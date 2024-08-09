https://ukraina.ru/20240809/1056759583.html

Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть

Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть - 09.08.2024 Украина.ру

Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть

США и Запад пытаются с обоих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана. Но Вашингтон ждал неприятный сюрприз в арктической стратегии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-08-09T04:00

2024-08-09T04:00

2024-08-09T04:00

новости

сша

россия

запад

александр перенджиев

арктика

союзники

китай

баренцево море

граница

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Арктическая стратегия США обновляется чуть ли не каждый год. А сегодня они приняли еще более новую концепцию. Штаты пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все силы, чтобы она вышла ослабленной в борьбе за Арктику, рассказал политолог.Но при этом России создают проблемы еще и с Северной Европой. Запад создает мощные группировки на финляндско-российской и норвежско-российской границах. Швеция туда тоже подтягивается, добавил эксперт.Но Вашингтон ждал неприятный сюрприз, из-за чего он задергался с новой арктической стратегией. Штаты думали, что в схватку за Севморпуть им придется вступать в борьбу с одной Россией, но в этом вопросе Китай стал ее реальным союзником. Все это привело Штаты в замешательство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО своем пути на войну, о знаниях и навыках, необходимых в зоне конфликта - в интервью военкора Владимира Разина: За войной не нужно бежать − когда надо, она сама тебя настигнет на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html

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новости, сша, россия, запад, александр перенджиев, арктика, союзники, китай, баренцево море, граница