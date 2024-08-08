https://ukraina.ru/20240808/1056747558.html

"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина

"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина - 08.08.2024 Украина.ру

"Мы боимся, что Россия победит": Ищенко рассказал, почему к 2029 году может исчезнуть Украина

Вся западная пропаганда уже не кричит, как раньше о необходимости наступательной войны в Белоруссии и в Калининграде. Они говорят, что готовятся к оборонительной войне, хотя создают наступательные группировки на границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-08T03:40

2024-08-08T03:40

2024-08-08T03:40

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После неудачного украинского контрнаступления стало понятно, что Украина практически выведена из игры. А воевать придется всерьез. Тогда на Западе срочно обнаружили, что их армии к войне не готовы, рассказал эксперт.Вся западная пропаганда уже не кричит, как раньше о необходимости наступательной войны в Белоруссии и в Калининграде. Эту тему на Западе уже не поднимают, отметил он.И даты, которые называют на Западе, колеблются между 2026 и 2032 годом. В среднем, 2028 и 2029-й. Они имеют в виду готовность своих армий, их увеличение в два-три раза и перевооружение. И вопрос, будет ли существовать Украина к 2029 году, даже не стоит, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, как ушла со своей должности представитель Белого дома на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе"

https://ukraina.ru/20240807/1056721108.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, владимир зеленский, армия, прибалтика, польша, белоруссия, вооружения, война