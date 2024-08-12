https://ukraina.ru/20240812/1056810410.html

"Оборона будет бессмысленной": Ищенко о том, почему падение Покровска будет означать развал фронта ВСУ

"Оборона будет бессмысленной": Ищенко о том, почему падение Покровска будет означать развал фронта ВСУ - 12.08.2024 Украина.ру

"Оборона будет бессмысленной": Ищенко о том, почему падение Покровска будет означать развал фронта ВСУ

Российские войска, вышедшие в Покровск, окажутся в тылу группировки ВСУ, которая пытается оборонять славянско-краматорскую агломерацию. То есть оборона станет бессмысленной. Потому что возникнет угроза если не окружения, то перерезания коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-12T04:00

2024-08-12T04:00

2024-08-12T04:00

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днепропетровск

угледар

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полтава

харьков

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Покровск (Дзержинск) - это важный, но не самый главный логистический узел, но не самый главный. Есть дальше Павлоград, еще важнее, ближе к Днепропетровску. Но это самый важный логистический узел вблизи нынешней линии фронта, рассказал эксперт.Падение Покровска будет означать развал фронта. То есть южная часть будет полностью отрезана от северной части. При этом российские войска, вышедшие в Покровск, окажутся в тылу группировки ВСУ, которая пытается оборонять славянско-краматорскую агломерацию. То есть ее оборона станет бессмысленной, отметил он.После падения Покровска ВСУ придется отходит примерно на линию Запорожье-Полтава-Харьков. Это потеря половины левобережья. И причем на этой линии еще надо суметь остановиться, указал он."Это потеря в быстром отступлении. Потеря значительного количества техники, которая будет брошена. Потеря накопленных боеприпасов, которые не все смогут вывести с фронта. Потеря значительной части солдат", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руПодробно о ситуации в приграничных районах Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240811/1056797094.html

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днепропетровск

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полтава

харьков

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