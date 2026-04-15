Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
украина.ру
новости
россия
владимир путин
дмитрий песков
китай
си цзиньпин
визит
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060010130_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_88ca0224d08e6d167234497782934fca.jpg
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060010130_88:0:1304:912_1920x0_80_0_0_046e2a2eca6929445790a27a12c75bf0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, китай, си цзиньпин, визит, международные отношения, международная политика, партнерство, переговоры
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Китай, Си Цзиньпин, визит, международные отношения, Международная политика, партнерство, переговоры

Визит Путина в Китай готовится — Песков

01:57 15.04.2026 (обновлено: 01:58 15.04.2026)
 
© РИА Новости . Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Читать в
ДзенTelegram
Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, сроки будут объявлены своевременно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно", — сказал Песков "Ведомостям".
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее пригласил президента России Владимира Путина совершить официальный визит в Поднебесную в 2026 году. По данным источников издания, обсуждаются даты во второй половине мая.
В настоящее время в Китае с двухдневным официальным визитом находится глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам его встречи с главой МИД Китая Ван И стороны сделали ряд заявлений, в том числе о том, что есть конкретные графики предстоящих контактов Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Подробнее в публикации - Главы МИД России и Китая рассказали об итогах переговоров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКитайСи Цзиньпинвизитмеждународные отношенияМеждународная политикапартнерствопереговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
