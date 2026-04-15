"Взял слепок с кампании Трампа": политолог о том, как Мадьяр выстроил блок, который "снес Орбана"
05:15 15.04.2026
 
Одержавший победу на выборах Петер Мадьяр сделал политическую карьеру благодаря соцсетям, без помощи традиционных СМИ. Лидер венгерской оппозиции создал рейтинг за счёт протестного электората, активизировав интернет, это говорит о его высоком уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Во время беседы журналист отметила, что Мадьяр взял под контроль почти забытую партию "Тиса" и за несколько месяцев сделал её мощнейшей оппозиционной силой. Вайнер прокомментировал эту стратегию.
"Мадьяр поступил правильно: он создал себе рейтинг за счет протестного электората, активизировав Интернет. Это говорит о его высоком уровне как политика и умении работать с социальными сетями", — заявил политолог.
По словам Вайнера, соцсети — это молодежь, которая и принесла Мадьяру основные голоса. "В итоге получился блок, который снес Орбана", — подчеркнул американист.
"Предвыборная кампания Мадьяра мне напоминает избирательную кампанию [президента США] Дональда Трампа в 2016 году, которую он также провел через Facebook*. Мадьяр взял слепок с трамповской кампании и успешно его применил в свою пользу", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.
Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
06:00"Рывок на 40 километров": Юрий Кнутов о мощном продвижении ВС РФ в Сумской области
05:45Трамп будет досиживать срок "хромой уткой": Вайнер предсказал будущее президента США
05:30"Там служат одни смертники": Кнутов рассказал о зверских тренировках в полку ВСУ "Скала"
05:15"Взял слепок с кампании Трампа": политолог о том, как Мадьяр выстроил блок, который "снес Орбана"
05:06Венгры не одобряют реакцию Запада на поражение Орбана — СМИ
05:00"Мадьяр снимет вето на 90 миллиардов для Украины": что взамен получит Венгрия — мнение Вайнера
04:53Как закалялся кремний и умирала ИИ-революция
04:45Новый виток эскалации на Украине? Американист о провале Трампа на выборах и помощи Киеву
04:30Трамп "завершил" военную операцию США против Ирана
04:30Удастся ли войскам дожать противника в Константиновке? Кнутов о перспективах весенней кампании
04:15"Без газа и нефти Венгрии не выжить": эксперт об отношениях Москвы и Будапешта после выборов
03:57США вернули полный объём санкций против российской нефти — Politico
03:26Вэнс назвал одно из главных достижений администрации США
02:42Ормузский пролив за сутки преодолели более 20 торговых судов — WSJ
02:18Украинские БПЛА повредили объект энергетики в Запорожской области
01:57Визит Путина в Китай готовится — Песков
01:33Европа планирует создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе
01:01День памяти. События 14 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:26Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:08Фронтовая сводка за 14 апреля от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния