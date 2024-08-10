https://ukraina.ru/20240810/1056674846.html

Перенджиев: мир ждет битва транспортных коридоров, у России свой "треугольник"

Перенджиев: мир ждет битва транспортных коридоров, у России свой "треугольник" - 10.08.2024 Украина.ру

Перенджиев: мир ждет битва транспортных коридоров, у России свой "треугольник"

Происходящее сейчас вокруг Арктики - не просто борьба между Россией и Западом. Речь идет о геоэкономическом противостоянии, которое выливается в битву транспортных коридоров. Туда вовлекаются Китай, Индия, Иран и другие страны

2024-08-10T06:50

2024-08-10T06:50

2024-08-10T06:50

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александр перенджиев

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Он уточнил, что Россия может действовать "треугольником", куда входят также Китай и Северная Корея. Это трио, отметил собеседник издания, в силах обеспечить безопасность судоходства на Северном морском пути в Тихом океане.И хотя противостояние в этом регионе еще не раскрылось во всей красе, и постепенно нарастает, для Москвы оно не стало сюрпризом, о чем свидетельствуют недавние совместные учения в Тихом океане. А в Санкт-Петербурге на днях прошел военно-морской парад с участием Китая, Индии и Алжира."Это говорит о том, что мы создаем систему защиты судоходства в мировом океане. Потому что Запад пытается перекрыть коридоры России, которые она выстраивает вместе с дружественными ей странами. Надо еще напомнить, что Владимир Путин, выступая в июле на одном из форумов, упомянул термин Азовско-Черноморский коридор. То есть мы выстраиваем систему коридоров, которую не контролируют англосаксы. Особенно Великобритания, у которой сейчас свои проблемы", - подытожил эксперт.О битве за Арктику Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире."Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.

https://ukraina.ru/20240624/1055816764.html

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новости, россия, арктика, китай, александр перенджиев, украина.ру