https://ukraina.ru/20250116/1060329806.html

Смешная цена вопроса. Что стоит за санкциями против сербской дочки "Газпрома"

Смешная цена вопроса. Что стоит за санкциями против сербской дочки "Газпрома" - 16.01.2025 Украина.ру

Смешная цена вопроса. Что стоит за санкциями против сербской дочки "Газпрома"

Санкции, которые 10 января США ввели против двух российских нефтяных компаний – "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" вместе с их дочерними компаниями, болезненно затронут сербскую компанию "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), в которой российский "Газпром" является мажоритарным акционером

2025-01-16T22:07

2025-01-16T22:07

2025-01-16T22:07

эксклюзив

сербия

россия

сша

газпром

нефтяная индустрия сербии

нпз

александр вучич

сергей лавров

санкции

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По словам президента страны Александра Вучича, нельзя допустить, чтобы страна осталась без нефтепродуктов, которые производятся на НПЗ Панчево, работающем в системе НИС. Поэтому в Белграде 17 января ожидают российских экспертов для переговоров о дальнейшей судьбе сербской дочки "Газпрома".Сербский лидер 15 января в эфире телеканала В92 также заявил, что Сербия не планирует национализацию НИС, несмотря на то, что имеет право на это. Таким образом Вучич ответил на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее сказал, что договор о создании совместной российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" исключает возможность ее национализации, несмотря на какие бы то ни было обстоятельства."Сергей Лавров – мой друг, говорит, что Сербия не имеет права принимать решение о национализации. Я ни разу не заявлял, что Сербия сделает это. При этом у Сербии есть право так поступить. Мой друг Сергей ошибочно истолковал статьи двух межправительственных соглашений, или кто-то ошибочно его информировал о их содержании", – рассказал Вучич.Он зачитал в эфире статью соглашения, в которой говорится о том, что в целях реализации проекта газопровода и подземных газохранилищ, имущество компании нельзя национализировать или изъять у ее владельца. По словам Вучича, к "Нефтяной индустрии Сербии" относятся другие статьи договора, которые предусматривают, что в случае возникновения обстоятельств, препятствующих одной из сторон выполнять свои договорные обязательства, нужно провести соответствующие консультации сторон.В ходе консультаций, которые, по словам Александра Вучича, пройдут в Белграде 17 января, сербская сторона ожидает услышать предложения российских партнеров о путях выхода из сложившейся ситуации.Тем временем посол США в Сербии Кристофер Хилл, которого сербы с иронией называют настоящим президентом Сербии, заявил в эфире телеканала Н1 о том, что Россия должна "выйти из собственности НИС", так как выгоду от переработки нефти на НПЗ Панчево она использует для "финансирования войны" на Украине.По его словам, продажа сербской национальной компании российскому владельцу (в 2008 году – Ред.) серьезно озадачила американское правительство, так как Сербия в результате этой сделки "фактически утратила суверенитет над своей нефтью и попала в ситуацию, когда Россия определяет, сколько нефти будет перерабатываться" на сербском нефтеперерабатывающем заводе."Главный вопрос – сформировать сербское руководство НИС. "Нефтяной индустрией Сербии должна управлять Сербия, не Россия. Значит – сербский менеджмент", –рассказал Хилл.Однако с американским дипломатом трудно согласиться по поводу того, что главное в ситуации вокруг сербской компании. Даже если во главе НИС останется только сербский менеджмент, вряд ли это будет надолго.Дело в том, что еще до официального объявления информации о том, что новый пакет американских санкций против российского энергетического сектора затрагивает в том числе сербскую компанию, партия "Сербское движение обновления", которая является членом правящей коалиции, выступила с предложением перепродать НИС "глобальным партнерам", таким как Shell или ExxonMobil.Сообщению партии, опубликованном на ее официальном сайте, сербская общественность уделила большое внимание. Несмотря на то, что партия в настоящее время не имеет большое количество симпатизирующих, она является одной из старейших сербских партий, существующих еще с момента возникновения многопартийной системы в стране и "пережившей" смену многих правительств Сербии.К тому же, супруга соучредителя и бывшего президента партии Вука Драшковича – Даница в 2009 году была назначена членом правления НИС, а в 2014 году стала членом совета директоров компании. По данным сербских СМИ, экс-министр энергетики Сербии Зорана Михайлович пыталась уволить Даницу Драшкович с этой должности в конце 2020 года, но ассамблея НИС повторно избрала ее в совет директоров.После сообщения "Сербского движения обновления" вариант продажи компании кому-то из главных западных игроков мирового энергетического рынка активно обсуждался в сербских СМИ. Судя по заявлениям посла США в Сербии Кристоферра Хилла, Вашингтон не прочь обезопасить себя от возможного возвращения русских на сербский энергетический рынок после того, как они, по его словам, уйдут оттуда.К тому же для США уход российского капитала из Сербии имеет принципиальное политическое значение, так как это ослабит позиции России в стране, которая является ее главным союзником на Балканах. Не секрет, что Вашингтон давно уже выделяет средства для борьбы с "российским влиянием" в этом регионе, прежде всего в Сербии. Поэтому санкции энергетическому сектору идеальная возможность нанести одновременно ущерб российским экономическим интересам и внести раздор в отношения между Белградом и Москвой.Правда, предложение российской стороны по выходу из создавшейся ситуации еще не было озвучено, но очень сложно предполагать, что Москва в условиях жестких вторичных санкций США против всех компаний, готовых пойти с ней на сделку в энергетической сфере может, обеспечить снабжение Сербии теми количествами нефти, необходимыми для бесперебойного функционирования НПЗ в Панчево.Вряд ли этого сможет добиться и Белград, так как санкции ставят под вопрос любое сотрудничество с НИС, даже ремонт или поставку запчастей для нужд нефтеперерабатывающего завода в составе этой компании. Более подробно об этом рассказал в интервью Украина.ру рассказал сербский эксперт в области энергетики Милош Здравкович.По словам эксперта, под заявленными санкциями "Нефтяная индустрия Сербии" не сможет функционировать в прежнем объеме. НПЗ в городе Панчево был спроектирован с учетом поставок нефти через Адриатический нефтепровод, напомнил Здравкович. Поэтому, если даже существуют какие-то альтернативные пути поставок, вопрос заключается в том, сможет ли их объем удовлетворить потребности сербского государства и заполнить мощности нефтеперерабатывающего завода, рассказал он."Этими санкциями США оказывают давление не на "Газпром" или Российскую Федерацию в целом, так как они даже не почувствуют их экономические последствия, а на Сербию прежде всего", – полагает Здравкович.По его словам, о их политической составляющей свидетельствует обоснование для введения санкций против сербской дочки "Газпрома", которую американская сторона представила сербской общественности."В соответствии с официальными заявлениями, санкции были введены для того, чтобы остановить финансирование войны со стороны Российской Федерации. Это несерьезное обоснование. Для сравнения – 82% нефти НИС получает из Адриатического нефтепровода. В прошлом году его руководство заявило о подписании рекордного соглашения для поставок нефти НИС в размере 10 млн тон нефти в течение двух лет. С другой стороны, Россия поставляет два миллиона баррелей нефти в день в Китай и два в Индию. Деньги, которые Россия получает от своего бизнеса в Сербии, просто смешные", – отметил эксперт.Поэтому нельзя говорить, что санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" продиктованы желанием США остановить финансирование конфликта на Украине со стороны России, добавил Здравкович."Как инженер, я не верил, что эти беспрецедентные санкции, к тому же под таким предлогом, могут быть введены. Об этом я неоднократно говорил в интервью сербским СМИ. Теперь вопрос в том, будет ли Россия отстаивать собственные интересы в Сербии", – рассказал Милош Здравкович.Политический эффект конкретно от санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", по всей видимости, в перспективе для России будет сильнее их экономического эффекта. Отказ России от ее активов в Сербии будет считаться ее слабостью.С другой стороны, задержать эти активы по объективным причинам будет весьма сложно. При этом остается и вопрос, в какой степени в этом заинтересовано и само сербское руководство. Ведь оно в 2020 году, одновременно с руководством сепаратистского Косово, подписало Вашингтонское соглашение, содержащее пункт о необходимости диверсификации источников энергоснабжения. В сентябре 2024 года министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, который, к слову, был частью сербской делегации в момент подписания Вашингтонского соглашения, подписал с американской стороной соглашение о стратегическом сотрудничестве в области энергетики.Конфликт на Украине Вашингтон очевидно использует для того, чтобы полностью интегрировать Балканы в евроатлантическое пространство. С другой стороны, интеграцию в Евросоюз сербское руководство называет своим главным внешнеполитическим приоритетом.В глазах самого населения ситуация вокруг НИС серьезно ударила по имиджу президента Сербии, которого общественность негласно обвиняет в сговоре с американцами. Сам Вучич категорически отбрасывает эти обвинения. Однако в случае изменения структуры собственности в сербской нефтяной компании многое может измениться не только в сербско-российский отношениях, но и для самых сербов. Ведь это и есть тот второй стул, на котором сидит Вучич. Если выбить этот стул, значит, нужно пересаживаться на тот другой, западный. Кого-то это сильно обрадует, а кого-то разочарует.Больше о развитии ситуации вокруг сербской дочки "Газпрома" в материале Татьяны Стоянович Российские акции и американские санкции. Кто хочет приобрести предприятие "Газпрома" в Сербии

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, россия, сша, газпром, нефтяная индустрия сербии, нпз, александр вучич, сергей лавров, санкции