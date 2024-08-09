"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Оружие для Украины у Запада кончается, это видно по поставкам. Подходящий личный состав Киев отправляет в резерв, который будет держать фронт после того, как он обрушится. То есть в Киеве решили пожертвовать группировкой ВСУ, которая сейчас воюет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.
Пока что, если верить Зеленскому, людей украинские военкомы ловят в достаточном количестве. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы, рассказал эксперт.
А более-менее подходящий личный состав Украина отправляет в резерв, который будет держать фронт после того, как этот обрушится. То есть киевские власти решили пожертвовать группировкой, которая воюет сейчас, добавил он.
"Но мы делаем этот вывод, исходя из их заявлений. А мы не знаем, существуют бригады, о которых рассказывают, или их вообще нет. Но оружие у Запада кончается, это видно по поставкам. Последний раз сотни танков Украина получала еще в начале 2023 года. Потом пошли десятки, а сейчас вообще в лучшем случае единицы, это вообще ничего", - отметил Ищенко.
"Война всегда стоит больших денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина не производит. Надо постоянно покупать где-то танки, пушки, они тоже расходные материалы, они тоже уничтожаются. И Украина их тоже не производит. Даже содержание страны находится на плечах Запада", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
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