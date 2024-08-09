https://ukraina.ru/20240809/1056777192.html

Ва-банк или упреждающий удар: эксперт о том, смогут ли ВСУ двинуться на АЭС и начать ядерный шантаж

Ва-банк или упреждающий удар: эксперт о том, смогут ли ВСУ двинуться на АЭС и начать ядерный шантаж - 09.08.2024 Украина.ру

Ва-банк или упреждающий удар: эксперт о том, смогут ли ВСУ двинуться на АЭС и начать ядерный шантаж

Возможно, что удар по Курской области означает, что со стороны Украины были сделаны упреждающие шаги. Если это сейчас закончится прекращением газотранспортного снабжения Венгрии и Словакии, это будет другой вариант. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь

2024-08-09T06:20

2024-08-09T06:20

2024-08-09T06:20

новости

курская область

ракетный удар

сво

атака

газ

венгрия

словакия

граница

россия

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По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").Есть мнение, что 7 августа 1999 года похожий сценарий бандформирования попытались реализовать в приграничных северах Дагестана, что стало началом второй Чеченской войны.По мнению ветерана чеченской кампании, параллели с событиями 25-летней давности абсолютно неуместны. Возможно, когда атака на Сумскую область начнется, то потом где-нибудь промелькнет информация, что началась она позже, чем планировалось, рассказал эксперт.Если сейчас западные СМИ начнут раздувать для Камалы Харрис, что мол, смотрите, Украина смогла сделать вот это и вот это, то тогда это уже будет третий вариант, и так далее, отметил ветеран.Следующее направление, куда ВСУ могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Скорее всего, это ядерный шантаж. Им надо показать своим западным партнерам, что они что-то могут, констатировал эксперт."Тут два варианта: либо они нанесли упреждающий удар, либо они пошли ва-банк с надеждой захватить газораспределительную станцию и если получится, атомную", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробно о ситуации на Донбасском фронте в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240808/1056759223.html

курская область

венгрия

словакия

россия

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новости, курская область, ракетный удар, сво, атака, газ, венгрия, словакия, граница, россия, всу, аэс