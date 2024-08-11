"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
ВСУ тщательно проанализировали наступательные действия армии РФ в районе Волчанска и Липцев. Они все это учли и усилили маневренность и взаимодействие всех родов войск перед ударом в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Для атаки на Курскую область противник использовал комплексное участие всех родов войск: дроны, инженерные, ДРГ и тактические группы. Это говорит о том, что ВСУ запомнили уроки своего неудавшегося прошлогоднего наступления, рассказал эксперт.
Противник учел особенности того, как ВС РФ входили на Волчанский и Липцевский участки Харьковской области. Противник не дурак, он все отслеживает. На других участках фронт трещит по швам. Поэтому ВСУ решили совершить такой дерзкий и подготовленный удар, добавил обозреватель.
"Они тщательно проанализировали наши наступательные действия в районе Волчанска и Липцев. Они это все учли и усилили маневренность и взаимодействие всех родов войск. Единственное, что в воздухе они не имеют преимущества", - отметил Алёхин.
А на земле ВСУ собрали все, что можно, и применили своеобразную тактику с помощью дронов, уплотнения ПВО, инженерно-саперных подразделений, ДРГ, которые минируют местность вдоль дорог, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.ру
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