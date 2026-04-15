Трамп будет досиживать срок "хромой уткой": Вайнер предсказал будущее президента США

После начала конфликта с Ираном рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до 31%, хотя ещё три месяца назад было 45%. Если не случится чудо, лидер республиканцев проиграет ноябрьские выборы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-04-15T05:45

Журналист напомнила, что журналист пула Белого дома Саймон Атеба писал об отстранении Трампа от президентства из-за войны с Ираном, и спросила, зачем это делать, если Трамп и так проиграет выборы в Конгресс. Вайнер ответил, что демократы просто заблокируют всю его работу.По словам американиста, не понадобится никаких импичментов: Трамп в качестве "хромой утки" будет досиживать до конца своего срока.По словам Вайнера, после начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Трампа опустились до рекордно низких значений. "31% американцев его сейчас поддерживает. А еще 3 месяца назад было 45%. И если не случится никакого чуда, он проиграет выборы, которые пройдут 3 ноября", — подчеркнул эксперт."Демократический Конгресс и Сенат могут потребовать от Трампа возобновления помощи Украине. И тогда история с Украиной выйдет на новый виток эскалации", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп сужает значение военной операции против Ирана до контроля над Ормузским проливом — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.

