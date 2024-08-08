"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина
Вся западная пропаганда уже не кричит, как раньше о необходимости наступательной войны в Белоруссии и в Калининграде. Они говорят, что готовятся к оборонительной войне, хотя создают наступательные группировки на границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
После неудачного украинского контрнаступления стало понятно, что Украина практически выведена из игры. А воевать придется всерьез. Тогда на Западе срочно обнаружили, что их армии к войне не готовы, рассказал эксперт.
Вся западная пропаганда уже не кричит, как раньше о необходимости наступательной войны в Белоруссии и в Калининграде. Эту тему на Западе уже не поднимают, отметил он.
"Они говорят, что мы боимся, что Россия сейчас победит, займет Украину, начнет присоединять Прибалтику, Польшу, вплоть до Парижа. Они говорят, что готовятся к оборонительной войне, хотя создают наступательные группировки на границе, увеличивают количество наступательных вооружений", - подчеркнул Ищенко.
И даты, которые называют на Западе, колеблются между 2026 и 2032 годом. В среднем, 2028 и 2029-й. Они имеют в виду готовность своих армий, их увеличение в два-три раза и перевооружение. И вопрос, будет ли существовать Украина к 2029 году, даже не стоит, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
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