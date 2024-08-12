"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Когда украинские аналитики просчитывали удар в Курской области, они учли много факторов. Сейчас ВСУ проигрывают, поэтому им нужно перебить новостную повестку, а также решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Следующее направление, куда украинские формирования могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Видимо это ядерный шантаж. Киеву надо показать своим западным партнерам, что они якобы что-то могут, рассказал эксперт.
"Я думаю, что враг попытался нам помешать, отзеркалив наше наступление на Волчанск. Но в Волчанске есть газораспределительная станция. Нет. В 60 километрах от границы есть АЭС? Нет. Но в украинских каналах также царил хаос: где линия [Владимира] Зеленского, где оборона, которую нам обещали?" - отметил Кутырь.
Это традиционное украинское "колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели". В Часов Яре и Дзержинске (Торецке) уже сыплется фронт ВСУ. И когда украинские аналитики просчитывали удар в Курской области, они учли много факторов.
Первый – ВСУ проигрывают, поэтому нужно перебить новостную повестку. Второе – надо показать, что есть контрудар. Третье – решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Четвертое - угроза АЭС для переговорных позиций. За один удар отработали много поводов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру