"Дойдут до Киева за два года": эксперт раскрыл, почему критически упала стойкость обороны ВСУ
Раньше сержантский состав ВСУ мог обеспечить стойкость в обороне, а теперь эта стойкость критически падает. Новобранцы, из которых создают новые бригады ВСУ, становятся гораздо менее устойчивыми в обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона новой 150-й или 151-й бригады ВСУ попали в окружение. Это произошло, потому что они понимали специфику этой маневренной войны, рассказал эксперт.
Раньше сержантский состав ВСУ мог обеспечить стойкость в обороне, а теперь эта стойкость критически падает. Потому что мотивированных солдат, готовых до последнего сражаться, в рядах украинской армии уже меньше, добавил он.
"И новобранцы, из которых создают новые бригады [ВСУ], становятся гораздо менее устойчивыми в обороне. Это ощущается по тому, что у нас есть продвижение даже на тех участках, где фронт постоянно стоял", - констатировал Анпилогов.
И когда немецкий эксперт Юлиан Репке говорит, что при таких темпах наступления на Красноармейском направлении ВС РФ дойдут до Киева за два года, он не особенно лукавит, отметил эксперт.
"Потому что потери ВСУ в мотивированных бойцах, сержантах и офицерах, могут привести именно к этому", - заключил собеседник издания.
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