https://ukraina.ru/20240812/1056790272.html

"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области

"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области - 12.08.2024 Украина.ру

"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области

Когда украинские аналитики просчитывали удар в Курской области, они учли много факторов. Сейчас ВСУ проигрывают, поэтому им нужно перебить новостную повестку, а также решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь

2024-08-12T05:40

2024-08-12T05:40

2024-08-12T05:40

новости

курская область

киев

часов яр

венгрия

словакия

газопровод

газ

наступление

фронт

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Следующее направление, куда украинские формирования могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Видимо это ядерный шантаж. Киеву надо показать своим западным партнерам, что они якобы что-то могут, рассказал эксперт.Это традиционное украинское "колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели". В Часов Яре и Дзержинске (Торецке) уже сыплется фронт ВСУ. И когда украинские аналитики просчитывали удар в Курской области, они учли много факторов.Первый – ВСУ проигрывают, поэтому нужно перебить новостную повестку. Второе – надо показать, что есть контрудар. Третье – решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Четвертое - угроза АЭС для переговорных позиций. За один удар отработали много поводов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240809/1056781187.html

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