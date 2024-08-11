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Ельцин современного образца: американист оценил шансы Трампа на победу
Ельцин современного образца: американист оценил шансы Трампа на победу - 11.08.2024 Украина.ру
Ельцин современного образца: американист оценил шансы Трампа на победу
Экс-президент США Дональд Трамп - современная версия Бориса Ельцина почти 30-летней давности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист... Украина.ру, 11.08.2024
2024-08-11T06:30
2024-08-11T06:30
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Экс-президент США Дональд Трамп - современная версия Бориса Ельцина почти 30-летней давности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист Грег Вайнер. Таким образом он отреагировал на недавний танец 78-летнего кандидата в компании со стримером Эдином Россом.Также Вайнер отметил, что у Трампа значительно меньше шансов стать новым лидером США, и главной ударной силой в президентской схватке-2024 окажется действующий вице-президент Камала Харрис. Причина - экс-лидер Америки Трамп повторяется.Вайнер подчеркнул, что у Трампа нет свежего подхода к решению старых проблем, а только старые мантры еще 2016-2019 годов, что, конечно, не вдохновляет американцев, особенно молодых.Американист добавил, что также на руку Харрис сыграет ее принадлежность к национальному меньшинству и относительно молодой возраст (59 лет). Вайнер напомнил, что Трампу 78-лет и он оказался на месте Джо Байдена, которого в старости и негодности."Трамп зря начал принижать и пытаться перефразировать Харрис. Дескать, то она индианка, то черная, то хрен ее разберет. Этим он сильно обижает меньшинство, в частности — индийскую диаспору. Это большая ошибка, ведь индийцы влиятельны и богаты, за ними стоит Индия, прямой конкурент Китая. Она важна США в их борьбе с Китаем", - сказал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
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новости, сша, америка, дональд трамп, борис ельцин, грег вайнер, украина.ру, победа
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, Борис Ельцин, Грег Вайнер, Украина.ру, победа
Экс-президент США Дональд Трамп - современная версия Бориса Ельцина почти 30-летней давности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист Грег Вайнер
. Таким образом он отреагировал на недавний танец 78-летнего кандидата в компании со стримером Эдином Россом.
"Я вспоминаю знаменитые кадры 1996 года, когда Борис Ельцин тоже на сцене танцевал с молодежным коллективом. Так вот сегодняшний Трамп - это Ельцин 28 лет назад", - заявил эксперт.
Также Вайнер отметил, что у Трампа значительно меньше шансов стать новым лидером США, и главной ударной силой в президентской схватке-2024 окажется действующий вице-президент Камала Харрис. Причина - экс-лидер Америки Трамп повторяется.
Вайнер подчеркнул, что у Трампа нет свежего подхода к решению старых проблем, а только старые мантры еще 2016-2019 годов, что, конечно, не вдохновляет американцев, особенно молодых.
Американист добавил, что также на руку Харрис сыграет ее принадлежность к национальному меньшинству и относительно молодой возраст (59 лет). Вайнер напомнил, что Трампу 78-лет и он оказался на месте Джо Байдена, которого в старости и негодности.
"Трамп зря начал принижать и пытаться перефразировать Харрис. Дескать, то она индианка, то черная, то хрен ее разберет. Этим он сильно обижает меньшинство, в частности — индийскую диаспору. Это большая ошибка, ведь индийцы влиятельны и богаты, за ними стоит Индия, прямой конкурент Китая. Она важна США в их борьбе с Китаем", - сказал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".
Во вторник, 6 августа, Камала Харрис
официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии
на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.