Ормузский пролив за сутки преодолели более 20 торговых судов — WSJ

Блокированный ВМС США Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов. Об этом со ссылкой на американские официальные лица 14 апреля сообщает The Wall Street Journal

2026-04-15T02:42

"Более 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа", — говорится в публикации.Отмечается, что ключевой ближневосточный пролив преодолели контейнеровозы и танкеры, которые проследовали как в Персидский залив, так и из него. Некоторые грузовые суда двигались по "заблокированному" маршруту с выключенными транспондерами.13 апреля США объявили блокаду Ормузского пролива, намереваясь останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом в интересах Ирана, его союзников и партнёров. По заявлению Центрального командования США (CENTCOM), в блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки самолётов и кораблей.Иран после вступления в силу перемирия с Соединёнными Штатами открыл пролив для судов при выполнении определённых условий. Для танкеров из недружественных ИРИ стран запрет остался в силе.Ранее сообщалось, что около 15 военных кораблей США находятся в районе Оманского залива и Аравийского моря для морской блокады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

