"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области - 11.08.2024 Украина.ру
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"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области
"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области - 11.08.2024 Украина.ру
"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области
ВСУ тщательно проанализировали наступательные действия армии РФ в районе Волчанска и Липцев. Они все это учли и усилили маневренность и взаимодействие всех родов войск перед ударом в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-08-11T08:00
2024-08-11T08:00
новости
курская область
волчанск
россия
геннадий алехин
всу
вс рф
сво
атака
дроны
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Для атаки на Курскую область противник использовал комплексное участие всех родов войск: дроны, инженерные, ДРГ и тактические группы. Это говорит о том, что ВСУ запомнили уроки своего неудавшегося прошлогоднего наступления, рассказал эксперт.Противник учел особенности того, как ВС РФ входили на Волчанский и Липцевский участки Харьковской области. Противник не дурак, он все отслеживает. На других участках фронт трещит по швам. Поэтому ВСУ решили совершить такой дерзкий и подготовленный удар, добавил обозреватель.А на земле ВСУ собрали все, что можно, и применили своеобразную тактику с помощью дронов, уплотнения ПВО, инженерно-саперных подразделений, ДРГ, которые минируют местность вдоль дорог, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.руПодробнее, как может дальше развиваться ситуация в Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, курская область, волчанск, россия, геннадий алехин, всу, вс рф, сво, атака, дроны, дрг
Новости, Курская область, Волчанск, Россия, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, СВО, атака, дроны, ДРГ

"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области

08:00 11.08.2024
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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ВСУ тщательно проанализировали наступательные действия армии РФ в районе Волчанска и Липцев. Они все это учли и усилили маневренность и взаимодействие всех родов войск перед ударом в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Для атаки на Курскую область противник использовал комплексное участие всех родов войск: дроны, инженерные, ДРГ и тактические группы. Это говорит о том, что ВСУ запомнили уроки своего неудавшегося прошлогоднего наступления, рассказал эксперт.
Противник учел особенности того, как ВС РФ входили на Волчанский и Липцевский участки Харьковской области. Противник не дурак, он все отслеживает. На других участках фронт трещит по швам. Поэтому ВСУ решили совершить такой дерзкий и подготовленный удар, добавил обозреватель.
"Они тщательно проанализировали наши наступательные действия в районе Волчанска и Липцев. Они это все учли и усилили маневренность и взаимодействие всех родов войск. Единственное, что в воздухе они не имеют преимущества", - отметил Алёхин.
А на земле ВСУ собрали все, что можно, и применили своеобразную тактику с помощью дронов, уплотнения ПВО, инженерно-саперных подразделений, ДРГ, которые минируют местность вдоль дорог, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, как может дальше развиваться ситуация в Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 08:48
Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под КурскомУкраина, которая вообще из себя ничего не представляет ни в демографическом, ни в военном плане, не в состоянии победить Россию на поле боя. Для Украины война действия на поле боя обслуживают главную часть войны – информационно-психологическую. Потому что только в таком плане они могут надеяться на победу.
 
НовостиКурская областьВолчанскРоссияГеннадий АлехинВСУВС РФСВОатакадроныДРГ
 
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