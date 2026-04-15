"Там служат одни смертники": Кнутов рассказал о зверских тренировках в полку ВСУ "Скала"

"Там служат одни смертники": Кнутов рассказал о зверских тренировках в полку ВСУ "Скала" - 15.04.2026 Украина.ру

"Там служат одни смертники": Кнутов рассказал о зверских тренировках в полку ВСУ "Скала"

На Добропольском направлении действует 425-й штурмовой полк ВСУ "Скала". По словам Кнутова, там служат одни смертники, а сам полк подчиняется лично главкому Александру Сырскому и является его последним резервом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2026-04-15T05:30

2026-04-15T05:30

2026-04-15T05:30

Оценивая ситуацию в зоне СВО, Кнутов рассказал, что ключевым направлением в Донбассе остается Доброполье. Со стороны ВСУ там действует 425-й штурмовой полк "Скала". "По сути, там служат одни смертники. Бригада полностью укомплектована. С личным составом проводятся зверские тренировки. К примеру, подолгу заставляют сидеть в холодной воде", — рассказал эксперт.Задача такой подготовки в суровых условиях – сломить волю, чтобы человек не думая выполнял приказ. Полк подчиняется лично главкому ВСУ Александру Сырскому.По словам Кнутова, это подразделение предназначено только для контрударов. "Сырский отправляет это подразделение на те участки фронта, где требуется вернуть отбитые нашими военными населенные пункты", — отметил он."И то, что "Скала" находится под Добропольем, говорит о том, что дела там у ВСУ идут плохо. Сырский бросает там в бой свой последний ресурс. Это его личный резерв, и он уже задействован", — заключил Кнутов.Полный текст материала "Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты войны — в материале "Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки" на сайте Украина.ру.

донбасс

доброполье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

