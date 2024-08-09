https://ukraina.ru/20240809/1056745754.html

Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине

Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине - 09.08.2024 Украина.ру

Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине

Пока Запад не готов подключиться к конфликту. Но они могут попытаться помочь Киеву войсками. Но для этого надо, чтобы какая-то страна решила принести себя в жертву. Пока что желающих нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-09T03:40

2024-08-09T03:40

2024-08-09T03:40

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запад

украина

ростислав ищенко

всу

иностранные наемники

европа

конфликт

война

армия

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Основные настроения Европы относительно Украины можно охарактеризовать так: мы с Россией воевать не хотим, мы хотим заключить мир на выгодных для Запада условиях, отметил эксперт.При этом наемников никогда не бывает достаточно, на войне они решают специфические задачи. Их можно использовать как одноразовый спецназ, как полевую жандармерию, как военных инструкторов, подчеркнул он.Военные столкновение такого масштаба — это не про наемников. Это про регулярные армии. Поэтому наемников никогда не хватит, добавил Ищенко. Запад был готов воевать в конце 2022 года, когда они считали, что еще немного и ВСУ победят. Но после неудачного контрнаступа стало понятно, что Украина из игры практически выведена. А воевать придется всерьез. Тогда в Европе обнаружили, что их армии не готовы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руПодробно о ситуации на Донбасском фронте - в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240807/1056743118.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, ростислав ищенко, всу, иностранные наемники, европа, конфликт, война, армия