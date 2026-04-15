США вернули полный объём санкций против российской нефти — Politico

2026-04-15T03:57
2026-04-15T03:59
"Этот шаг, безусловно, удовлетворит сторонников Украины, но у России по-прежнему есть множество способов обойти их", — пишет издание.12 марта Соединённые Штаты вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Временная лицензия Минфина США имела месячный срок действия и не распространялась на связанные с Ираном транзакции.По словам главы Минфина США Скотта Бессента, разрешение на продажу Россией нефти, уже находящейся в пути, являлось краткосрочным и не приносящим значительной финансовой прибыли российским властям.Подробнее в публикации - США разрешили ещё месяц покупать нефть и нефтепродукты из России, но с условием.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
03:57 15.04.2026 (обновлено: 03:59 15.04.2026)
 
Вновь вступили в силу санкции США в отношении российских нефти и нефтепродуктов, действие которых было на месяц частично приостановлено соответствующей временной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Об этом в ночь на 15 апреля сообщает Politico
"Этот шаг, безусловно, удовлетворит сторонников Украины, но у России по-прежнему есть множество способов обойти их", — пишет издание.
12 марта Соединённые Штаты вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Временная лицензия Минфина США имела месячный срок действия и не распространялась на связанные с Ираном транзакции.
По словам главы Минфина США Скотта Бессента, разрешение на продажу Россией нефти, уже находящейся в пути, являлось краткосрочным и не приносящим значительной финансовой прибыли российским властям.
Подробнее в публикации - США разрешили ещё месяц покупать нефть и нефтепродукты из России, но с условием.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
