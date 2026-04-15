"Взял слепок с кампании Трампа": политолог о том, как Мадьяр выстроил блок, который "снес Орбана" - 15.04.2026 Украина.ру

Одержавший победу на выборах Петер Мадьяр сделал политическую карьеру благодаря соцсетям, без помощи традиционных СМИ. Лидер венгерской оппозиции создал рейтинг за счёт протестного электората, активизировав интернет, это говорит о его высоком уровне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

Во время беседы журналист отметила, что Мадьяр взял под контроль почти забытую партию "Тиса" и за несколько месяцев сделал её мощнейшей оппозиционной силой. Вайнер прокомментировал эту стратегию.По словам Вайнера, соцсети — это молодежь, которая и принесла Мадьяру основные голоса. "В итоге получился блок, который снес Орбана", — подчеркнул американист."Предвыборная кампания Мадьяра мне напоминает избирательную кампанию [президента США] Дональда Трампа в 2016 году, которую он также провел через Facebook*. Мадьяр взял слепок с трамповской кампании и успешно его применил в свою пользу", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

