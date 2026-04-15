https://ukraina.ru/20260415/ssha-vernuli-polnyy-obm-sanktsiy-protiv-rossiyskoy-nefti--politico-1077900773.html
США вернули полный объём санкций против российской нефти — Politico - 15.04.2026 Украина.ру
украина.ру
новости
сша
россия
украина
минфин
министерство финансов
санкции
антироссийские санкции
танкер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/94/1033299407_0:266:5094:3131_1920x0_80_0_0_c1542fbb31c845b3d22d947c4ae6a990.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/94/1033299407_283:0:4811:3396_1920x0_80_0_0_6bbf610c7d796a856d85040e1d529bc4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сша, россия, украина, минфин, министерство финансов, санкции, антироссийские санкции, танкер, нефть
Украина.ру, Новости, США, Россия, Украина, Минфин, Министерство финансов, санкции, антироссийские санкции, танкер, нефть
США вернули полный объём санкций против российской нефти — Politico
03:57 15.04.2026 (обновлено: 03:59 15.04.2026)
Вновь вступили в силу санкции США в отношении российских нефти и нефтепродуктов, действие которых было на месяц частично приостановлено соответствующей временной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Об этом в ночь на 15 апреля сообщает Politico
"Этот шаг, безусловно, удовлетворит сторонников Украины, но у России по-прежнему есть множество способов обойти их", — пишет издание.
12 марта Соединённые Штаты вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Временная лицензия Минфина США имела месячный срок действия и не распространялась на связанные с Ираном транзакции.
По словам главы Минфина США Скотта Бессента, разрешение на продажу Россией нефти, уже находящейся в пути, являлось краткосрочным и не приносящим значительной финансовой прибыли российским властям.
