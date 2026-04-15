Вэнс назвал одно из главных достижений администрации США
Вэнс назвал одно из главных достижений администрации США
03:26 15.04.2026 (обновлено: 03:32 15.04.2026)
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь подтвердил свою позицию о необходимости прекращения американской финансовой помощи Киеву и назвал решение об этом одним из главных достижений администрации. Об этом в ночь на 15 апреля сообщает РИА Новости
"Я говорил, что нам следует прекратить финансирование войны на Украине. И я по-прежнему так считаю", — заявил Вэнс в ходе мероприятия в университете Джорджии.
Больше всего он гордится решением президента Дональда Трампа о прекращении закупок и поставок вооружения для Украины.
"И это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса. Так что это очень хорошо", — подчеркнул вице-президент.
Трамп ранее неоднократно ставил себе в заслугу решение Вашингтона больше не передавать Киеву вооружения за счёт средств американских налогоплательщиков. Теперь страны НАТО должны покупать оружие у США для последующей отправки на Украину.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский получил согласие от Берлина на закупки "нескольких сотен ракет" для ЗРК Patriot производства США - Немецкие налогоплательщики снова оплатят ПВО для режима Зеленского.