"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
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"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области
"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области
Когда украинские аналитики просчитывали удар в Курской области, они учли много факторов. Сейчас ВСУ проигрывают, поэтому им нужно перебить новостную повестку, а также решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-08-12T05:40
2024-08-12T05:40
новости
курская область
киев
часов яр
венгрия
словакия
газопровод
газ
наступление
фронт
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Следующее направление, куда украинские формирования могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Видимо это ядерный шантаж. Киеву надо показать своим западным партнерам, что они якобы что-то могут, рассказал эксперт.Это традиционное украинское "колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели". В Часов Яре и Дзержинске (Торецке) уже сыплется фронт ВСУ. И когда украинские аналитики просчитывали удар в Курской области, они учли много факторов.Первый – ВСУ проигрывают, поэтому нужно перебить новостную повестку. Второе – надо показать, что есть контрудар. Третье – решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Четвертое - угроза АЭС для переговорных позиций. За один удар отработали много поводов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
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курская область
киев
часов яр
венгрия
словакия
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новости, курская область, киев, часов яр, венгрия, словакия, газопровод, газ, наступление, фронт, сво, контрнаступление, всу, украина, россия, аэс
Новости, Курская область, Киев, Часов Яр, Венгрия, Словакия, газопровод, газ, наступление, фронт, СВО, контрнаступление, ВСУ, Украина, Россия, АЭС

"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области

05:40 12.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Когда украинские аналитики просчитывали удар в Курской области, они учли много факторов. Сейчас ВСУ проигрывают, поэтому им нужно перебить новостную повестку, а также решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Следующее направление, куда украинские формирования могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Видимо это ядерный шантаж. Киеву надо показать своим западным партнерам, что они якобы что-то могут, рассказал эксперт.

"Я думаю, что враг попытался нам помешать, отзеркалив наше наступление на Волчанск. Но в Волчанске есть газораспределительная станция. Нет. В 60 километрах от границы есть АЭС? Нет. Но в украинских каналах также царил хаос: где линия [Владимира] Зеленского, где оборона, которую нам обещали?" - отметил Кутырь.

Это традиционное украинское "колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели". В Часов Яре и Дзержинске (Торецке) уже сыплется фронт ВСУ. И когда украинские аналитики просчитывали удар в Курской области, они учли много факторов.
Первый – ВСУ проигрывают, поэтому нужно перебить новостную повестку. Второе – надо показать, что есть контрудар. Третье – решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Четвертое - угроза АЭС для переговорных позиций. За один удар отработали много поводов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
Солнце, воздух и бензин: как заправляют технику вблизи от линии фронта - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 12:48
"Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронтаО штурмовиках, пехотинцах, саперах, танкистах и летчиках за годы СВО рассказано немало. Тыловые же службы, которые ежедневно и в тяжелейших условиях обеспечивают фронт всем необходимым, остаются в тени.
 
НовостиКурская областьКиевЧасов ЯрВенгрияСловакиягазопроводгазнаступлениефронтСВОконтрнаступлениеВСУУкраинаРоссияАЭС
 
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