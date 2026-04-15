Удастся ли войскам дожать противника в Константиновке? Кнутов о перспективах весенней кампании
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260415/udastsya-li-voyskam-dozhat-protivnika-v-konstantinovke-knutov-o-perspektivakh-vesenney-kampanii-1077900272.html
Удастся ли войскам дожать противника в Константиновке? Кнутов о перспективах весенней кампании
В Сумской области нашим войскам удалось застать врасплох противника, обработав его позиции дронами, и совершить рывок на 40-километровом участке границы в Глуховском районе. Глубина продвижения составила до 2,5 километра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593649_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_746dec1bb516127939c82c470c988ae9.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Удастся ли войскам дожать противника в Константиновке? Кнутов о перспективах весенней кампании

© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Сумской области нашим войскам удалось застать врасплох противника, обработав его позиции дронами, и совершить рывок на 40-километровом участке границы в Глуховском районе. Глубина продвижения составила до 2,5 километра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Журналист поинтересовался, как развивается ситуация на фронте и удастся ли добиться поставленных задач в весеннюю кампанию. Кнутов сообщил, что буферная зона создаётся вдоль границы и в глубину вражеской территории. Идут бои в Красном Лимане и Константиновке.
По словам эксперта, взятие Константиновки — желательный сценарий для российских войск, потому что это обеспечит выход на Краматорск.
"Удастся ли нашим войскам дожать противника в Константиновке в период весенней кампании? Это желательный сценарий, потому что Константиновка обеспечит выход на Краматорск", — пояснил Кнутов.
Кнутов отметил, что, учитывая продолжительность боевых действий, это сложная задача. По его словам, есть надежда, что "зеленка" позволит действовать большим количеством войск.
"Хотя в городской черте мы действуем независимо от времени года. Но нам пока еще не удается добиться изоляции этого района", — добавил он.
Эксперт также подвёл итог: в Сумской области наши войска застали врасплох противника, обработав его позиции дронами, и совершили рывок на 40-километровом участке границы. Глубина продвижения составила до 2,5 километра. "Работаем дальше", — заключил собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКонстантиновкаСумская областьКрасный ЛиманЮрий КнутовСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияКраматорскГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
