Новый виток эскалации на Украине? Американист о провале Трампа на выборах и помощи Киеву

Новый виток эскалации на Украине? Американист о провале Трампа на выборах и помощи Киеву - 15.04.2026 Украина.ру

Новый виток эскалации на Украине? Американист о провале Трампа на выборах и помощи Киеву

После начала конфликта с Ираном рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 31% — ещё три месяца назад было 45%. Если не случится чуда, он проиграет выборы 3 ноября. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-04-15T04:45

2026-04-15T04:45

2026-04-15T04:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

После начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — его поддерживает всего 31% американцев. Велика вероятность, что он проиграет ноябрьские выборы.Журналист спросила, не выйдет ли история с Украиной на новый виток эскалации. Вайнер ответил, что так и будет."Демократический Конгресс и Сенат могут потребовать от Трампа возобновления помощи Украине", — заявил эксперт.По словам политолога, ситуация пока выглядит непредсказуемой. "Сейчас идут бешеные перестановки в Пентагоне, меняется генералитет, управление американскими операциями в Иране", — отметил собеседник издания."Трамп хотел забрать под полноценный контроль страны Персидского залива, их нефть и газ. Плюс, присвоить иранские ресурсы, и стать основным контролером по продаже сырья в мире, чтобы регулировать поставки нефти и газа в Китай. Но пока не получается", — констатировал Грег Вайнер.Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп сужает значение военной операции против Ирана до контроля над Ормузским проливом — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.

иран

украина

киев

ближний восток

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

иран, украина, киев, дональд трамп, грег вайнер, украина.ру, сенат, пентагон, военная помощь украине, военная помощь, война в иране, ближний восток, выборы, рейтинг, демократическая партия