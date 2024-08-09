Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине - 09.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240809/1056745754.html
Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине
Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине - 09.08.2024 Украина.ру
Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине
Пока Запад не готов подключиться к конфликту. Но они могут попытаться помочь Киеву войсками. Но для этого надо, чтобы какая-то страна решила принести себя в жертву. Пока что желающих нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-09T03:40
2024-08-09T03:40
новости
запад
украина
ростислав ищенко
всу
иностранные наемники
европа
конфликт
война
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056728042_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dccb721f0fc543ae60794e063b3fbf2e.jpg
Основные настроения Европы относительно Украины можно охарактеризовать так: мы с Россией воевать не хотим, мы хотим заключить мир на выгодных для Запада условиях, отметил эксперт.При этом наемников никогда не бывает достаточно, на войне они решают специфические задачи. Их можно использовать как одноразовый спецназ, как полевую жандармерию, как военных инструкторов, подчеркнул он.Военные столкновение такого масштаба — это не про наемников. Это про регулярные армии. Поэтому наемников никогда не хватит, добавил Ищенко. Запад был готов воевать в конце 2022 года, когда они считали, что еще немного и ВСУ победят. Но после неудачного контрнаступа стало понятно, что Украина из игры практически выведена. А воевать придется всерьез. Тогда в Европе обнаружили, что их армии не готовы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руПодробно о ситуации на Донбасском фронте - в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240807/1056743118.html
запад
украина
европа
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056728042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76fcf65a2e212cb703db998122c1d9f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, украина, ростислав ищенко, всу, иностранные наемники, европа, конфликт, война, армия
Новости, Запад, Украина, Ростислав Ищенко, ВСУ, иностранные наемники, Европа, конфликт, война, Армия

Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине

03:40 09.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пока Запад не готов подключиться к конфликту. Но они могут попытаться помочь Киеву войсками. Но для этого надо, чтобы какая-то страна решила принести себя в жертву. Пока что желающих нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Основные настроения Европы относительно Украины можно охарактеризовать так: мы с Россией воевать не хотим, мы хотим заключить мир на выгодных для Запада условиях, отметил эксперт.
При этом наемников никогда не бывает достаточно, на войне они решают специфические задачи. Их можно использовать как одноразовый спецназ, как полевую жандармерию, как военных инструкторов, подчеркнул он.
Военные столкновение такого масштаба — это не про наемников. Это про регулярные армии. Поэтому наемников никогда не хватит, добавил Ищенко.

"Запад пока не готов [подключиться к конфликту]. Но что будет, когда они поймут, что Украины не будет и мира не будет? Могут попытаться помочь Украине войсками. Но для этого надо, чтобы какая-то страна решила принести себя в жертву. Пока что желающих нет. А те, кто желают, не в состоянии это сделать, потому что у них армии нет", - отметил обозреватель.

Запад был готов воевать в конце 2022 года, когда они считали, что еще немного и ВСУ победят. Но после неудачного контрнаступа стало понятно, что Украина из игры практически выведена. А воевать придется всерьез. Тогда в Европе обнаружили, что их армии не готовы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
Подробно о ситуации на Донбасском фронте - в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
Ричард Верма
7 августа, 18:06
Самый влиятельный индийский американец: США назначили нового смотрящего по УкраинеВ скором времени вопросами восстановления Украины с американской стороны будет ведать опытный дипломат, который внёс большой вклад в укрепление связей между США и исторической родиной родителей - Индией. Станет ли он успешнее своей предшественницы, чьи предки родом из Киевской области?
 
НовостиЗападУкраинаРостислав ИщенкоВСУиностранные наемникиЕвропаконфликтвойнаАрмия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Киев ударил по приграничным районам Курской области
05:39Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ
05:30Об этом мало говорят: Подлесный о расширении буферной зоны
05:20"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ
05:10"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом
05:00Украина заканчивается: Ищенко о том, почему Западу нужны переговоры без условий, чтобы восстановить ВСУ
04:50На Киев и Николаев: Подлесный о том, почему Северный фронт еще не открыт
04:40"Война все равно неизбежна": Крапивник объяснил, нужно ли бить по аэродромам с F-16 в Польше и Румынии
04:30Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube
04:20"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ
04:10Звучит фантастично: эксперт предложил зайти в Сумскую область по воздуху
04:00Перенджиев раскрыл, какой неприятный сюрприз ждал США, когда они решили "закупорить" Севморпуть
03:50Эксперт: британское правительство назначило неожиданного виновника своей миграционной политики
03:40Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине
03:30Подлесный назвал неожиданный способ появления ВС РФ в Сумской области
03:20Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"
03:10Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны
03:00Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину
18:57Православный священник оценил пиар-акцию Зеленского в Курской области
18:53В США не поняли вторжения в Курскую область, преступления ВСУ под Суджей. Итоги 8 августа на Украине
Лента новостейМолния