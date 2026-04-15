Новый виток эскалации на Украине? Американист о провале Трампа на выборах и помощи Киеву - 15.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260415/novyy-vitok-eskalatsii-na-ukraine-amerikanist-o-provale-trampa-na-vyborakh-i-pomoschi-kievu-1077899277.html
Новый виток эскалации на Украине? Американист о провале Трампа на выборах и помощи Киеву
Новый виток эскалации на Украине? Американист о провале Трампа на выборах и помощи Киеву - 15.04.2026 Украина.ру
Новый виток эскалации на Украине? Американист о провале Трампа на выборах и помощи Киеву
После начала конфликта с Ираном рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 31% — ещё три месяца назад было 45%. Если не случится чуда, он проиграет выборы 3 ноября. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-04-15T04:45
2026-04-15T04:45
иран
украина
киев
дональд трамп
грег вайнер
украина.ру
сенат
пентагон
военная помощь украине
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072848135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0137b62e04892b9a44a03b4192a718dc.jpg
После начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — его поддерживает всего 31% американцев. Велика вероятность, что он проиграет ноябрьские выборы.Журналист спросила, не выйдет ли история с Украиной на новый виток эскалации. Вайнер ответил, что так и будет."Демократический Конгресс и Сенат могут потребовать от Трампа возобновления помощи Украине", — заявил эксперт.По словам политолога, ситуация пока выглядит непредсказуемой. "Сейчас идут бешеные перестановки в Пентагоне, меняется генералитет, управление американскими операциями в Иране", — отметил собеседник издания."Трамп хотел забрать под полноценный контроль страны Персидского залива, их нефть и газ. Плюс, присвоить иранские ресурсы, и стать основным контролером по продаже сырья в мире, чтобы регулировать поставки нефти и газа в Китай. Но пока не получается", — констатировал Грег Вайнер.Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп сужает значение военной операции против Ирана до контроля над Ормузским проливом — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
иран
украина
киев
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072848135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59e4f897fc153a8620d64649eda38907.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, украина, киев, дональд трамп, грег вайнер, украина.ру, сенат, пентагон, военная помощь украине, военная помощь, война в иране, ближний восток, выборы, рейтинг, демократическая партия
Иран, Украина, Киев, Дональд Трамп, Грег Вайнер, Украина.ру, сенат, Пентагон, военная помощь Украине, военная помощь, война в Иране, Ближний Восток, выборы, рейтинг, Демократическая партия

Новый виток эскалации на Украине? Американист о провале Трампа на выборах и помощи Киеву

04:45 15.04.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
После начала конфликта с Ираном рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 31% — ещё три месяца назад было 45%. Если не случится чуда, он проиграет выборы 3 ноября. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
После начала конфликта с Ираном рейтинги одобрения Дональда Трампа опустились до рекордно низких значений с начала его второго срока — его поддерживает всего 31% американцев. Велика вероятность, что он проиграет ноябрьские выборы.
Журналист спросила, не выйдет ли история с Украиной на новый виток эскалации. Вайнер ответил, что так и будет.
"Демократический Конгресс и Сенат могут потребовать от Трампа возобновления помощи Украине", — заявил эксперт.
По словам политолога, ситуация пока выглядит непредсказуемой. "Сейчас идут бешеные перестановки в Пентагоне, меняется генералитет, управление американскими операциями в Иране", — отметил собеседник издания.
"Трамп хотел забрать под полноценный контроль страны Персидского залива, их нефть и газ. Плюс, присвоить иранские ресурсы, и стать основным контролером по продаже сырья в мире, чтобы регулировать поставки нефти и газа в Китай. Но пока не получается", — констатировал Грег Вайнер.
Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп сужает значение военной операции против Ирана до контроля над Ормузским проливом — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИранУкраинаКиевДональд ТрампГрег ВайнерУкраина.русенатПентагонвоенная помощь Украиневоенная помощьвойна в ИранеБлижний ВостоквыборырейтингДемократическая партия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
