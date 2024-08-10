Перенджиев: мир ждет битва транспортных коридоров, у России свой "треугольник"
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Происходящее сейчас вокруг Арктики - не просто борьба между Россией и Западом. Речь идет о геоэкономическом противостоянии, которое выливается в битву транспортных коридоров. Туда вовлекаются Китай, Индия, Иран и другие страны
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"Контуры мирового противостояния меняются, потому что речь уже идет не о геополитике, а о геоэкономике. Геоэкономика – это когда применяются экономические инструменты для достижения политических целей. Самый яркий пример этого геоэкономического противостояния – взрывы на "Северных потоках", когда военными средствами идет борьба с транспортными коридорами. Штаты нанесли ущерб политическим и экономическим интересам России", - сказал эксперт.
Он уточнил, что Россия может действовать "треугольником", куда входят также Китай и Северная Корея. Это трио, отметил собеседник издания, в силах обеспечить безопасность судоходства на Северном морском пути в Тихом океане.
И хотя противостояние в этом регионе еще не раскрылось во всей красе, и постепенно нарастает, для Москвы оно не стало сюрпризом, о чем свидетельствуют недавние совместные учения в Тихом океане. А в Санкт-Петербурге на днях прошел военно-морской парад с участием Китая, Индии и Алжира.
"Это говорит о том, что мы создаем систему защиты судоходства в мировом океане. Потому что Запад пытается перекрыть коридоры России, которые она выстраивает вместе с дружественными ей странами. Надо еще напомнить, что Владимир Путин, выступая в июле на одном из форумов, упомянул термин Азовско-Черноморский коридор. То есть мы выстраиваем систему коридоров, которую не контролируют англосаксы. Особенно Великобритания, у которой сейчас свои проблемы", - подытожил эксперт.
О битве за Арктику Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.
По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире.
"Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.
24 июня, 14:41США хотят вернуть господство в Арктике. Таяние льдов ведёт к Холодной войнеНесмотря на растущую глобальную напряженность, которая проявляется в виде кризисов в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, американская элита не упускает из фокуса своего внимания Арктику, прекрасно осознавая ее стратегическое и экономическое значение.