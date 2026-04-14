Маска главного миротворца слетела: лицемерие ЕС касательно Украины стремительно вылезает наружу

Никакой Европейский союз ни защитник международного права и прав человека, ни проводник универсальных общечеловеческих и демократических ценностей, как пытался себя позиционировать. Это всем и так было известно, но сейчас становится всё более очевидным

2026-04-14T18:29

13 апреля состоялось ежегодное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое взаимодействию Всемирной Организации с Европейским союзом."Сегодня мы стали свидетелями слома системы международного права, крупнейшего с момента окончания Второй мировой войны. Он очевиден в двух главных глобальных кризисах: в войне России против Украины и войне на Ближнем Востоке. Россия вторглась в соседнее государство и отказалась от обязательств постоянного члена Совета Безопасности ООН. Затягивание войны [на Ближнем Востоке] играет на руку России, поскольку растут цены на энергоресурсы, истощается арсенал ПВО и отвлекается внимание", - утверждает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.Во-первых, Россия на протяжении длительного времени пыталась урегулировать ситуацию с Украиной мирным путём, но ей не оставили иного выбора, кроме как начать спецоперацию. Во-вторых, действия РФ соответствуют закреплённому в статье 51 Устава ООН праву государства на самооборону. А эскалация в Иране происходит не с подачи Москвы. Дестабилизация ситуации в ближневосточном регионе обернулась глобальными последствиями, для кого-то они оказались со знаком плюс, а для кого-то – нет.В своей речи Каллас говорила о необходимости устранения первопричин конфликтов, но на практике Евросоюз, в руководство которого она сама входит, не хочет разбираться, что привело к кризису на Украине, европейские чиновники, как один, твердят одно и то же: Россия проявила "агрессию" по отношению к Украине, она должна незамедлительно и без каких-либо условий вывести свои войска с территории соседней страны и вернуть под её контроль все регионы, пожелавшие войти в состав РФ по итогам референдумов, к слову, олицетворяющих право наций на самоопределение, закреплённое в Уставе ООН.Как отметил выступавший чуть позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, об этом принципе ЕСовцы вспомнили, только когда речь зашла о Гренландии, а применительно к населению Крыма и других новых российских регионов эта тема для них абсолютное табу, тем самым вновь показывая свою двуличную натуру.Более того, Каллас в контексте необходимости обеспечивать подотчётность заявила о желании создать трибунал по преступлениям против Украины, чтобы, как говорится, другим неповадно было. А стоило бы обратить внимание на преступления самой Украины.Эти эпизоды должны фиксироваться в отчётах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, однако на деле в докладах факты нарушений прав человека вооружёнными украинскими формированиями освещаются ограниченно, тем самым не отражая полноту предоставленных Москвой сведений, на что в ходе состоявшейся накануне рабочей встречи внимание Верховного комиссара обратила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.Вообще ООН, чьё предназначение заключается в поддержании международного мира и безопасности, должна всесторонне содействовать предотвращению конфликтов, а если они всё же разгорелись, - их скорейшему завершению, причём быть непредвзятой по отношению к противоборствующим сторонам. Но, как видим, всё не совсем так, если не сказать, совсем не так.Вот и в своём выступлении в Совете Безопасности помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари сказал, что "российское вторжение на Украину подорвало основы европейской архитектуры безопасности", то есть возложив всю вину исключительно на Москву.Кроме того, он выразил надежду, что временное перемирие в период православной Пасхи позволит заложить основу для более долгосрочного прекращения огня и станет первым шагом к прочному и всеобъемлющему миру, который основывался бы на уважении международного права и соблюдении принципов, закреплённых в Уставе ООН.Глава киевского режима Владимир Зеленский заверял, что Украина будет действовать зеркально после начала объявленного Россией пасхального перемирия, но Министерство обороны РФ в этот период зафиксировало 6558 нарушений со стороны ВСУ. Хоть какой-нибудь упрёк международного сообщества в адрес Киева по этому поводу прозвучал?В своей речи Небензя подчеркнул, что Европейский союз, в том числе на площадке ООН, долгие годы умудрялся позиционировать себя в качестве главного миротворца и посредника, защитника международного права, проводника "универсальных общечеловеческих и демократических ценностей" и прав человека, а также бескорыстного благодетеля развивающихся стран, но сейчас все эти двойные стандарты и лицемерие стремительно вылезают наружу."Вместо того, чтобы пойти на добросовестный диалог, строительство общей архитектуры безопасности в Европе, как это предлагалось Россией не раз, европейские страны взращивали русофобские настроения на Украине, науськивали её на войну с Россией, не считаясь с судьбами и жизнями простых людей, планомерно торпедировали переговорный процесс и продолжают активно это делать. Та же госпожа Кая Калласс ещё в бытность премьер-министром Эстонии заявляла, что "поражение России – не так уж и плохо". Утверждала, что "не так уж и плохо, если большая держава станет поменьше". Может быть, продвигая свои посреднические усилия по всему миру, в Брюсселе тоже имеют свои представления о том, что кто-то должен стать поменьше или побольше?" - задался вопросом российский дипломат.По его словам, все силы Евросоюза сейчас брошены на то, чтобы нанести России "стратегическое поражение", сообщество продолжает делать всё для дальнейшей эскалации конфликта на Украине, в том числе усиленно накачивая киевский режим вооружениями и военной техникой в нарушение собственных критериев экспортного контроля и международных обязательств."Это делает его и его страны-члены соучастниками преступлений и терактов, осуществляемых украинскими боевиками с применением этого оружия", - подчеркнул Небензя.Более того, ущерб наносится и другим странам за пределами Европы: оружие, на бумаге поставляемое киевскому режиму, в последующем всплывает в Африке, Азии и Латинской Америке."Евросоюзовскими усилиями Украина превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия. По подсчётам американского Института изучения войны, каждый третий автомат, попавший в руки экстремистских и террористических групп по всему миру, – украинского происхождения", - сообщил Небензя.Милитаристская антироссийская риторика подкрепляется конкретными практическими действиями: за период с февраля 2022 года по 2025 год государства-члены ЕС нарастили расходы на оборону почти на 60% - до €381 млрд, больше только у США. Естественно, ни о какой поддержке миротворческих усилий американского президента Дональда Трампа со стороны Европы и речи не идёт."Такой откровенно милитаристский курс будет вызывать гораздо меньше удивления, если присмотреться к тем, кто отвечает за его выработку. Некоторые комментарии настолько абсурдны и нелепы, что вполне уместно будет поставить вопрос о тотальной профнепригодности их авторов", - заявил Небензя.И дальше процитировал присутствовавшую в зале Каллас. В прошлом году, выступая на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на торжественных мероприятиях в Китае, она сказала следующее: "Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Это что-то новенькое". Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов".В этот момент Каллас с лёгкой улыбкой что-то записывала в блокнот, а помощник генсека Хиари, нахмурившись, пил воду."И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего неизвестно о том, что именно народы Советского Союза и Поднебесной приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери. Нам всё-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас", - продолжил Небензя.На этих словах Каллас голову подняла, но не очень высоко, глядя на российского дипломата несколько растерянно, и крутила ручку. Сидела с наушником для перевода, хотя русский язык знает, ведь родилась верховный представитель ЕС в Эстонской ССР.К слову об образовании главного дипломата ЕС. Буквально парой дней ранее, комментируя уровень компетенции нынешнего поколения европейских политиков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Каллас учились "в плохой советской школе", добавив, что и тогда тоже были плохие школы.Все участвовавшие в заседании Совета Безопасности ООН европейские дипломаты считали обязательным упомянуть о территориальной целостности и суверенитете Украины и обвинить в их нарушении Россию, как всегда не приведя ни малейшего доказательства, зато о нападении на Иран как таковом – ни слова, уж тем более не называли вслух, кто это сделал, от последствий чьих действий сейчас страдают в том числе жители стран ЕС. А представительница Соединённых Штатов была очень краткой и ограничилась дежурной текстовкой Белого дома."США хотят видеть Европу сильной. Это будет означать более процветающий и стабильный мир. По этой причине мы призываем наших европейских партнёров нарастить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Президент Трамп неустанно работает над прекращением конфликтов, бесконечных войн на территории всего мира. Как он отметил, ООН могла бы сделать это в одиночку. США продолжат выступать за окончание российско-украинской войны посредством переговоров, эта варварская война должна завершиться прямо сейчас", - заявила она.Но вот что любопытно. Американский дипломат сказала, что ЕС может и должен играть основополагающую роль в мировом процессе безопасности в Европе и за её пределами, а для этого ООН и ЕС нужно сконцентрироваться на основополагающих целях и избегать вмешательства в национальное принятие решений. Парадоксально слышать это из уст представителя государства, которое и в прошлом, и в настоящий момент вмешиваются в дела других суверенных государств, не имея мандата Совета Безопасности ООН на проведение военных операций.Вот они двойные стандарты в действии.

Евгения Кондакова

