Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области - 09.08.2024 Украина.ру
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Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области
Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области - 09.08.2024 Украина.ру
Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области
Планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию. Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-08-09T05:40
2024-08-09T05:40
новости
киев
курская область
россия
курск
всу
ракетный удар
война
сво
наступление
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По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").Суджа − это единственный пункт, через который идет газ на Запад. Украина на своей территории газотранспортную систему подрывать не может. Чтобы отключить словаков и венгров от российского газа, нужно провести боевые действия в Судже. Это главная цель украинской атаки в Курской области, рассказал эксперт.Планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России. Чтобы воздействовать на Венгрию и Словакию, сказав, что это якобы "Россия не сумела обеспечить, а мы тут ни при чем", отметил он.Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов с других участков фронта, уточнил ветеран.И это внесло сумятицу в действия противника. То есть, когда нарушаются какие-то планы, начинается импровизация, а это всегда плохо. То есть расчет был на то, что российским войскам придется быстро придумывать новый план действий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробно о ситуации на Донбасском фронте в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
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новости, киев, курская область, россия, курск, всу, ракетный удар, война, сво, наступление, российский газ, газ, венгрия, словакия
Новости, Киев, Курская область, Россия, Курск, ВСУ, ракетный удар, война, СВО, наступление, российский газ, газ, Венгрия, Словакия

Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области

05:40 09.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию. Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").
Суджа − это единственный пункт, через который идет газ на Запад. Украина на своей территории газотранспортную систему подрывать не может. Чтобы отключить словаков и венгров от российского газа, нужно провести боевые действия в Судже. Это главная цель украинской атаки в Курской области, рассказал эксперт.
Планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России. Чтобы воздействовать на Венгрию и Словакию, сказав, что это якобы "Россия не сумела обеспечить, а мы тут ни при чем", отметил он.
Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов с других участков фронта, уточнил ветеран.
"А возможно, наше командование планировало, допустим, сосредоточиться и нанести удар в районе Сум. А противник задумал контрдействие, чтобы разрушить наши планы. Вспомним, Курскую битву 1943 года. Наше командование провело артиллерийскую контрподготовку накануне немецкого наступления", - отметил Кутырь.
И это внесло сумятицу в действия противника. То есть, когда нарушаются какие-то планы, начинается импровизация, а это всегда плохо. То есть расчет был на то, что российским войскам придется быстро придумывать новый план действий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
Подробно о ситуации на Донбасском фронте в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
Сухопутные войска ВСУ
Вчера, 17:41
Как события в Курске связаны с выборами в США: Киев хочет диктовать, но ВСУ дают трещинуНаступление украинской армии в Курской области полностью дублирует события годичной давности в Шебекинском городском округе Белгородщины и призваны убедить союзников в том, что ВСУ еще на что-то способны. Это особенно важно в преддверие выборов в США, после которых формат и объемы военной помощи Киеву могут измениться
 
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05:40Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области
05:39Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ
05:30Об этом мало говорят: Подлесный о расширении буферной зоны
05:20"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ
05:10"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом
05:00Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУ
04:50На Киев и Николаев: Подлесный о том, почему Северный фронт еще не открыт
04:40"Война все равно неизбежна": Крапивник объяснил, нужно ли бить по аэродромам с F-16 в Польше и Румынии
04:30Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube
04:20"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ
04:10Звучит фантастично: эксперт предложил зайти в Сумскую область по воздуху
04:00Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть
03:50Эксперт: британское правительство назначило неожиданного виновника своей миграционной политики
03:40Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине
03:30Подлесный назвал неожиданный способ появления ВС РФ в Сумской области
03:20Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"
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