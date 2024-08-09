Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть - 09.08.2024 Украина.ру
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Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть
Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть - 09.08.2024 Украина.ру
Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть
США и Запад пытаются с обоих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана. Но Вашингтон ждал неприятный сюрприз в арктической стратегии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-08-09T04:00
2024-08-09T04:00
новости
сша
россия
запад
александр перенджиев
арктика
союзники
китай
баренцево море
граница
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Арктическая стратегия США обновляется чуть ли не каждый год. А сегодня они приняли еще более новую концепцию. Штаты пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все силы, чтобы она вышла ослабленной в борьбе за Арктику, рассказал политолог.Но при этом России создают проблемы еще и с Северной Европой. Запад создает мощные группировки на финляндско-российской и норвежско-российской границах. Швеция туда тоже подтягивается, добавил эксперт.Но Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он задергался с новой арктической стратегией. Штаты думали, что в схватку за Севморпуть им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал ее реальным союзником. Все это привело Штаты в замешательство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО своем пути на войну, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта - в интервью военкора Владимира Разина: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет на сайте Украина.ру
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сша
россия
запад
арктика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, запад, александр перенджиев, арктика, союзники, китай, баренцево море, граница
Новости, США, Россия, Запад, Александр Перенджиев, Арктика, союзники, Китай, Баренцево море, граница

Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть

04:00 09.08.2024
 
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В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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США и Запад пытаются с обоих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана. Но Вашингтон ждал неприятный сюрприз в арктической стратегии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Арктическая стратегия США обновляется чуть ли не каждый год. А сегодня они приняли еще более новую концепцию. Штаты пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все силы, чтобы она вышла ослабленной в борьбе за Арктику, рассказал политолог.
Но при этом России создают проблемы еще и с Северной Европой. Запад создает мощные группировки на финляндско-российской и норвежско-российской границах. Швеция туда тоже подтягивается, добавил эксперт.
"Короче говоря, США и Запад пытаются с обоих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана, чтобы туда было трудно входить и выходить. То есть они хотят его обнулить", - подчеркнул Перенджиев.
Но Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он задергался с новой арктической стратегией. Штаты думали, что в схватку за Севморпуть им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал ее реальным союзником. Все это привело Штаты в замешательство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.ру
О своем пути на войну, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта - в интервью военкора Владимира Разина: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет на сайте Украина.ру
Олег Царев интервью
Вчера, 07:00
Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории
 
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