Украинские БПЛА повредили объект энергетики в Запорожской области - 15.04.2026 Украина.ру
Украинские БПЛА повредили объект энергетики в Запорожской области
Формирования киевского режима вновь ударили по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом губернатор Евгений Балицкий в ночь на 15 апреля сообщил в Мах
Украинские БПЛА повредили объект энергетики в Запорожской области

02:18 15.04.2026
 
Формирования киевского режима вновь ударили по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом губернатор Евгений Балицкий в ночь на 15 апреля сообщил в Мах
"️Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения", — написал Балицкий.
По его словам, в регионе сохраняется высокая активность вражеских беспилотников.
"Оперативные службы работают над уничтожением БПЛА противника, задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак", — добавил глава региона
Ранее губернатор сообщил, что на окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе снова фиксируется высокая активность дронов противника, по которым работает ПВО.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск 15 апреля в публикации - Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
03:57США вернули полный объём санкций против российской нефти — Politico
03:26Вэнс назвал одно из главных достижений администрации США
02:42Ормузский пролив за сутки преодолели более 20 торговых судов — WSJ
02:18Украинские БПЛА повредили объект энергетики в Запорожской области
01:57Визит Путина в Китай готовится — Песков
01:33Европа планирует создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе
01:01День памяти. События 14 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:26Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:08Фронтовая сводка за 14 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:04США, Израиль и Ливан договорились начать прямые переговоры — Пентагон
23:58Лидер венгерской партии "Тиса" Мадьяр заявил о намерении выполнить условия ЕС для разблокировки средств
22:37Китай осудил блокировку Ирана американским флотом. Главные новости к этому часу
22:09На территории Украины готовятся к ночному удару — Зеленский
21:53ВС РФ расширяют позиции в Харьковском приграничье
21:51Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС
21:28Украина заминировала границу с Приднестровьем
21:13Стратегические ошибки Киева при мобилизации предопределили ее провал
21:06Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости
20:59Что значит поражение Орбана для России и Украины
20:56Что теперь будет с Орбаном? Американист про "люстрацию" партии "Фидес" и обещания Мадьяра
Лента новостейМолния