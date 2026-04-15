https://ukraina.ru/20260415/evropa-planiruet-sozdat-koalitsiyu-bez-ssha-dlya-sodeystviya-sudokhodstvu-v-ormuze-1077898136.html

Европа планирует создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе

Европа планирует создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе - 15.04.2026 Украина.ру

Европа планирует создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе

Европа обдумывает создание коалиции без участия США для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, но только после войны. Об этом 14 апреля пишет The Wall Street Journal

2026-04-15T01:33

2026-04-15T01:33

2026-04-15T01:35

"Европейские страны продумывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Однако он будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну — США", — говорится в публикации.Издание отмечает, что между странами Европы ещё предстоит урегулировать ряд разногласий. В частности, французские дипломаты считают, что любое участие США в коалиции сделает этот план менее приемлемым для Ирана. По мнению британцев, исключение Соединённых Штатов разозлит президента Дональда Трампа и ограничит её влияние.WSJ ссылается на высокопоставленного немецкого чиновника, по словам которого в коалицию может войти и Германия, которая до сих пор неохотно рассматривала возможность какого-либо военного вмешательства на Ближнем Востоке.13 апреля США объявили блокаду Ормузского пролива, намереваясь останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом в интересах Ирана, его союзников и партнёров. Великобритания и Франция не поддержали такой шаг Вашингтона.Иран после вступления в силу перемирия с Соединёнными Штатами открыл пролив для судов при выполнении определённых условий. Для танкеров из недружественных ИРИ стран запрет остался в силе.Ранее сообщалось, что около 15 военных кораблей США находятся в районе Оманского залива и Аравийского моря для морской блокады.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

европа

иран

сша

ближний восток

