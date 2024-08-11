https://ukraina.ru/20240811/1056748673.html

"Швеция тоже подтягивается": Перенджиев рассказал, где Запад пытается открыть еще один фронт

"Швеция тоже подтягивается": Перенджиев рассказал, где Запад пытается открыть еще один фронт - 11.08.2024 Украина.ру

"Швеция тоже подтягивается": Перенджиев рассказал, где Запад пытается открыть еще один фронт

Мощная группировка польской армии не просто так сконцентрирована у границы с Белоруссией. Понятно, что России придется тратить силы для защиты Союзного государства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-08-11T06:40

2024-08-11T06:40

2024-08-11T06:40

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США и Запад пытаются оттянуть российские силы от Арктики не только на Украине. Они пытаются столкнуть Россию с Европой. Мощная группировка польской армии не просто сконцентрирована у границы с Белоруссией, сообщил эксперт.Варшава проводит маневры на границе под предлогом учений или охраны от мигрантов. Понятно, что России придется тратить силы для защиты Белоруссии – Союзного с Россией государства. При этом постоянно идут разговоры о прямой войне России и НАТО, добавил политолог.Но ситуация складывается так, что России еще и с Северной Европой создают проблемы. Запад создает мощные группировки на финляндско-российской и норвежско-российской границах. Швеция туда тоже подтягивается, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО своем пути на войну, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта - в интервью военкора Владимира Разина: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240806/1056709377.html

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новости, россия, запад, белоруссия, александр перенджиев, нато, всу, война, германия, франция, британия, граница, польша, арктика