https://ukraina.ru/20240809/1056737163.html

"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ

"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ - 09.08.2024 Украина.ру

"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ

Оружие для Украины у Запада кончается, это видно по поставкам. Подходящий личный состав Киев отправляет в резерв, который будет держать фронт после того, как он обрушится. То есть в Киеве решили пожертвовать группировкой ВСУ, которая сейчас воюет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-09T05:20

2024-08-09T05:20

2024-08-09T05:20

новости

запад

киев

ростислав ищенко

владимир зеленский

украина

оружие

вооружения

танки

поставки

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Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.Пока что, если верить Зеленскому, людей украинские военкомы ловят в достаточном количестве. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы, рассказал эксперт.А более-менее подходящий личный состав Украина отправляет в резерв, который будет держать фронт после того, как этот обрушится. То есть киевские власти решили пожертвовать группировкой, которая воюет сейчас, добавил он.Неясно и на какой стадии подготовки находятся пилоты для западных самолетов, которых обещали готовить и Франция, и Румыния, и США, и Британия, и Польша, добавил обозреватель."Война всегда стоит больших денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина не производит. Надо постоянно покупать где-то танки, пушки, они тоже расходные материалы, они тоже уничтожаются. И Украина их тоже не производит. Даже содержание страны находится на плечах Запада", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, по какому именно пути пойдет Тегеран после убийства Хании - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240807/1056719072.html

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новости, запад, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина, оружие, вооружения, танки, поставки, резервы, всу