https://ukraina.ru/20240809/1056777035.html

Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области

Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области - 09.08.2024 Украина.ру

Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области

Планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию. Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь

2024-08-09T05:40

2024-08-09T05:40

2024-08-09T05:40

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россия

курск

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сво

наступление

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По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").Суджа − это единственный пункт, через который идет газ на Запад. Украина на своей территории газотранспортную систему подрывать не может. Чтобы отключить словаков и венгров от российского газа, нужно провести боевые действия в Судже. Это главная цель украинской атаки в Курской области, рассказал эксперт.Планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России. Чтобы воздействовать на Венгрию и Словакию, сказав, что это якобы "Россия не сумела обеспечить, а мы тут ни при чем", отметил он.Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов с других участков фронта, уточнил ветеран.И это внесло сумятицу в действия противника. То есть, когда нарушаются какие-то планы, начинается импровизация, а это всегда плохо. То есть расчет был на то, что российским войскам придется быстро придумывать новый план действий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробно о ситуации на Донбасском фронте в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240808/1056767701.html

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новости, киев, курская область, россия, курск, всу, ракетный удар, война, сво, наступление, российский газ, газ, венгрия, словакия