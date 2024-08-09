Воевать придется всерьез: Ищенко о том, готов ли Запад "подключиться" и принести себя в жертву Украине
Пока Запад не готов подключиться к конфликту. Но они могут попытаться помочь Киеву войсками. Но для этого надо, чтобы какая-то страна решила принести себя в жертву. Пока что желающих нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Основные настроения Европы относительно Украины можно охарактеризовать так: мы с Россией воевать не хотим, мы хотим заключить мир на выгодных для Запада условиях, отметил эксперт.
При этом наемников никогда не бывает достаточно, на войне они решают специфические задачи. Их можно использовать как одноразовый спецназ, как полевую жандармерию, как военных инструкторов, подчеркнул он.
Военные столкновение такого масштаба — это не про наемников. Это про регулярные армии. Поэтому наемников никогда не хватит, добавил Ищенко.
"Запад пока не готов [подключиться к конфликту]. Но что будет, когда они поймут, что Украины не будет и мира не будет? Могут попытаться помочь Украине войсками. Но для этого надо, чтобы какая-то страна решила принести себя в жертву. Пока что желающих нет. А те, кто желают, не в состоянии это сделать, потому что у них армии нет", - отметил обозреватель.
Запад был готов воевать в конце 2022 года, когда они считали, что еще немного и ВСУ победят. Но после неудачного контрнаступа стало понятно, что Украина из игры практически выведена. А воевать придется всерьез. Тогда в Европе обнаружили, что их армии не готовы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
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