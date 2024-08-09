Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию. Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").
Суджа − это единственный пункт, через который идет газ на Запад. Украина на своей территории газотранспортную систему подрывать не может. Чтобы отключить словаков и венгров от российского газа, нужно провести боевые действия в Судже. Это главная цель украинской атаки в Курской области, рассказал эксперт.
Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов с других участков фронта, уточнил ветеран.
"А возможно, наше командование планировало, допустим, сосредоточиться и нанести удар в районе Сум. А противник задумал контрдействие, чтобы разрушить наши планы. Вспомним, Курскую битву 1943 года. Наше командование провело артиллерийскую контрподготовку накануне немецкого наступления", - отметил Кутырь.
И это внесло сумятицу в действия противника. То есть, когда нарушаются какие-то планы, начинается импровизация, а это всегда плохо. То есть расчет был на то, что российским войскам придется быстро придумывать новый план действий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
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