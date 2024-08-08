Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии - 08.08.2024 Украина.ру
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Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии
Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии - 08.08.2024 Украина.ру
Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии
Россия в августе 2008 года пресекла преступную авантюру на то время президента Грузии Михаила Саакашвили. Важность события для государств региона в контексте стремления США "досадить" России подчеркнула 8 августа официальный представители МИД РФ Мария Захарова
2024-08-08T12:08
2024-08-08T12:08
новости
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тбилиси
ес
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мид рф
дипломатия
государственная граница
государство
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"Сегодня мы вспоминаем трагические события, произошедшие на Южном Кавказе 16 лет назад. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года режим М.Саакашвили, нарушив все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, начал полномасштабную военную операцию против Южной Осетии", - сообщила Захарова.Она напомнила, что ничем не спровоцированный характер агрессии Грузии позднее был подтверждён докладом Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Евросоюза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини."Эта преступная авантюра экс-президента Грузии, повлёкшая за собой многочисленные жертвы среди мирного населения и российских миротворцев из состава Смешанных сил по поддержанию мира, не оставила России иного выбора кроме как провести операцию по принуждению агрессора к миру, а позднее – признать Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств", - подчеркнула Захарова.Также дипломат напомнила о начавшихся в 2008 году Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. По мнению МИД РФ, участники этой переговорной площадки должны приступить в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой. Также реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией.Также сегодня, как сообщала Украина.ру, Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО
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новости, россия, грузия, тбилиси, ес, мария захарова, мид рф, дипломатия, государственная граница, государство, саакашвили, абхазия, южная осетия, закавказье, кавказ, сша, геополитика, регионы
Новости, Россия, Грузия, Тбилиси, ЕС, Мария Захарова, МИД РФ, дипломатия, государственная граница, государство, Саакашвили, Абхазия, Южная Осетия, Закавказье, Кавказ, США, геополитика, регионы

Захарова напомнила, чем 16 лет назад закончилась военная авантюра Грузии

12:08 08.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Россия в августе 2008 года пресекла преступную авантюру на то время президента Грузии Михаила Саакашвили. Важность события для государств региона в контексте стремления США "досадить" России подчеркнула 8 августа официальный представители МИД РФ Мария Захарова
"Сегодня мы вспоминаем трагические события, произошедшие на Южном Кавказе 16 лет назад. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года режим М.Саакашвили, нарушив все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, начал полномасштабную военную операцию против Южной Осетии", - сообщила Захарова.
Она напомнила, что ничем не спровоцированный характер агрессии Грузии позднее был подтверждён докладом Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, созданной под эгидой Евросоюза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини.
"Эта преступная авантюра экс-президента Грузии, повлёкшая за собой многочисленные жертвы среди мирного населения и российских миротворцев из состава Смешанных сил по поддержанию мира, не оставила России иного выбора кроме как провести операцию по принуждению агрессора к миру, а позднее – признать Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств", - подчеркнула Захарова.
Также дипломат напомнила о начавшихся в 2008 году Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. По мнению МИД РФ, участники этой переговорной площадки должны приступить в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом – с другой. Также реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией.
"Актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток Вашингтона и его союзников воспользоваться внутрирегиональными противоречиями с явной целью накалить ситуацию у российских границ. При этом в своём cтpeмлении "досадить" России западники забывают об интересах государств региона, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование", - подчеркнула Захарова.
Также сегодня, как сообщала Украина.ру, Медведев напомнил о победе России 2008 года в контексте нынешней СВО
 
НовостиРоссияГрузияТбилисиЕСМария ЗахароваМИД РФдипломатиягосударственная границагосударствоСаакашвилиАбхазияЮжная ОсетияЗакавказьеКавказСШАгеополитикарегионы
 
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