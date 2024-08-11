"Швеция тоже подтягивается": Перенджиев рассказал, где Запад пытается открыть еще один фронт
Мощная группировка польской армии не просто так сконцентрирована у границы с Белоруссией. Понятно, что России придется тратить силы для защиты Союзного государства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
США и Запад пытаются оттянуть российские силы от Арктики не только на Украине. Они пытаются столкнуть Россию с Европой. Мощная группировка польской армии не просто сконцентрирована у границы с Белоруссией, сообщил эксперт.
Варшава проводит маневры на границе под предлогом учений или охраны от мигрантов. Понятно, что России придется тратить силы для защиты Белоруссии – Союзного с Россией государства. При этом постоянно идут разговоры о прямой войне России и НАТО, добавил политолог.
"В основном этим занимаются британцы. Но они делают так, чтобы остаться в стороне, подталкивая к этому Германию и Францию. Запад также пытается открыть нам еще один фронт, чтобы заполучить контроль над транспортным коридором "Север-Юг". Не надо никому объяснять, что сейчас происходит вокруг Армении и Грузии", - отметил Перенджиев.
Но ситуация складывается так, что России еще и с Северной Европой создают проблемы. Запад создает мощные группировки на финляндско-российской и норвежско-российской границах. Швеция туда тоже подтягивается, заключил собеседник издания.
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