Европа планирует создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе
Европа обдумывает создание коалиции без участия США для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, но только после войны. Об этом 14 апреля пишет The Wall Street Journal
"Европейские страны продумывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Однако он будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну — США", — говорится в публикации.Издание отмечает, что между странами Европы ещё предстоит урегулировать ряд разногласий. В частности, французские дипломаты считают, что любое участие США в коалиции сделает этот план менее приемлемым для Ирана. По мнению британцев, исключение Соединённых Штатов разозлит президента Дональда Трампа и ограничит её влияние.WSJ ссылается на высокопоставленного немецкого чиновника, по словам которого в коалицию может войти и Германия, которая до сих пор неохотно рассматривала возможность какого-либо военного вмешательства на Ближнем Востоке.13 апреля США объявили блокаду Ормузского пролива, намереваясь останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом в интересах Ирана, его союзников и партнёров. Великобритания и Франция не поддержали такой шаг Вашингтона.Иран после вступления в силу перемирия с Соединёнными Штатами открыл пролив для судов при выполнении определённых условий. Для танкеров из недружественных ИРИ стран запрет остался в силе.Ранее сообщалось, что около 15 военных кораблей США находятся в районе Оманского залива и Аравийского моря для морской блокады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
01:33 15.04.2026 (обновлено: 01:35 15.04.2026)
 
01:33Европа планирует создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе
01:01День памяти. События 14 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:26Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:08Фронтовая сводка за 14 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:04США, Израиль и Ливан договорились начать прямые переговоры — Пентагон
23:58Лидер венгерской партии "Тиса" Мадьяр заявил о намерении выполнить условия ЕС для разблокировки средств
22:37Китай осудил блокировку Ирана американским флотом. Главные новости к этому часу
22:09На территории Украины готовятся к ночному удару — Зеленский
21:53ВС РФ расширяют позиции в Харьковском приграничье
21:51Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС
21:28Украина заминировала границу с Приднестровьем
21:13Стратегические ошибки Киева при мобилизации предопределили ее провал
21:06Ян Таксюр: Шутить о Зеленском и Порошенко* - значит снижать градус их подлости
20:59Что значит поражение Орбана для России и Украины
20:56Что теперь будет с Орбаном? Американист про "люстрацию" партии "Фидес" и обещания Мадьяра
20:56Война с Ираном остановила рост мировой экономики и разгоняет инфляцию. Главные новости к этому часу
20:45Цены на горючее на Украине продолжают неуклонно расти
20:40Зеленский прибыл в Норвегию
20:38"Эпоха Орбана закончилась": Грег Вайнер подвел итоги парламентских выборов в Венгрии
20:28Бывшая секретарша Зеленского указала на его неадекватность
Лента новостейМолния