Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть
США и Запад пытаются с обоих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана. Но Вашингтон ждал неприятный сюрприз в арктической стратегии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Арктическая стратегия США обновляется чуть ли не каждый год. А сегодня они приняли еще более новую концепцию. Штаты пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все силы, чтобы она вышла ослабленной в борьбе за Арктику, рассказал политолог.
Но при этом России создают проблемы еще и с Северной Европой. Запад создает мощные группировки на финляндско-российской и норвежско-российской границах. Швеция туда тоже подтягивается, добавил эксперт.
"Короче говоря, США и Запад пытаются с обоих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана, чтобы туда было трудно входить и выходить. То есть они хотят его обнулить", - подчеркнул Перенджиев.
Но Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он задергался с новой арктической стратегией. Штаты думали, что в схватку за Севморпуть им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал ее реальным союзником. Все это привело Штаты в замешательство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.ру
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