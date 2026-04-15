"Взял слепок с кампании Трампа": политолог о том, как Мадьяр выстроил блок, который "снес Орбана"
© AP / Denes ErdosПетер Мадьяр
Одержавший победу на выборах Петер Мадьяр сделал политическую карьеру благодаря соцсетям, без помощи традиционных СМИ. Лидер венгерской оппозиции создал рейтинг за счёт протестного электората, активизировав интернет, это говорит о его высоком уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Во время беседы журналист отметила, что Мадьяр взял под контроль почти забытую партию "Тиса" и за несколько месяцев сделал её мощнейшей оппозиционной силой. Вайнер прокомментировал эту стратегию.
"Мадьяр поступил правильно: он создал себе рейтинг за счет протестного электората, активизировав Интернет. Это говорит о его высоком уровне как политика и умении работать с социальными сетями", — заявил политолог.
По словам Вайнера, соцсети — это молодежь, которая и принесла Мадьяру основные голоса. "В итоге получился блок, который снес Орбана", — подчеркнул американист.
"Предвыборная кампания Мадьяра мне напоминает избирательную кампанию [президента США] Дональда Трампа в 2016 году, которую он также провел через Facebook*. Мадьяр взял слепок с трамповской кампании и успешно его применил в свою пользу", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.
Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
