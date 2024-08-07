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МИД РФ связал продление мобилизации на Украине с вторжением ВСУ в Курскую область

МИД РФ связал продление мобилизации на Украине с вторжением ВСУ в Курскую область - 07.08.2024 Украина.ру

МИД РФ связал продление мобилизации на Украине с вторжением ВСУ в Курскую область

Владимир Зеленский отправил сограждан погибать в России с умыслом отвлечь внимание от продления мобилизации. Об этом 7 августа заявила официальный представитель российского министерства Мария Захарова

2024-08-07T13:27

2024-08-07T13:27

2024-08-07T13:31

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вооруженные силы украины

мобилизация

всу

потери всу

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"На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон", - сообщила Захарова в своём телеграм-канале.В эфире Радио Sputnik от 7 августа она рассказала "о террористических преступлениях киевского режима, в т.ч. в Курской области, поддержке Киевом терроризма в Мали, преследовании журналистов в Эстонии и многом другом".Как сообщала Украина.ру, 7 августа Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осениТакже читайте обзор Украина.ру Обстановка в Курской области, массированная атака беспилотников. Главное на Украине на 13:00 7 августа

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новости, украина, курская область, россия, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, потери всу