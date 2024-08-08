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В Орловской области отменили массовые мероприятия и помогают жителям Курской области
В Орловской области отменили массовые мероприятия и помогают жителям Курской области - 08.08.2024 Украина.ру
В Орловской области отменили массовые мероприятия и помогают жителям Курской области
Проведение массовых мероприятий в Орловской области рекомендовано временно перенести. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков
2024-08-08T12:56
2024-08-08T12:56
2024-08-08T12:56
курская область
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новости
россия
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"Все наши мысли остаются с братской Курской областью. Соседний регион подвергся бесчеловечной атаке противника, страдают мирные люди, дети. Наша армия продолжает боевые действия по уничтожению врага, а орловщина продолжает оказывать необходимую помощь, поддерживать наших соотечественников, оказавшихся в этой ситуации", - написал губернатор.Он отметил, что регион принял уже 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области. Всех их поселили в гостиницах и пунктах временного размещения, им оказали необходимую помощь и обеспечили вещами первой необходимости. Подготовлено достаточное количество дополнительных мест для размещения новых эвакуированных граждан, если это понадобится, добавил губернатор.По его словам, регион никогда не оставался в стороне в трудную минуту. "Мы подставим плечо, окажем любую необходимую помощь. Вместе мы дадим отпор противнику и ответим на любую угрозу. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.Во вторник рано утром войска украинской армии численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области.В результате украинских обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, заявляли в Министерстве здравоохранения России.Планы ВСУ были сорваны, а продвижение остановлено, заявлял накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В Генштабе заверили, что операция в регионе будет завершена разгромом противника.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
курская область, орловская область, новости, россия
В Орловской области отменили массовые мероприятия и помогают жителям Курской области
Проведение массовых мероприятий в Орловской области рекомендовано временно перенести. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков
"Все наши мысли остаются с братской Курской областью. Соседний регион подвергся бесчеловечной атаке противника, страдают мирные люди, дети. Наша армия продолжает боевые действия по уничтожению врага, а орловщина продолжает оказывать необходимую помощь, поддерживать наших соотечественников, оказавшихся в этой ситуации", - написал губернатор.
Он отметил, что регион принял уже 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области. Всех их поселили в гостиницах и пунктах временного размещения, им оказали необходимую помощь и обеспечили вещами первой необходимости.
Подготовлено достаточное количество дополнительных мест для размещения новых эвакуированных граждан, если это понадобится, добавил губернатор.
"Рекомендовали органам власти и общественным организациям перенести проведение массовых торжественных и увеселительных мероприятий на другое время, когда освободим нашу территорию, а сейчас нужно нацелить все силы на помощь пострадавшим", - объяснил Клычков.
По его словам, регион никогда не оставался в стороне в трудную минуту.
"Мы подставим плечо, окажем любую необходимую помощь. Вместе мы дадим отпор противнику и ответим на любую угрозу. Победа будет за нами!" - подчеркнул он.
Во вторник рано утром войска украинской армии численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области.
В результате украинских обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, заявляли в Министерстве здравоохранения России.
Планы ВСУ были сорваны, а продвижение остановлено, заявлял накануне глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В Генштабе заверили, что операция в регионе будет завершена разгромом противника.