https://ukraina.ru/20240808/1056721919.html

"Дойдут до Киева за два года": эксперт раскрыл, почему критически упала стойкость обороны ВСУ

"Дойдут до Киева за два года": эксперт раскрыл, почему критически упала стойкость обороны ВСУ - 08.08.2024 Украина.ру

"Дойдут до Киева за два года": эксперт раскрыл, почему критически упала стойкость обороны ВСУ

Раньше сержантский состав ВСУ мог обеспечить стойкость в обороне, а теперь эта стойкость критически падает. Новобранцы, из которых создают новые бригады ВСУ, становятся гораздо менее устойчивыми в обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-08-08T05:20

2024-08-08T05:20

2024-08-08T05:20

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алексей анпилогов

наступление

бригада

оборона

всу

мотивация

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Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона новой 150-й или 151-й бригады ВСУ попали в окружение. Это произошло, потому что они понимали специфику этой маневренной войны, рассказал эксперт.Раньше сержантский состав ВСУ мог обеспечить стойкость в обороне, а теперь эта стойкость критически падает. Потому что мотивированных солдат, готовых до последнего сражаться, в рядах украинской армии уже меньше, добавил он.И когда немецкий эксперт Юлиан Репке говорит, что при таких темпах наступления на Красноармейском направлении ВС РФ дойдут до Киева за два года, он не особенно лукавит, отметил эксперт. "Потому что потери ВСУ в мотивированных бойцах, сержантах и офицерах, могут привести именно к этому", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия встала между двух огней, пока Иран выбирает как ответить Израилю - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру

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новости, россия, киев, иран, алексей анпилогов, наступление, бригада, оборона, всу, мотивация, вс рф