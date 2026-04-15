Ормузский пролив за сутки преодолели более 20 торговых судов — WSJ
Ормузский пролив за сутки преодолели более 20 торговых судов — WSJ

02:42 15.04.2026 (обновлено: 02:44 15.04.2026)
 
Блокированный ВМС США Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов. Об этом со ссылкой на американские официальные лица 14 апреля сообщает The Wall Street Journal
"Более 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа", — говорится в публикации.
Отмечается, что ключевой ближневосточный пролив преодолели контейнеровозы и танкеры, которые проследовали как в Персидский залив, так и из него. Некоторые грузовые суда двигались по "заблокированному" маршруту с выключенными транспондерами.
13 апреля США объявили блокаду Ормузского пролива, намереваясь останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом в интересах Ирана, его союзников и партнёров. По заявлению Центрального командования США (CENTCOM), в блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки самолётов и кораблей.
Иран после вступления в силу перемирия с Соединёнными Штатами открыл пролив для судов при выполнении определённых условий. Для танкеров из недружественных ИРИ стран запрет остался в силе.
Ранее сообщалось, что около 15 военных кораблей США находятся в районе Оманского залива и Аравийского моря для морской блокады.
