"Мадьяр снимет вето на 90 миллиардов для Украины": что взамен получит Венгрия — мнение Вайнера
После победы на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр снимет вето на 90 миллиардов евро для Украины. За это Будапешт получит 16 миллиардов, которые Евросоюз задолжал стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
"Мадьяр снимет вето на 90 миллиардов для Украины": что взамен получит Венгрия — мнение Вайнера

05:00 15.04.2026
 
После победы на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр снимет вето на 90 миллиардов евро для Украины. За это Будапешт получит 16 миллиардов, которые Евросоюз задолжал стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Журналист спросила, как теперь сложится ситуация с выделением кредита Украине, учитывая, что раньше Венгрия под руководством Вктора Орбана блокировала это решение.
Также она поинтересовалась, как победа Мадьяра повлияет на других противников помощи Киеву — в частности, на премьера Словакии Роберта Фицо.
"Мадьяр точно снимет вето Венгрии на 90 миллиардов кредита Украине. Думаю, это произойдет сразу после официального назначения его премьер-министром Венгрии. За это венгры получат 16 миллиардов, которые Евросоюз задолжал стране", — заявил эксперт.
По словам Вайнера, если Мадьяр проголосует за кредит для Киева, Фицо тоже не будет блокировать это решение.
По мнению политолога, без Виктора Орбана у Фицо нет будущего, учитывая, что венгерская нефтегазовая компания MOL фактически контролирует основной нефтеперерабатывающий сектор Словакии, владея компанией Slovnaft, которая обеспечивает почти 100% переработки нефти в стране.
"Мадьяр отметил, что Венгрия никогда не была проукраинской и не будет таковой. Это его прямая фраза. Он также сказал, что Венгрия не будет голосовать за скорейшее принятие Украины в Евросоюз. Точнее — ни за, ни против", — подытожил собеседник издания.
