"Оборона будет бессмысленной": Ищенко о том, почему падение Покровска будет означать развал фронта ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Российские войска, вышедшие в Покровск, окажутся в тылу группировки ВСУ, которая пытается оборонять славянско-краматорскую агломерацию. То есть оборона станет бессмысленной. Потому что возникнет угроза если не окружения, то перерезания коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Покровск (Дзержинск) - это важный, но не самый главный логистический узел, но не самый главный. Есть дальше Павлоград, еще важнее, ближе к Днепропетровску. Но это самый важный логистический узел вблизи нынешней линии фронта, рассказал эксперт.
Падение Покровска будет означать развал фронта. То есть южная часть будет полностью отрезана от северной части. При этом российские войска, вышедшие в Покровск, окажутся в тылу группировки ВСУ, которая пытается оборонять славянско-краматорскую агломерацию. То есть ее оборона станет бессмысленной, отметил он.
"Потому что возникнет угроза если не полного окружения, то перерезания основных коммуникаций. Значит, это будет означать их неминуемое и быстрое поражение. Точно так же эти войска оказываются в тылу группировки, которая находится на расстоянии от Угледара до Гуляйполя. И это значит, что им придется отступать к Запорожью", - подчеркнул Ищенко.
После падения Покровска ВСУ придется отходит примерно на линию Запорожье-Полтава-Харьков. Это потеря половины левобережья. И причем на этой линии еще надо суметь остановиться, указал он.
"Это потеря в быстром отступлении. Потеря значительного количества техники, которая будет брошена. Потеря накопленных боеприпасов, которые не все смогут вывести с фронта. Потеря значительной части солдат", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
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