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Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии

Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии - 08.08.2024 Украина.ру

Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии

Россия в августе 2008 года пресекла преступную авантюру на то время президента Грузии Михаила Саакашвили. Важность события для государств региона в контексте стремления США "досадить" России подчеркнула 8 августа официальный представители МИД РФ Мария Захарова

2024-08-08T12:08

2024-08-08T12:08

2024-08-08T12:08

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"Сегодня мы вспоминаем трагические события, произошедшие на Южном Кавказе 16 лет назад. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года режим М.Саакашвили, нарушив все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, начал полномасштабную военную операцию против Южной Осетии", - сообщила Захарова.Она напомнила, что ничем не спровоцированный характер агрессии Грузии позднее был подтверждён докладом Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Евросоюза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини."Эта преступная авантюра экс-президента Грузии, повлёкшая за собой многочисленные жертвы среди мирного населения и российских миротворцев из состава Смешанных сил по поддержанию мира, не оставила России иного выбора кроме как провести операцию по принуждению агрессора к миру, а позднее – признать Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств", - подчеркнула Захарова.Также дипломат напомнила о начавшихся в 2008 году Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. По мнению МИД РФ, участники этой переговорной площадки должны приступить в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой. Также реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией.Также сегодня, как сообщала Украина.ру, Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО

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