Европа планирует создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе
Европа обдумывает создание коалиции без участия США для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, но только после войны. Об этом 14 апреля пишет The Wall Street Journal
2026-04-15T01:33
01:33 15.04.2026 (обновлено: 01:35 15.04.2026)
Европа обдумывает создание коалиции без участия США для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, но только после войны. Об этом 14 апреля пишет The Wall Street Journal
"Европейские страны продумывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Однако он будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну — США", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что между странами Европы ещё предстоит урегулировать ряд разногласий. В частности, французские дипломаты считают, что любое участие США в коалиции сделает этот план менее приемлемым для Ирана. По мнению британцев, исключение Соединённых Штатов разозлит президента Дональда Трампа и ограничит её влияние.
WSJ ссылается на высокопоставленного немецкого чиновника, по словам которого в коалицию может войти и Германия, которая до сих пор неохотно рассматривала возможность какого-либо военного вмешательства на Ближнем Востоке.
13 апреля США объявили блокаду Ормузского пролива, намереваясь останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом в интересах Ирана, его союзников и партнёров. Великобритания и Франция не поддержали такой шаг Вашингтона.
Иран после вступления в силу перемирия с Соединёнными Штатами открыл пролив для судов при выполнении определённых условий. Для танкеров из недружественных ИРИ стран запрет остался в силе.
