Трамп "завершил" военную операцию США против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США против Ирана завершилась. Об этом в ночь на 15 апреля сообщила журналист телеканала Fox News Мария Бартиромо

2026-04-15T04:30

По её словам, в ходе интервью вечером 14 апреля Трамп прокомментировал ситуацию с военной операцией против Исламской Республики."Он сказал: "это завершилось", — процитировала журналист президента США.Никаких дополнительных пояснений по ситуации на Ближнем Востоке и разблокировке Ормузского пролива Трамп не дал.Иран после вступления в силу перемирия с Соединёнными Штатами открыл пролив для судов при выполнении определённых условий. Для танкеров из недружественных ИРИ стран запрет остался в силе.13 апреля США объявили блокаду Ормузского пролива, намереваясь останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом в интересах Ирана, его союзников и партнёров. По заявлению Центрального командования США (CENTCOM), в блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки самолётов и кораблей.По данным СМИ, около 15 военных кораблей США находятся в районе Оманского залива и Аравийского моря для морской блокады.Ранее сообщалось, что Пакистан стремится организовать второй раунд переговоров между США и Ираном, который может состояться уже на этой неделе, предположительно, 16 апреля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

