"Мадьяр снимет вето на 90 миллиардов для Украины": что взамен получит Венгрия — мнение Вайнера

После победы на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр снимет вето на 90 миллиардов евро для Украины. За это Будапешт получит 16 миллиардов, которые Евросоюз задолжал стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-04-15T05:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Журналист спросила, как теперь сложится ситуация с выделением кредита Украине, учитывая, что раньше Венгрия под руководством Вктора Орбана блокировала это решение. Также она поинтересовалась, как победа Мадьяра повлияет на других противников помощи Киеву — в частности, на премьера Словакии Роберта Фицо.По словам Вайнера, если Мадьяр проголосует за кредит для Киева, Фицо тоже не будет блокировать это решение.По мнению политолога, без Виктора Орбана у Фицо нет будущего, учитывая, что венгерская нефтегазовая компания MOL фактически контролирует основной нефтеперерабатывающий сектор Словакии, владея компанией Slovnaft, которая обеспечивает почти 100% переработки нефти в стране."Мадьяр отметил, что Венгрия никогда не была проукраинской и не будет таковой. Это его прямая фраза. Он также сказал, что Венгрия не будет голосовать за скорейшее принятие Украины в Евросоюз. Точнее — ни за, ни против", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии" на сайте Украина.ру.Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

