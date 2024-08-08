"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина - 08.08.2024 Украина.ру
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"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина
"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина - 08.08.2024 Украина.ру
"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина
Вся западная пропаганда уже не кричит, как раньше о необходимости наступательной войны в Белоруссии и в Калининграде. Они говорят, что готовятся к оборонительной войне, хотя создают наступательные группировки на границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-08T03:40
2024-08-08T03:40
новости
украина
россия
запад
ростислав ищенко
владимир зеленский
армия
прибалтика
польша
белоруссия
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После неудачного украинского контрнаступления стало понятно, что Украина практически выведена из игры. А воевать придется всерьез. Тогда на Западе срочно обнаружили, что их армии к войне не готовы, рассказал эксперт.Вся западная пропаганда уже не кричит, как раньше о необходимости наступательной войны в Белоруссии и в Калининграде. Эту тему на Западе уже не поднимают, отметил он.И даты, которые называют на Западе, колеблются между 2026 и 2032 годом. В среднем, 2028 и 2029-й. Они имеют в виду готовность своих армий, их увеличение в два-три раза и перевооружение. И вопрос, будет ли существовать Украина к 2029 году, даже не стоит, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, как ушла со своей должности представитель Белого дома на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, владимир зеленский, армия, прибалтика, польша, белоруссия, вооружения, война
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Армия, Прибалтика, Польша, Белоруссия, вооружения, война

"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина

03:40 08.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Вся западная пропаганда уже не кричит, как раньше о необходимости наступательной войны в Белоруссии и в Калининграде. Они говорят, что готовятся к оборонительной войне, хотя создают наступательные группировки на границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
После неудачного украинского контрнаступления стало понятно, что Украина практически выведена из игры. А воевать придется всерьез. Тогда на Западе срочно обнаружили, что их армии к войне не готовы, рассказал эксперт.
Вся западная пропаганда уже не кричит, как раньше о необходимости наступательной войны в Белоруссии и в Калининграде. Эту тему на Западе уже не поднимают, отметил он.
"Они говорят, что мы боимся, что Россия сейчас победит, займет Украину, начнет присоединять Прибалтику, Польшу, вплоть до Парижа. Они говорят, что готовятся к оборонительной войне, хотя создают наступательные группировки на границе, увеличивают количество наступательных вооружений", - подчеркнул Ищенко.
И даты, которые называют на Западе, колеблются между 2026 и 2032 годом. В среднем, 2028 и 2029-й. Они имеют в виду готовность своих армий, их увеличение в два-три раза и перевооружение. И вопрос, будет ли существовать Украина к 2029 году, даже не стоит, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
О том, как ушла со своей должности представитель Белого дома на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе"
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 11:31
Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на УкраинеОфицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник считает, что c самолетами F-16 на Украине есть как минимум две проблемы. Какие — военно-политический эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.
 
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