имеет значение!" При этом отдельные люди заявляли журналистам, что "надо выгнать москалей из Львова, их здесь тысячи", – и речь шла не о гражданах России, а о переселенцах с Востока Украины.На кладбище состоялся политический митинг, где выступили лидеры партии "Свобода" Олег Тягнибок и Руслан Кошулинский, а также коллеги Ирины Фарион по работе (осенью 2023 года эти же люди организовали митинг студентов с требованием увольнения её с работы). Похоронили экс-депутата на центральной аллее, возле могилы Владимира Ивасюка. Никаких нарушений общественного порядка во время шествия и похорон зафиксировано не было.Накануне похорон Национальная полиция Украины объявила в розыск мужчину в возрасте около 20 лет, предположительно причастного к убийству Ирины Фарион. В МВД рассказали, что рассматривают три основные версии: личную неприязнь, общественно-политическую деятельность и убийство по заказу России. Однако несколько дней новостей по делу не было.Но вечером 24 июля в Телеграм-канале неонацистского движения NS/WP (National-Socialism/White Power) появилось видео момента убийства Ирины Фарион. На канале также был размещен манифест на русском языке. Убийство Фарион его авторы мотивировали тем, что экс-депутат, названная "внутренним врагом", разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества, в том числе в отношении русскоязычных военных.Утром 25 июля в Национальной полиции заявили, что проверяют вышеизложенную информацию, однако уже через несколько часов Владимир Зеленский сообщил о задержании 18-летнего юноши – уроженца и жителя города Днепр. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство), за что грозит до 15 лет лишения свободы.СМИ сразу же обнародовали имя подозреваемого – Вячеслав Зинченко. OSINT-аналитики выяснили, что он был подписан на многочисленные ультраправые группы, в том числе и российские, оставлял антисемитские и расистские комментарии. При этом в 2023 году парень поступил на заочную форму обучения в Днепровский государственный университет внутренних дел на факультет права.26 июля руководители правоохранительных органов Украины провели во Львове совместный брифинг. Глава МВД Игорь Клименко, руководитель Нацполиции Украины Иван Выговский и первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко заявили, что не сомневаются в вине Вячеслава Зинченко. Однако не существует видео, подтверждающего, что в Фарион стрелял именно он, и орудие убийства тоже пока не найдено. У следствия также нет ответа на вопрос, кто является заказчиком убийства Ирины Фарион.На брифинге также сообщили, что подозреваемый "интересовался другими одиозными украинскими политиками, прежде всего, имеющими пророссийские взгляды". Правоохранители предполагают, что по возвращении из Львова юноша готовился к следующему преступлению. В частности, по словам Игоря Клименко, в списке просмотров был депутат Макс Бужанский из Днепра и другие, фамилии которых не называют.В тот же день Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко в виде содержания под стражей без права внесения залога. Во время судебного заседания дочь погибшей София заявляла, что Зинченко необходимо "сжечь". "Ты вырвал сердце нации! Ты сдохнешь в тюрьме! Ты и твоя мать!" – кричала она.Стоит отметить, что родственники Вячеслава Зинченко привлекли к его защите известного львовского адвоката Игоря Сулиму, который, в частности, защищал журналиста Руслана Коцабу. После решения суда об избрании меры пресечения адвокат его не комментировал, хотя подозреваемый вины не признал и прямо заявил, что он Фарион не убивал.Главе УГКЦ не удалось выпросить у Ватикана Мукачевскую епархиюМного лет идет борьба Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) за ликвидацию автономной Мукачевской греко-католической епархии и присоединение её к УГКЦ. Дело в том, что в своё время эта епархия была создана в результате так называемой "Ужгородской унии" (1646), а не "Берестейской унии" (1596), которая положила начало деятельности УГКЦ.Большие надежды украинские греко-католики возлагали на визит Государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, прибывшего 22 июля в Киев. Поскольку визит был, прежде всего, государственным, Паролин сначала встретился с президентом и премьер-министром Украины, с которыми обсудил вопросы гуманитарной помощи и достижения мира. А затем Государственный секретарь Ватикана провел встречу с предстоятелем УГЦК, верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом.Глава УГКЦ назвал визит посланника Святого Престола историческим. "Сегодня многие перестают говорить о трагедии украинского народа, и поэтому приезд к нам его эминенции Пьетро Паролина – это не только способ проявить солидарность с украинским народом со стороны Папы Франциска, но и месседж международному сообществу. Мы видим, что этот визит действительно имеет огласку в международном сообществе. Многие люди следят за ним. То, что говорил кардинал, важно как для Украины, так и для мира", – сказал Святослав.По неофициальной информации, кардинал Пьетро Паролин должен был оценить возможности объединения УГКЦ и Мукачевской греко-католической епархии, и доложить о результате Папы Римскому Франциску. Однако посланец Ватикана не сделал никаких заявлений на эту тему, будто проблемы вообще нет. "Я знаю, что, возможно, на Украине вы ожидаете приезда Папы", – лишь заявил кардинал. При этом он предложил, чтобы Всеукраинский совет Церквей прибыл со следующим визитом в Апостольскую столицу.Стоит отметить, что Мукачевские греко-католики после возобновления своей деятельности в 1989 году демонстрируют независимость от УГКЦ, и имеют в этом неформальную поддержку Ватикана. Так, когда в марте 2011 года Святослав был избран главой УГКЦ, тогдашний епископ Мукачевской греко-католической епархии Милан Шашик на торжества в Киев не прибыл.В настоящее время отношения между УГКЦ и Мукачевской епархией несколько улучшились. В частности, 16 июля 2024 года в Крестовоздвиженском греко-католическом кафедральном соборе в Ужгороде состоялась хиротония и интронизация правящего епископа Мукачевской греко-католической епархии Теодора (Мацапулы), и на церемонии присутствовал также глава УГКЦ Святослав.Однако ситуация вокруг Мукачевской греко-католической епархии остается сложной и неопределенной. Отсутствие конкретных результатов после визита Паролина в Киев свидетельствует о том, что процесс возможного её объединения с УГКЦ требует дополнительного времени и усилий. Очевидно, такое объединение пока не имеет достаточной поддержки в Ватикане, который является верховной инстанцией как для епископа Мукачевского Теодора, так и для верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава.В Черновцах отказались бороться с коррупциейБорьба с коррупцией является одним из фетишей пост-майданной Украины, и число разнообразных "антикоррупционных" органов в Киеве давно перешло все разумные границы. Антикоррупционная вакханалия продолжается и на муниципальном уровне, хотя иногда в этом процессе случаются сбои, как это произошло на днях в Черновцах.Во время сессии Черновицкого городского совета 25 июля на рассмотрение вынесли проект решения о создании отдела по предотвращению коррупции, однако депутаты его не поддержали. Решение выносили на голосование пять раз, 17 депутатов были "за", 15 не голосовали, еще двое – воздержались. В частности, в полном составе не голосовали фракции "Народный контроль" и "Родной город". "Мы просим помочь бороться с коррупцией, а в этом зале есть люди, которые этого не хотят", – пафосно заявил мэр Черновцов Роман Кличук, однако на депутатов это не повлияло.Черновцы остаются одним из немногих городов Западной Украины, где нет такого отдела. Ранее его рекомендовало создать Национальное агентство по предотвращению коррупции. В частности, подобные структуры функционируют при городских советах Ивано-Франковска, Ужгорода и Луцка, отметила советник Черновицкого городского головы по вопросам публичности, подотчетности и предотвращению коррупции Ольга Обершт."Антикоррупционная реформа стартовала пять лет назад, нарабатывалась совместно с партнёрами. И все возможные риски тоже там просчитывались. Мы как Черновицкий горсовет сейчас стоим в стороне от поля антикоррупционной политики государства. И это решение – о том, чтобы наконец-то ввести эту политику согласно требованиям закона Украины о предотвращении коррупции. Есть закон, и мы его должны выполнять", – заявила она.Однако, по мнению большинства депутатов, положение о том, что начальника отдела по предотвращению коррупции назначает городской голова, которому чиновник подотчетен и подконтролен, закладывает конфликт интересов. По мнению депутата Антонины Бабюк, такой отдел крайне необходим, но он должен быть независим. "Если он при городском совете – он не должен никому подчиняться в городском совете. Тогда он будет действенным и будет принимать решения, которые будут работать", – считает она.По словам начальника юридического управления Черновицкого городского совета Сергея Венгринюка, "руководитель соответствующего органа местного самоуправления, то есть городской голова, обеспечивает гарантии независимости отдела от влияния или вмешательства в его работу". Однако депутаты с таким утверждением не согласились, и теперь команда мэра Черновцов попытается продавить решение о создании антикоррупционного отдела на следующей сессии.Дополнительно о том, что говорит украинская элита и о чем мечтает - в статье Дмитрия Ковалевича "Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240725/1056465148.html

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эксклюзив, украина, львов, ватикан, ирина фарион, александр зинченко, игорь клименко, угкц, мвд, верховная рада