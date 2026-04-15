https://ukraina.ru/20260415/vizit-putina-v-kitay-gotovitsya--peskov-1077898709.html

Визит Путина в Китай готовится — Песков

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, сроки будут объявлены своевременно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2026-04-15T01:57

украина.ру

новости

россия

владимир путин

дмитрий песков

китай

си цзиньпин

визит

международные отношения

международная политика

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060010130_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_88ca0224d08e6d167234497782934fca.jpg

"Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно", — сказал Песков "Ведомостям".Председатель КНР Си Цзиньпин ранее пригласил президента России Владимира Путина совершить официальный визит в Поднебесную в 2026 году. По данным источников издания, обсуждаются даты во второй половине мая.В настоящее время в Китае с двухдневным официальным визитом находится глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам его встречи с главой МИД Китая Ван И стороны сделали ряд заявлений, в том числе о том, что есть конкретные графики предстоящих контактов Владимира Путина и Си Цзиньпина.Подробнее в публикации - Главы МИД России и Китая рассказали об итогах переговоров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

