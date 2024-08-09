"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ - 09.08.2024 Украина.ру
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"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ
"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ - 09.08.2024 Украина.ру
"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ
Оружие для Украины у Запада кончается, это видно по поставкам. Подходящий личный состав Киев отправляет в резерв, который будет держать фронт после того, как он обрушится. То есть в Киеве решили пожертвовать группировкой ВСУ, которая сейчас воюет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-09T05:20
2024-08-09T05:20
новости
запад
киев
ростислав ищенко
владимир зеленский
украина
оружие
вооружения
танки
поставки
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Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.Пока что, если верить Зеленскому, людей украинские военкомы ловят в достаточном количестве. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы, рассказал эксперт.А более-менее подходящий личный состав Украина отправляет в резерв, который будет держать фронт после того, как этот обрушится. То есть киевские власти решили пожертвовать группировкой, которая воюет сейчас, добавил он.Неясно и на какой стадии подготовки находятся пилоты для западных самолетов, которых обещали готовить и Франция, и Румыния, и США, и Британия, и Польша, добавил обозреватель."Война всегда стоит больших денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина не производит. Надо постоянно покупать где-то танки, пушки, они тоже расходные материалы, они тоже уничтожаются. И Украина их тоже не производит. Даже содержание страны находится на плечах Запада", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, по какому именно пути пойдет Тегеран после убийства Хании - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, запад, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина, оружие, вооружения, танки, поставки, резервы, всу
Новости, Запад, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина, оружие, вооружения, танки, поставки, резервы, ВСУ

"У Запада кончается оружие". Ищенко о том, почему Украина решила пожертвовать воюющей группировкой ВСУ

05:20 09.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Оружие для Украины у Запада кончается, это видно по поставкам. Подходящий личный состав Киев отправляет в резерв, который будет держать фронт после того, как он обрушится. То есть в Киеве решили пожертвовать группировкой ВСУ, которая сейчас воюет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее в интервью французскому изданию "Либерасьон" Владимир Зеленский пожаловался, что на Украине сформировано 14 бригад ВСУ, но реально укомплектовать смогли только три.
Пока что, если верить Зеленскому, людей украинские военкомы ловят в достаточном количестве. И украинские власти стоят перед выбором: послать на фронт людей сразу или создать резервы, рассказал эксперт.
А более-менее подходящий личный состав Украина отправляет в резерв, который будет держать фронт после того, как этот обрушится. То есть киевские власти решили пожертвовать группировкой, которая воюет сейчас, добавил он.
"Но мы делаем этот вывод, исходя из их заявлений. А мы не знаем, существуют бригады, о которых рассказывают, или их вообще нет. Но оружие у Запада кончается, это видно по поставкам. Последний раз сотни танков Украина получала еще в начале 2023 года. Потом пошли десятки, а сейчас вообще в лучшем случае единицы, это вообще ничего", - отметил Ищенко.
Неясно и на какой стадии подготовки находятся пилоты для западных самолетов, которых обещали готовить и Франция, и Румыния, и США, и Британия, и Польша, добавил обозреватель.
"Война всегда стоит больших денег. Надо постоянно покупать снаряды, которые Украина не производит. Надо постоянно покупать где-то танки, пушки, они тоже расходные материалы, они тоже уничтожаются. И Украина их тоже не производит. Даже содержание страны находится на плечах Запада", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
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