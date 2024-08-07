МИД РФ связал продление мобилизации на Украине с вторжением ВСУ в Курскую область - 07.08.2024 Украина.ру
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МИД РФ связал продление мобилизации на Украине с вторжением ВСУ в Курскую область
МИД РФ связал продление мобилизации на Украине с вторжением ВСУ в Курскую область - 07.08.2024 Украина.ру
МИД РФ связал продление мобилизации на Украине с вторжением ВСУ в Курскую область
Владимир Зеленский отправил сограждан погибать в России с умыслом отвлечь внимание от продления мобилизации. Об этом 7 августа заявила официальный представитель российского министерства Мария Захарова
2024-08-07T13:27
2024-08-07T13:31
новости
украина
курская область
россия
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
потери всу
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"На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон", - сообщила Захарова в своём телеграм-канале.В эфире Радио Sputnik от 7 августа она рассказала "о террористических преступлениях киевского режима, в т.ч. в Курской области, поддержке Киевом терроризма в Мали, преследовании журналистов в Эстонии и многом другом".Как сообщала Украина.ру, 7 августа Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осениТакже читайте обзор Украина.ру Обстановка в Курской области, массированная атака беспилотников. Главное на Украине на 13:00 7 августа
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новости, украина, курская область, россия, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, потери всу
Новости, Украина, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, потери ВСУ

МИД РФ связал продление мобилизации на Украине с вторжением ВСУ в Курскую область

13:27 07.08.2024 (обновлено: 13:31 07.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
Владимир Зеленский отправил сограждан погибать в России с умыслом отвлечь внимание от продления мобилизации. Об этом 7 августа заявила официальный представитель российского министерства Мария Захарова
"На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон", - сообщила Захарова в своём телеграм-канале.
В эфире Радио Sputnik от 7 августа она рассказала "о террористических преступлениях киевского режима, в т.ч. в Курской области, поддержке Киевом терроризма в Мали, преследовании журналистов в Эстонии и многом другом".
Как сообщала Украина.ру, 7 августа Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осени
Также читайте обзор Украина.ру Обстановка в Курской области, массированная атака беспилотников. Главное на Украине на 13:00 7 августа
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраинымобилизацияВСУпотери ВСУ
 
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