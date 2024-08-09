Ва-банк или упреждающий удар: эксперт о том, смогут ли ВСУ двинуться на АЭС и начать ядерный шантаж - 09.08.2024 Украина.ру
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Ва-банк или упреждающий удар: эксперт о том, смогут ли ВСУ двинуться на АЭС и начать ядерный шантаж
Ва-банк или упреждающий удар: эксперт о том, смогут ли ВСУ двинуться на АЭС и начать ядерный шантаж - 09.08.2024 Украина.ру
Ва-банк или упреждающий удар: эксперт о том, смогут ли ВСУ двинуться на АЭС и начать ядерный шантаж
Возможно, что удар по Курской области означает, что со стороны Украины были сделаны упреждающие шаги. Если это сейчас закончится прекращением газотранспортного снабжения Венгрии и Словакии, это будет другой вариант. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-08-09T06:20
2024-08-09T06:20
новости
курская область
ракетный удар
сво
атака
газ
венгрия
словакия
граница
россия
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По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").Есть мнение, что 7 августа 1999 года похожий сценарий бандформирования попытались реализовать в приграничных северах Дагестана, что стало началом второй Чеченской войны.По мнению ветерана чеченской кампании, параллели с событиями 25-летней давности абсолютно неуместны. Возможно, когда атака на Сумскую область начнется, то потом где-нибудь промелькнет информация, что началась она позже, чем планировалось, рассказал эксперт.Если сейчас западные СМИ начнут раздувать для Камалы Харрис, что мол, смотрите, Украина смогла сделать вот это и вот это, то тогда это уже будет третий вариант, и так далее, отметил ветеран.Следующее направление, куда ВСУ могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Скорее всего, это ядерный шантаж. Им надо показать своим западным партнерам, что они что-то могут, констатировал эксперт."Тут два варианта: либо они нанесли упреждающий удар, либо они пошли ва-банк с надеждой захватить газораспределительную станцию и если получится, атомную", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробно о ситуации на Донбасском фронте в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
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новости, курская область, ракетный удар, сво, атака, газ, венгрия, словакия, граница, россия, всу, аэс
Новости, Курская область, ракетный удар, СВО, атака, газ, Венгрия, Словакия, граница, Россия, ВСУ, АЭС

Ва-банк или упреждающий удар: эксперт о том, смогут ли ВСУ двинуться на АЭС и начать ядерный шантаж

06:20 09.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Возможно, что удар по Курской области означает, что со стороны Украины были сделаны упреждающие шаги. Если это сейчас закончится прекращением газотранспортного снабжения Венгрии и Словакии, это будет другой вариант. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").
Есть мнение, что 7 августа 1999 года похожий сценарий бандформирования попытались реализовать в приграничных северах Дагестана, что стало началом второй Чеченской войны.
По мнению ветерана чеченской кампании, параллели с событиями 25-летней давности абсолютно неуместны. Возможно, когда атака на Сумскую область начнется, то потом где-нибудь промелькнет информация, что началась она позже, чем планировалось, рассказал эксперт.
"Это будет уже говорить, что со стороны Украины были сделаны упреждающие шаги. Если это сейчас закончится прекращением газотранспортного снабжения Венгрии и Словакии, это будет другой вариант", - уточнил Кутырь.
Если сейчас западные СМИ начнут раздувать для Камалы Харрис, что мол, смотрите, Украина смогла сделать вот это и вот это, то тогда это уже будет третий вариант, и так далее, отметил ветеран.
Следующее направление, куда ВСУ могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Скорее всего, это ядерный шантаж. Им надо показать своим западным партнерам, что они что-то могут, констатировал эксперт.
"Тут два варианта: либо они нанесли упреждающий удар, либо они пошли ва-банк с надеждой захватить газораспределительную станцию и если получится, атомную", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
Подробно о ситуации на Донбасском фронте в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
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