"Без газа и нефти Венгрии не выжить": эксперт об отношениях Москвы и Будапешта после выборов

Петер Мадьяр во время предвыборной кампании жёстко критиковал Россию, но после победы заявил, что Венгрии придётся договариваться с Москвой по энергетике. Без поставок российских нефти и газа венгерская экономика не выживет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-04-15T04:15

Журналист спросила, как победивший на выборах Мадьяр будет выстраивать отношения с Москвой, учитывая его прежние заявления. Вайнер ответил, что предвыборная риторика — это одно, а реальность — другое.По словам политолога, человек, который реально представляет ситуацию в венгерской экономике, должен понимать: без российских газа и нефти Венгрии не выжить."Именно поэтому Мадьяр сделал заявление о том, что с Россией планирует выстраивать деловые отношения. Дружбы и любви, конечно, не будет, но партнерство — да", — подчеркнул Вайнер."В целом же для России Орбан был хорошим, верным и лояльным партнером. И, конечно, потерять такого союзника в Европе для РФ не очень хорошо", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.

