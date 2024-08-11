https://ukraina.ru/20240811/1056800461.html

"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области

"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области - 11.08.2024 Украина.ру

"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области

ВСУ тщательно проанализировали наступательные действия армии РФ в районе Волчанска и Липцев. Они все это учли и усилили маневренность и взаимодействие всех родов войск перед ударом в Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:00

новости

курская область

волчанск

россия

геннадий алехин

всу

вс рф

сво

атака

дроны

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Для атаки на Курскую область противник использовал комплексное участие всех родов войск: дроны, инженерные, ДРГ и тактические группы. Это говорит о том, что ВСУ запомнили уроки своего неудавшегося прошлогоднего наступления, рассказал эксперт.Противник учел особенности того, как ВС РФ входили на Волчанский и Липцевский участки Харьковской области. Противник не дурак, он все отслеживает. На других участках фронт трещит по швам. Поэтому ВСУ решили совершить такой дерзкий и подготовленный удар, добавил обозреватель.А на земле ВСУ собрали все, что можно, и применили своеобразную тактику с помощью дронов, уплотнения ПВО, инженерно-саперных подразделений, ДРГ, которые минируют местность вдоль дорог, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.руПодробнее, как может дальше развиваться ситуация в Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240810/1056797725.html

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новости, курская область, волчанск, россия, геннадий алехин, всу, вс рф, сво, атака, дроны, дрг