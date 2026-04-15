Удастся ли войскам дожать противника в Константиновке? Кнутов о перспективах весенней кампании

В Сумской области нашим войскам удалось застать врасплох противника, обработав его позиции дронами, и совершить рывок на 40-километровом участке границы в Глуховском районе. Глубина продвижения составила до 2,5 километра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2026-04-15T04:30

Журналист поинтересовался, как развивается ситуация на фронте и удастся ли добиться поставленных задач в весеннюю кампанию. Кнутов сообщил, что буферная зона создаётся вдоль границы и в глубину вражеской территории. Идут бои в Красном Лимане и Константиновке.По словам эксперта, взятие Константиновки — желательный сценарий для российских войск, потому что это обеспечит выход на Краматорск. Кнутов отметил, что, учитывая продолжительность боевых действий, это сложная задача. По его словам, есть надежда, что "зеленка" позволит действовать большим количеством войск. "Хотя в городской черте мы действуем независимо от времени года. Но нам пока еще не удается добиться изоляции этого района", — добавил он.Эксперт также подвёл итог: в Сумской области наши войска застали врасплох противника, обработав его позиции дронами, и совершили рывок на 40-километровом участке границы. Глубина продвижения составила до 2,5 километра. "Работаем дальше", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты войны — в материале "Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки" на сайте Украина.ру.

