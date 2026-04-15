Трамп "завершил" военную операцию США против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США против Ирана завершилась. Об этом в ночь на 15 апреля сообщила журналист телеканала Fox News Мария Бартиромо
2026-04-15T04:30
Трамп "завершил" военную операцию США против Ирана
04:30 15.04.2026 (обновлено: 04:31 15.04.2026)
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США против Ирана завершилась. Об этом в ночь на 15 апреля сообщила журналист телеканала Fox News Мария Бартиромо
По её словам, в ходе интервью вечером 14 апреля Трамп прокомментировал ситуацию с военной операцией против Исламской Республики.
"Он сказал: "это завершилось", — процитировала журналист президента США.
Никаких дополнительных пояснений по ситуации на Ближнем Востоке и разблокировке Ормузского пролива Трамп не дал.
Иран после вступления в силу перемирия с Соединёнными Штатами открыл пролив для судов при выполнении определённых условий. Для танкеров из недружественных ИРИ стран запрет остался в силе.
13 апреля США объявили блокаду Ормузского пролива, намереваясь останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом в интересах Ирана, его союзников и партнёров. По заявлению Центрального командования США (CENTCOM), в блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки самолётов и кораблей.
Ранее сообщалось, что Пакистан стремится организовать второй раунд переговоров между США и Ираном, который может состояться уже на этой неделе, предположительно, 16 апреля.